被整座山林包圍！隱蔽山頭的新竹特色旅宿 原始景觀盡收眼簾
【圖／文：Josephine Chu．刊載於《行遍天下》4月號331期】
如果想在台灣選擇幾夜極上之宿，首推應是南園。在這個紛亂的春季，我選擇前往南園，尋覓心靜。
新竹南園是一個很奇妙的地方。這裡的住宿價格不低，相同價位的連鎖旅館，提供的多是精緻奢華的享受，但是南園則否。相反的，南園所處的整座山林在低度開發下，可以見到充沛的原始景觀，植物以天擇為準，形塑了這座隱蔽山頭的樣貌。而人的需求，則低調地依著山形錯落佈置。
建築物也是。南園著稱的是閩南建築與江南園林的混合風格，或許應該這樣說，在南園的造景中，採用的是江南園林開池築山作法，但是建築物卻不搭配徽派的白牆黑瓦，改採閩南的紅磚紅瓦，實用且厚實。漢寶德的建築設計特色，在南園中，與真實的生活需求取得很好的平衡。建築物本身層疊相連，四周迴旋，八方通達，既能登高望景又能曲折訪幽，物融景中，建築物本身便是一景。
到南園無論是遊園或是住宿，這裡提供一整套導覽服務，可以鬆鬆遠遠的跟著導覽員慢慢地遊走。不過可惜遊園的民眾多半下午五點就要離開，無緣享受南園夜景之美。
南園的夜景之美不在設計，而是由住宿的旅客參與建構
導覽的最後一站，在大草坡上欣賞隈研吾的大地裝置藝術作品「風檐」。「風檐」是以738根檜木架構出如山巒起伏的17層框架結構，從作品前望，便是層疊山巒相互呼應，新竹的風任意呼嘯其上、穿梭在遊客與作品之中，很成功的傳達了新竹的意象。
住宿旅客在傍晚時分會被引領到此，將Lumiomini書燈完全打開成圓，裝上皮製的把手，或提或掛，遊走於草坡之間，「風檐」也在漸暗的天色中點燈亮起，相互映照。至此，人也是一景。
好消息是，聽說南園正在規劃開放遊園的夜間行程。
景點介紹
The One南園人文客棧
地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號
電話：(03)589 0011
價位：The One午后園林逍遙遊 800元／人、The One暖心小隱 兩天一夜平日12,800元(假日14,800元)（均須加收10%服務費）
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