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從木器工藝遇見老城風華　全台首座以木藝為主題的博物館

聯合新聞網 / 行遍天下
以接榫打造的太師椅，展現大溪高超的木工藝。
以接榫打造的太師椅，展現大溪高超的木工藝。

【圖／文：行遍天下】

大溪木藝生態博物館是由壹號館、藝師館、四連棟、工藝交流館等多棟日據時期木造房舍所組成，這些老屋有的是大溪公學校校長宿舍、有的是大溪郡役所警察宿舍，如今都成為展演大溪木器工藝產業及常民生活的博物館。

大溪木藝生態博物館是全台第一座以木藝為主題的生態博物館。
大溪木藝生態博物館是全台第一座以木藝為主題的生態博物館。

藝師館為大溪木藝生態博物館群之一。
藝師館為大溪木藝生態博物館群之一。

大溪位處大漢溪河運樞紐，因鄰近山區，木材取得容易，加上林本源等大家族遷徙大溪，大興土木、興建宅邸，吸引木作匠師落地生根，因而帶動大溪木器產業的興盛，木博館即以木藝為展示主軸，藉由各種傳統木家俱，配合圖文和影音導覽，演繹大溪木職人的精神與師承發展的脈絡。

藝師館主要展示大溪木藝職人的作品。
藝師館主要展示大溪木藝職人的作品。

　

景點介紹

大溪木藝生態博物館

地址：桃園市大溪區普濟路11號

電話：03-388-8600

網址：wem.tycg.gov.tw

營業：09:30∼17:00(週一休館)

　

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