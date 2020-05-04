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薰衣草季好浪漫！全台最大薰衣草花田　2萬株紫色花海免費參觀

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

葛瑞絲香草田位在苗栗明德水庫附近，堪稱全台灣最大的薰衣草花海，不必飛到國外也能一見廣闊的紫色花海美景。

全區種滿約2萬株薰衣草，每年一進入4月就成為最美紫色景點，園主也大方的在「薰衣草季」期間免費開放給大家參觀、賞花，將紫色花海的浪漫分享給更多的人。

園區內除了薰衣草外，也種植了澳洲茶樹及玫瑰天竺葵，農場也自行開發出許多純天然產品，像是茶樹洗髮精、薰衣草純淨保顏霜等天然產品可以選購。薰衣草花期約為3月份至5月份，最佳賞花期趁現在出門賞花剛剛好。

葛瑞絲香草田

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號


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賞花 花海 澳洲

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