薰衣草季好浪漫！全台最大薰衣草花田 2萬株紫色花海免費參觀
葛瑞絲香草田位在苗栗明德水庫附近，堪稱全台灣最大的薰衣草花海，不必飛到國外也能一見廣闊的紫色花海美景。
全區種滿約2萬株薰衣草，每年一進入4月就成為最美紫色景點，園主也大方的在「薰衣草季」期間免費開放給大家參觀、賞花，將紫色花海的浪漫分享給更多的人。
園區內除了薰衣草外，也種植了澳洲茶樹及玫瑰天竺葵，農場也自行開發出許多純天然產品，像是茶樹洗髮精、薰衣草純淨保顏霜等天然產品可以選購。薰衣草花期約為3月份至5月份，最佳賞花期趁現在出門賞花剛剛好。
葛瑞絲香草田
地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號
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