野放山林的白斬雞必點！桃園北橫公路上「湖光山色祕境」嚐私房菜
【圖／文：行遍天下】
豆麥私房菜不但有自家飼養的放山雞和高山鱒魚，還有恬靜自然湖光山色，不少遊客前往復興鄉爬山或是大溪老街遊逛後前來此品嘗料理，在美景中被療癒。
既然取名私房菜，菜色、食材自然有其獨到之處，首先是來店必點的白斬雞，全都是野放山林的閹雞，肉質緊實Q彈，只需沾點蒜頭醬油，即鮮美至極；來自東眼山魚場的高山鱒魚，以水質潔淨、水溫18度C的山泉水養殖，同樣不容錯過；至於用高山青椒製作的「狗臭屁」更是老饕的最愛；餐後不妨移駕生態景觀池賞景，漫步中不時有白鷺鷥從眼前劃過，讓人恍如置身世外桃源。
景點介紹
豆麥私房菜
地址：桃園市大溪區復興路二段650號
電話：03-382-5716
時間：10:00~20:00
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