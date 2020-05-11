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隱身桃園復興山林！台七線上的「景觀咖啡廳」，坐擁碧水藍天的美景

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo 首圖：erinn_linn

這是大家敲碗許久的桃園景點，這次不走市區路線，而是將目標放在桃園的復興區。桃園復興區不僅是賞櫻花的好去處，蜿蜒的山路，更是重機車友們的天堂，但其實在這片山林中，也藏著幾間景色怡然的咖啡廳，讓你在山林也有休憩放鬆的地方。這些是ReadyGo推薦的景觀咖啡廳，假日從台北開車一個小時就能遠離城市的喧囂，好好的到山中度假，和蟲鳴鳥叫共度悠閒的午後時光吧！

7號公路

藍白色的希臘地中海風，最適合夏天了！戶外的用餐區，能夠邊吹著微涼的風，午後的愜意大概就是這個樣子，說高不高的7號公路，還是能夠看到整個山景，雖然一路上來左彎右拐，暈車指數直線攀升，但是一下車就能聞到，大自然的味道還有清新的空氣，這趟山路可沒白繞了！

圖 / IG @lisa.ts.0420
圖 / IG @lisa.ts.0420
圖 / IG @_food.travel
圖 / IG @_food.travel

雖然不是採用最豪華的設備，但這裡是老闆親手打造的家園，希望特地開車前往的客人，能夠找到喜歡的一隅，享受山野的寧靜，讓大家都能有回家的感覺。

地址｜桃園市復興區澤仁里詩朗14-1號 (台七線16.5K處左轉上坡)

電話｜03-3822997

時間｜平日 11:00 – 17:00 假日 10:00 – 20:00 週二公休

綠光森林

開在台7線上，遠遠的就能看見綠光森林的廣告，提醒著上山的旅人再500公尺就到了、200公尺、50公尺，然後左轉停車。鵝黃色的城堡式建築，視為是整路山林的世外桃源，走到餐廳的入口處，很難想像在後頭有座迷你版的清淨，彷彿打開了通往魔法世界的門，那被下了美麗魔咒的山頭。

圖 / IG @pei.lin73
圖 / IG @pei.lin73
圖 / IG @pei.lin73
圖 / IG @pei.lin73

一打開餐廳的後門，看見一片綠油油的草地鋪在那，遠眺還能看見山稜行躺在中央，往下看則見幾頭被剃光毛的羊兒在草地上狂嗑，一見到有民眾拿著飼料盒，更是一夥兒蜂擁而上，那場面可真是有些壯觀呢！整個園區一路綿延到半山腰羊群的家，路上設置了些景點和裝置藝術，讓遊客可以盡情拍照，享受森林裡的日月精華，是個適合帶小朋友來放風的好地方！

圖 / IG @pei.lin73
圖 / IG @pei.lin73
圖 / IG @pei.lin73
圖 / IG @pei.lin73

不僅如此，綠光森林也有提供住宿的服務，最受歡迎的無非是六人的閣樓房了，姊妹淘或閨秘可以一起入住，一泊二食享受山林間的生活。

地址｜桃園縣復興鄉霞雲村三鄰志繼19號之2(有附停車位)

電話｜ 03-382-2696

時間｜週一至週日 8:00-19:00

丸山咖啡

丸山咖啡的建築有個特色，便是外觀由貨櫃屋所搭建而成，餐廳內也搭上工業風整體氛圍營造得恰到好處，海拔約5.600公尺，不算太高但風景優美，內有睡蓮池、落雨松、荷花池、紫藤步道、杜鵑步道、親子遊戲區、景觀石休憩區，非常適合情侶約會、親子遊玩或是家族聚樂的地方假日不知道去哪，就帶孩子來丸山放電吧！

圖 / IG @niuniu0503
圖 / IG @niuniu0503
圖 / IG @jiadilin
圖 / IG @jiadilin

還有，園區內到處都是盆栽藝術，九重葛、鬱金香，這些小盆栽不只是擺飾，喜歡也可以買回家做園藝喔！既然來了別忘了到三樓的景觀平台，那裏的視野廣闊，能夠為這趟旅程記錄下每好的瞬間。

圖 / IG @dingconnie11
圖 / IG @dingconnie11

地址｜桃園市復興區三民里丸山2鄰8號之1

電話｜03-382 5440​

時間｜平日10:00~18:00，假日9:00~19:00​，週四公休

森鄰水岸

這是一間可以鳥瞰大漢溪的小木屋咖啡館，距離角板山公園不遠，適合到公園跑跳後來飽餐一頓。選擇戶外的座位區，可以欣賞整個碧水藍天，偶爾擁有泰雅族血統的老闆，還會到店內駐唱，時不時跟客人互動，整個咖啡廳的氣氛相當活絡有趣！除了能聽到悅耳的歌聲，餐點也是現點現做，新鮮好吃的食材也是饕客願意常常上山來光顧的原因之一。

圖 / IG @yuchun_kuku_
圖 / IG @yuchun_kuku_
圖 / IG @ayanzi2001
圖 / IG @ayanzi2001

風景優美，遠處還能看見新溪口吊橋，有趣的是，老闆還放了望遠鏡，真的能看到橋上的人呢！大部分的座位都是戶外又通風，非常適合現在不宜待在室內的行程，往山上的咖啡廳走走吧！

圖 / IG @chelsyyciaooo
圖 / IG @chelsyyciaooo
圖 / IG @yuchun_kuku_
圖 / IG @yuchun_kuku_

地址｜桃園市復興區中正路100號

電話｜03-3822108

時間｜11:00-20:00

延伸閱讀>>有車有景點 女友不翻臉！機車就能到的「桃園IG打卡景點」推薦

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