遠離人群露營去！享受新竹「離塵露營」 她推超輕鬆5步驟變料理高手
【圖／文：行遍天下】
天寬地闊新竹的露營區，是露友在踏入露營時的好選擇，距離都市不到一個小時的時間，就能鑽入鄉間小道，隱沒在山林裡，享受遠離塵囂的短暫時刻。從事設計服裝及造型的社長、與老婆來自香港並經營著好吃冰店「心地日常-台北店」的雅文，把露營當成離開繁忙工作時的逃離出口，兩天一夜離塵露營，總能拾回對生活再繼續的動力。
露營超過30次以上、足跡遍及台灣、日本，對於社長、雅文來說，露營是放鬆心情的好選擇，「對我們來說，露營地決選的關鍵就是『安靜、安靜、安靜』。」並且隨興地走逛在園區或者大自然裡，最能療癒身心。
而很有生活情調的他們，還自創出兩道簡單又快速、5步驟內就可完成的的料理：
1.把兩種魚罐頭隔水加熱。2.一個鋪上起士一個打上雞蛋。3.繼續隔水加熱一邊攪拌。4.煮至半凝固狀態起鍋。5.舀起餡料放上法國吐司上即完成。這道「沙丁魚起士蛋佐法式麵包」簡單又超級具豪華感的。
另一道則是一是利用印尼炒泡麵，1.將麵煮熟將水倒出。2.混入調味粉攪拌均勻。3.加入攪拌後雞蛋。4.再用鍋兩面煎至酥脆起鍋。5.加上美乃滋、柴魚與醋，就完成一道超簡單「煎麵餅」。
兩道料理都是簡簡單單卻又很讓人驚豔的野地美味呢！
拍攝地點：大山北月
備註：大山北月露營區為2樓半露天式，草地為拍攝效果而搭建，並不對外開放搭帳。
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