快訊

毒梟斷腸歌：薩爾瓦多「病毒」與「販毒」的黑幫戰爭

抗疫100天／一端台北、一端紐約…她的淚水與遲到的口罩

關西紅茶賣到全世界，還曾上貢天皇！新竹「錦泰茶廠」看盡一世紀茶業縮影

聯合新聞網 / 行遍天下
關西紅茶不只是外銷全世界，更曾上貢天皇。
關西紅茶不只是外銷全世界，更曾上貢天皇。

【圖／文：行遍天下】

錦泰收藏許多早年外銷的樣品茶，每一罐都具歷史風味。
錦泰收藏許多早年外銷的樣品茶，每一罐都具歷史風味。

茶、糖、樟腦並列晚清台灣三大出口商品，新竹溫濕多霧，適合茶樹生長，從清代起就是台灣重要茶產區，日治時期大量外銷更創巔峰，日治時期開始外銷，1970年代極盛時關西曾有35家茶廠。外銷茶葉遍及全球港口，創立於1936年的錦泰茶廠，全盛時甚至一天可產七千五百斤粗製茶，十分輝煌！

錦泰茶廠佔地上千坪、機具多，可見當年外銷的風光樣貌。
錦泰茶廠佔地上千坪、機具多，可見當年外銷的風光樣貌。

日治時代出生的第三代掌門人羅吉銓，年近80，他的一生更是見證關西茶產業的起落。錦泰自創立起即以關西特有的黃柑種紅茶外銷聞名，後為順應世界茶飲潮流，陸續產製包種、綠茶外銷。然而，1980年代起，隨著台灣工業開發、茶園減少，以外銷為主的製茶體系受到衝擊，逐漸轉做內銷，新竹縣總是全台居冠的茶產量，也逐漸被南投超越。

羅吉銓年近80，談起茶道與茶產業，有源源不絕的故事分享。
羅吉銓年近80，談起茶道與茶產業，有源源不絕的故事分享。

時至今日，關西茶廠僅剩6家，其中傳承三代、逾80年歷史的錦泰是碩果僅存之一。關西茶產業式微後，2002年錦泰研發炭焙烏龍茶，古法炭焙，口感溫潤。另有特色茶酸柑茶、蜜香紅茶等。錦泰的老茶廠深具文化價值，保留日治至今的製茶機具，有全台最大的炒菁機、乾燥機，還保存了許多茶葉文物，如：用稻桿編織的客家保溫壺「茶壽」、日據時代的茶獎狀等，不僅讓人認識關西茶產業的人文歷史，也分享製茶、品茗的知識，也正因為羅吉銓曾經歷關西茶產業的光榮時期，讓他今日更有傳承使命。

茶廠處處可見珍貴文物，牆上仍保留當年製茶標準。
茶廠處處可見珍貴文物，牆上仍保留當年製茶標準。

看著老照片羅吉銓表示，羅家至今五代不分家，要共同守護傳承老茶廠的使命。
看著老照片羅吉銓表示，羅家至今五代不分家，要共同守護傳承老茶廠的使命。

　

景點介紹

錦泰茶廠

地址：新竹縣關西鎮中豐路一段336號

電話：03-587-2051

網址：www.kingtaitea.com

營業：10:00～18:00 (週一休)

價位：錦泰韻八十茶禮盒組三入一組1,000元，單入350元

備註：團體導覽每人100元，20人成行，需兩週前預約

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

客家 綠茶

延伸閱讀

「台北惡棍」槓一芳水果茶 前管理員等4人挨告獲不起訴

到關西來場非洲歷險 參加一場動物派對

仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆

關於日本鰻魚飯的二三事－你吃的這家店是關東風還是關西風呢？

相關新聞

關西紅茶賣到全世界，還曾上貢天皇！新竹「錦泰茶廠」看盡一世紀茶業縮影

茶、糖、樟腦並列晚清台灣三大出口商品，新竹溫濕多霧，適合茶樹生長，從清代起就是台灣重要茶產區，日治時期大量外銷更創巔峰，日治時期開始外銷，1970年代極盛時關西曾有35家茶廠。外銷茶葉遍及全球港口，創立於1936年的錦泰茶廠，全盛時甚至一天可產七千五百斤粗製茶，十分輝煌！

從木器工藝遇見老城風華　全台首座以木藝為主題的博物館

大溪木藝生態博物館是由壹號館、藝師館、四連棟、工藝交流館等多棟日據時期木造房舍所組成，這些老屋有的是大溪公學校校長宿舍、有的是大溪郡役所警察宿舍，如今都成為展演大溪木器工藝產業及常民生活的博物館。

是台灣還是普羅旺斯？全台最大薰衣草花海《葛瑞絲香草田》美到讓人心臟受不了

緊要時刻千萬別出國，阿中部長的話要聽！但現在正值春天好想賞花啊（心癢難耐）怎麼辦～位在苗栗的《葛瑞絲香草田》會是你目前的好選擇，現在正屬薰衣草盛開的季節，這裡有全台灣最多的薰衣草花海，美到讓人心臟受不了！此外，空氣非常流通人也比較沒有觀光景點這麼多，完全不怕誤闖「11景點」出門好安心！

網紅娘娘只花19秒介紹「中壢熱門景點」　網友笑炸：泰中肯

「中壢」哪裡才好玩呢？泰國網紅「Alizabeth 娘娘」近期公佈一支「中壢熱門打卡景點懶人包」的19秒短片，引起粉絲們...

