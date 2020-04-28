關西紅茶賣到全世界，還曾上貢天皇！新竹「錦泰茶廠」看盡一世紀茶業縮影
【圖／文：行遍天下】
茶、糖、樟腦並列晚清台灣三大出口商品，新竹溫濕多霧，適合茶樹生長，從清代起就是台灣重要茶產區，日治時期大量外銷更創巔峰，日治時期開始外銷，1970年代極盛時關西曾有35家茶廠。外銷茶葉遍及全球港口，創立於1936年的錦泰茶廠，全盛時甚至一天可產七千五百斤粗製茶，十分輝煌！
日治時代出生的第三代掌門人羅吉銓，年近80，他的一生更是見證關西茶產業的起落。錦泰自創立起即以關西特有的黃柑種紅茶外銷聞名，後為順應世界茶飲潮流，陸續產製包種、綠茶外銷。然而，1980年代起，隨著台灣工業開發、茶園減少，以外銷為主的製茶體系受到衝擊，逐漸轉做內銷，新竹縣總是全台居冠的茶產量，也逐漸被南投超越。
時至今日，關西茶廠僅剩6家，其中傳承三代、逾80年歷史的錦泰是碩果僅存之一。關西茶產業式微後，2002年錦泰研發炭焙烏龍茶，古法炭焙，口感溫潤。另有特色茶酸柑茶、蜜香紅茶等。錦泰的老茶廠深具文化價值，保留日治至今的製茶機具，有全台最大的炒菁機、乾燥機，還保存了許多茶葉文物，如：用稻桿編織的客家保溫壺「茶壽」、日據時代的茶獎狀等，不僅讓人認識關西茶產業的人文歷史，也分享製茶、品茗的知識，也正因為羅吉銓曾經歷關西茶產業的光榮時期，讓他今日更有傳承使命。
景點介紹
錦泰茶廠
地址：新竹縣關西鎮中豐路一段336號
電話：03-587-2051
營業：10:00～18:00 (週一休)
價位：錦泰韻八十茶禮盒組三入一組1,000元，單入350元
備註：團體導覽每人100元，20人成行，需兩週前預約
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