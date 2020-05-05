桃園人還不吃爆？299元吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」插旗北台灣 CP值爆表成最新夯店

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中南部最狂的韓式燒肉吃到飽「豬對有」，近期首度進駐北台灣，憑藉299元起的超值價位，立馬引爆網友熱議，試營運前訂位就已火速爆滿。北部肉肉控趕快找天中午出發，跟上桃園全新火烤兩吃的平價吃到飽吧！

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

「豬對有燒烤吃到飽」4月中插旗桃園藝文特區，主打燒烤、火鍋自取食材吃到飽。現場無限量供應數十種燒肉、海鮮及火鍋料，加碼熟食炸物、熱炒、韓國泡麵和甜點任吃，CP值爆表讓人一次爽吃到撐。

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

另外，鐵盤燒肉設備也效仿韓國，升級成無煙韓式燒烤，讓大家可以放心烤肉。而店家也新推優惠，即日起只要當月壽星到店用餐，四人同行「壽星半價優惠」，揪壽星吃起來囉！

圖／豬對有燒烤吃到飽-桃園中正店

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豬對有燒烤吃到飽 桃園中正店

地址：桃園區中正路841號

時間：11:00-15:00；17:00-22:00（用餐時間100分鐘）

收費標準：平日中午299元、平日晚上／假日全天389元（均加收10%清潔費）

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