遠離人群露營去！享受新竹「離塵露營」　她推超輕鬆5步驟變料理高手

天寬地闊新竹的露營區，是露友在踏入露營時的好選擇，距離都市不到一個小時的時間，就能鑽入鄉間小道，隱沒在山林裡，享受遠離塵囂的短暫時刻。從事設計服裝及造型的社長、與老婆來自香港並經營著好吃冰店「心地日常-台北店」的雅文，把露營當成離開繁忙工作時的逃離出口，兩天一夜離塵露營，總能拾回對生活再繼續的動力。

野放山林的白斬雞必點！桃園北橫公路上「湖光山色祕境」嚐私房菜

豆麥私房菜不但有自家飼養的放山雞和高山鱒魚，還有恬靜自然湖光山色，不少遊客前往復興鄉爬山或是大溪老街遊逛後前來此品嘗料理，在美景中被療癒。

免裝備露營這麼好玩！苗栗柚香露露玩法X景點推薦 讓你聞著柚香入夢

想到鄉野間沐浴於陽光下，還是想呼吸新鮮空氣遠離城市的鳴笛聲？小編推薦苗栗柚香露露免裝備露營區，給想要享受自然森活的你。心動了嗎？一起來看看苗栗柚香露露免裝備露營區及其周邊有什麼好玩的吧！

新竹超奢華「一泊4食」頂級露營 竟然還吃得到A5和牛！

想有個頂級露營體驗到「斑比跳跳」就對了，位於新竹橫山鄉將奢華露營(Glamping)再推向更高層次。

森林系秘境在市區附近！桃竹「7大野餐地點」推薦，躲進大自然小天地

面對假日的休息時光，你怎麼安排與規劃？是窩在床上追一部感人肺腑的連續劇，還是走進一間文青的咖啡廳看著一本喜歡的書，這樣整天待在室內是該活動活動筋骨了吧！不想爬高山登百岳沒關係，ReadyGo發現一片隱藏在森林裡的小天地，可以野餐可以享受森林浴，可以遠離繁雜的生活，然後躲進大自然的懷抱，也許生活單調也沒關係，假日給自己沾上一點可愛的色彩，整個人又煥然一新啦！

台版霍爾移動城堡！新竹「古堡廢墟秘境」 隱身山林間的李棟山莊

台灣小百岳之一的「李崠山」位於桃園復興鄉與新竹尖石鄉的交界處，海拔1914公尺高，李棟山古堡登山口處有個「李棟山莊」，也許是因為常常被搞混，「李崠山」又被稱為「李棟山」。今天ReadyGo就要帶大家來看看，隱藏在新竹尖石山林間的「台版霍爾移動城堡」，其中有著什麼樣歷史悠久的傳奇故事。

苗栗新地景「粉系漸層竹籤海」美翻！油桐花季登場，4月夢幻雪景必衝

台灣客家文化館致力於發展客家相關的產業、文化與觀光交流，今年為了迎接四月春桐花季的到來，特地邀請以自然素材創造出無數個空間裝置、環境藝術與地景藝術的知名藝術家游文富，在館外戶外階梯佈置「桐花落地」主題的新地景藝術：漸層竹籤海，放眼望去，儼然成為夢幻白雪，成為了「夏雪」油桐花新景點。

薰衣草花海免費逛！全台最大「葛瑞絲香草田」滿開 紫色系美照快搶拍

新一波花季又來襲！全台最大的薰衣草花海「葛瑞絲香草田」，目前已浪漫滿開，花期預計到5月，花控們可以衝一波啦！ 「葛瑞絲香草田」位於苗栗明德水庫附近，佔地達7千坪、全區種滿約2萬株的薰衣草，今

熱門新聞

床邊就是大山雲海！阿里山日系旅宿宛如仙境　落地窗景觀＋榻榻米超舒適

雲林網紅「木棉花景觀公路」通車 串連毛巾、宗教觀光帶

關西紅茶賣到全世界，還曾上貢天皇！新竹「錦泰茶廠」看盡一世紀茶業縮影

HTC VIVELAND XR超體感樂園高雄登場 搭體感座艙超HIGH

超大片金黃花地毯！台東全新「金針花秘境」絕美滿開，5/1提前開園快收藏

台北市立動物園「世界貘日」 線上認識雨林、愛護動物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。