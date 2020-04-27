從木器工藝遇見老城風華 全台首座以木藝為主題的博物館
【圖／文：行遍天下】
大溪木藝生態博物館是由壹號館、藝師館、四連棟、工藝交流館等多棟日據時期木造房舍所組成，這些老屋有的是大溪公學校校長宿舍、有的是大溪郡役所警察宿舍，如今都成為展演大溪木器工藝產業及常民生活的博物館。
大溪位處大漢溪河運樞紐，因鄰近山區，木材取得容易，加上林本源等大家族遷徙大溪，大興土木、興建宅邸，吸引木作匠師落地生根，因而帶動大溪木器產業的興盛，木博館即以木藝為展示主軸，藉由各種傳統木家俱，配合圖文和影音導覽，演繹大溪木職人的精神與師承發展的脈絡。
景點介紹
大溪木藝生態博物館
地址：桃園市大溪區普濟路11號
電話：03-388-8600
營業：09:30∼17:00(週一休館)
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