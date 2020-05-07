快訊

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

紓困之亂蘇貞昌兩度致歉 宣布中央審核、基層免責

被整座山林包圍！隱蔽山頭的新竹特色旅宿　原始景觀盡收眼簾

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：Josephine Chu．刊載於《行遍天下》4月號331期】

如果想在台灣選擇幾夜極上之宿，首推應是南園。在這個紛亂的春季，我選擇前往南園，尋覓心靜。

在南園可以見到充沛的原始景觀。
在南園可以見到充沛的原始景觀。

新竹南園是一個很奇妙的地方。這裡的住宿價格不低，相同價位的連鎖旅館，提供的多是精緻奢華的享受，但是南園則否。相反的，南園所處的整座山林在低度開發下，可以見到充沛的原始景觀，植物以天擇為準，形塑了這座隱蔽山頭的樣貌。而人的需求，則低調地依著山形錯落佈置。

園內建物以閩南紅磚紅瓦為主。
園內建物以閩南紅磚紅瓦為主。

建築物也是。南園著稱的是閩南建築與江南園林的混合風格，或許應該這樣說，在南園的造景中，採用的是江南園林開池築山作法，但是建築物卻不搭配徽派的白牆黑瓦，改採閩南的紅磚紅瓦，實用且厚實。漢寶德的建築設計特色，在南園中，與真實的生活需求取得很好的平衡。建築物本身層疊相連，四周迴旋，八方通達，既能登高望景又能曲折訪幽，物融景中，建築物本身便是一景。

建物本身便是一景。
建物本身便是一景。

到南園無論是遊園或是住宿，這裡提供一整套導覽服務，可以鬆鬆遠遠的跟著導覽員慢慢地遊走。不過可惜遊園的民眾多半下午五點就要離開，無緣享受南園夜景之美。

　

南園的夜景之美不在設計，而是由住宿的旅客參與建構

園區內擺放隈研吾作品「風檐」傳達新竹風城意象。
園區內擺放隈研吾作品「風檐」傳達新竹風城意象。

導覽的最後一站，在大草坡上欣賞隈研吾的大地裝置藝術作品「風檐」。「風檐」是以738根檜木架構出如山巒起伏的17層框架結構，從作品前望，便是層疊山巒相互呼應，新竹的風任意呼嘯其上、穿梭在遊客與作品之中，很成功的傳達了新竹的意象。

住宿旅客在傍晚時分會被引領到此，將Lumiomini書燈完全打開成圓，裝上皮製的把手，或提或掛，遊走於草坡之間，「風檐」也在漸暗的天色中點燈亮起，相互映照。至此，人也是一景。

好消息是，聽說南園正在規劃開放遊園的夜間行程。

Lumio mini 書燈引領住客夜遊探索未知。
Lumio mini 書燈引領住客夜遊探索未知。

可以提著Lumio mini 書燈遊走於園區內。
可以提著Lumio mini 書燈遊走於園區內。

　

景點介紹

The One南園人文客棧

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

 電話：(03)589 0011

網址：nanyuan.theonestyle.com

價位：The One午后園林逍遙遊 800元／人、The One暖心小隱 兩天一夜平日12,800元(假日14,800元)（均須加收10%服務費）

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

夜景 裝置藝術 旅館

延伸閱讀

血庫再告急 全台剩不到7天…新竹最缺AB型

新冠肺炎就醫人少…全台血庫庫存仍偏低 新竹最缺

關西紅茶賣到全世界，還曾上貢天皇！新竹「錦泰茶廠」看盡一世紀茶業縮影

蘭陽平原夜景一覽無遺！宜蘭6大「夢幻夜景秘境」懶人包 景觀餐廳賞絕美星空

相關新聞

被整座山林包圍！隱蔽山頭的新竹特色旅宿　原始景觀盡收眼簾

如果想在台灣選擇幾夜極上之宿，首推應是南園。在這個紛亂的春季，我選擇前往南園，尋覓心靜。景緻．舒適．獨特　

桃園人還不吃爆？299元吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」插旗北台灣 CP值爆表成最新夯店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 中南部最狂的韓式燒肉吃到飽「豬對有」，近期首度進駐北台灣，憑藉299元起的超值價位，立馬引爆網友熱議，試營運前訂位就已火速爆滿。北部肉肉控趕快找天中午出發

關西紅茶賣到全世界，還曾上貢天皇！新竹「錦泰茶廠」看盡一世紀茶業縮影

茶、糖、樟腦並列晚清台灣三大出口商品，新竹溫濕多霧，適合茶樹生長，從清代起就是台灣重要茶產區，日治時期大量外銷更創巔峰，日治時期開始外銷，1970年代極盛時關西曾有35家茶廠。外銷茶葉遍及全球港口，創立於1936年的錦泰茶廠，全盛時甚至一天可產七千五百斤粗製茶，十分輝煌！

