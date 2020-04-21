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野放山林的白斬雞必點！桃園北橫公路上「湖光山色祕境」嚐私房菜

聯合新聞網 / 行遍天下
招牌鱒魚煎得金黃香氣誘人。
招牌鱒魚煎得金黃香氣誘人。

【圖／文：行遍天下】

豆麥私房菜不但有自家飼養的放山雞和高山鱒魚，還有恬靜自然湖光山色，不少遊客前往復興鄉爬山或是大溪老街遊逛後前來此品嘗料理，在美景中被療癒。

戶外座椅面對埤塘讓人浮躁的心沉靜下來。
戶外座椅面對埤塘讓人浮躁的心沉靜下來。

純淨的自然生態環境吸引白鷺鷥等鳥類駐足。
純淨的自然生態環境吸引白鷺鷥等鳥類駐足。

既然取名私房菜，菜色、食材自然有其獨到之處，首先是來店必點的白斬雞，全都是野放山林的閹雞，肉質緊實Q彈，只需沾點蒜頭醬油，即鮮美至極；來自東眼山魚場的高山鱒魚，以水質潔淨、水溫18度C的山泉水養殖，同樣不容錯過；至於用高山青椒製作的「狗臭屁」更是老饕的最愛；餐後不妨移駕生態景觀池賞景，漫步中不時有白鷺鷥從眼前劃過，讓人恍如置身世外桃源。

自家飼養的放山雞也是招牌祕點，口感油嫩緊實。
自家飼養的放山雞也是招牌祕點，口感油嫩緊實。

手工狗臭屁就是青椒加皮蛋，奇妙滋味一吃就上癮。
手工狗臭屁就是青椒加皮蛋，奇妙滋味一吃就上癮。

坐落在綠意山林中的餐廳品嘗美食同時還能賞景。
坐落在綠意山林中的餐廳品嘗美食同時還能賞景。

　

景點介紹

豆麥私房菜

地址：桃園市大溪區復興路二段650號

電話：03-382-5716

時間：10:00~20:00

網址：www.domy.com.tw

　

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