薰衣草季好浪漫！全台最大薰衣草花田　2萬株紫色花海免費參觀

面對假日的休息時光，你怎麼安排與規劃？是窩在床上追一部感人肺腑的連續劇，還是走進一間文青的咖啡廳看著一本喜歡的書，這樣整天待在室內是該活動活動筋骨了吧！不想爬高山登百岳沒關係，ReadyGo發現一片隱藏在森林裡的小天地，可以野餐可以享受森林浴，可以遠離繁雜的生活，然後躲進大自然的懷抱，也許生活單調也沒關係，假日給自己沾上一點可愛的色彩，整個人又煥然一新啦！

2020-04-09 11:02