從木器工藝遇見老城風華　全台首座以木藝為主題的博物館

大溪木藝生態博物館是由壹號館、藝師館、四連棟、工藝交流館等多棟日據時期木造房舍所組成，這些老屋有的是大溪公學校校長宿舍、有的是大溪郡役所警察宿舍，如今都成為展演大溪木器工藝產業及常民生活的博物館。

是台灣還是普羅旺斯？全台最大薰衣草花海《葛瑞絲香草田》美到讓人心臟受不了

緊要時刻千萬別出國，阿中部長的話要聽！但現在正值春天好想賞花啊（心癢難耐）怎麼辦～位在苗栗的《葛瑞絲香草田》會是你目前的好選擇，現在正屬薰衣草盛開的季節，這裡有全台灣最多的薰衣草花海，美到讓人心臟受不了！此外，空氣非常流通人也比較沒有觀光景點這麼多，完全不怕誤闖「11景點」出門好安心！

網紅娘娘只花19秒介紹「中壢熱門景點」　網友笑炸：泰中肯

「中壢」哪裡才好玩呢？泰國網紅「Alizabeth 娘娘」近期公佈一支「中壢熱門打卡景點懶人包」的19秒短片，引起粉絲們...

遠離人群露營去！享受新竹「離塵露營」　她推超輕鬆5步驟變料理高手

天寬地闊新竹的露營區，是露友在踏入露營時的好選擇，距離都市不到一個小時的時間，就能鑽入鄉間小道，隱沒在山林裡，享受遠離塵囂的短暫時刻。從事設計服裝及造型的社長、與老婆來自香港並經營著好吃冰店「心地日常-台北店」的雅文，把露營當成離開繁忙工作時的逃離出口，兩天一夜離塵露營，總能拾回對生活再繼續的動力。

野放山林的白斬雞必點！桃園北橫公路上「湖光山色祕境」嚐私房菜

豆麥私房菜不但有自家飼養的放山雞和高山鱒魚，還有恬靜自然湖光山色，不少遊客前往復興鄉爬山或是大溪老街遊逛後前來此品嘗料理，在美景中被療癒。

免裝備露營這麼好玩！苗栗柚香露露玩法X景點推薦 讓你聞著柚香入夢

想到鄉野間沐浴於陽光下，還是想呼吸新鮮空氣遠離城市的鳴笛聲？小編推薦苗栗柚香露露免裝備露營區，給想要享受自然森活的你。心動了嗎？一起來看看苗栗柚香露露免裝備露營區及其周邊有什麼好玩的吧！

新竹超奢華「一泊4食」頂級露營 竟然還吃得到A5和牛！

想有個頂級露營體驗到「斑比跳跳」就對了，位於新竹橫山鄉將奢華露營(Glamping)再推向更高層次。

森林系秘境在市區附近！桃竹「7大野餐地點」推薦，躲進大自然小天地

面對假日的休息時光，你怎麼安排與規劃？是窩在床上追一部感人肺腑的連續劇，還是走進一間文青的咖啡廳看著一本喜歡的書，這樣整天待在室內是該活動活動筋骨了吧！不想爬高山登百岳沒關係，ReadyGo發現一片隱藏在森林裡的小天地，可以野餐可以享受森林浴，可以遠離繁雜的生活，然後躲進大自然的懷抱，也許生活單調也沒關係，假日給自己沾上一點可愛的色彩，整個人又煥然一新啦！

台版霍爾移動城堡！新竹「古堡廢墟秘境」 隱身山林間的李棟山莊

台灣小百岳之一的「李崠山」位於桃園復興鄉與新竹尖石鄉的交界處，海拔1914公尺高，李棟山古堡登山口處有個「李棟山莊」，也許是因為常常被搞混，「李崠山」又被稱為「李棟山」。今天ReadyGo就要帶大家來看看，隱藏在新竹尖石山林間的「台版霍爾移動城堡」，其中有著什麼樣歷史悠久的傳奇故事。

熱門新聞

被整座山林包圍！隱蔽山頭的新竹特色旅宿　原始景觀盡收眼簾

金針花季來襲！全台8處「金黃花海」大公開，最美公路+山海大景一次看

飛馬祖卻看不到藍眼淚？私藏景點曝光 還能近距離互動

道地美食大集合！「台南美食精選TOP10」 鹹粥、漸層果汁、大盆水果冰樣樣有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。