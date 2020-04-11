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新竹超奢華「一泊4食」頂級露營 竟然還吃得到A5和牛！

聯合新聞網 / 行遍天下
和牛與頂級海鮮的組合，彷彿來到五星飯店。
和牛與頂級海鮮的組合，彷彿來到五星飯店。

【圖／文：行遍天下】

想有個頂級露營體驗到「斑比跳跳」就對了，位於新竹橫山鄉將奢華露營(Glamping)再推向更高層次。

距離市區不遠，但卻已經遠離塵囂到了山裡。
距離市區不遠，但卻已經遠離塵囂到了山裡。

營區位於新竹橫山，從台北市開車1.5小時可達，離塵不離城。座落青山環繞的山谷，傍著原始山林而建，營區高低錯落，每頂營帳都有不同風景。無需出門排隊，帳篷內就能舒服洗熱水澡，晚餐還可大啖A5和牛，如此享受、恐會讓人都不好意思說自己是來露營了吧！

奢華露營近年來十分風行，一座座奢華的帳篷讓人忘了在露營。
奢華露營近年來十分風行，一座座奢華的帳篷讓人忘了在露營。

藏在山林裡的奢華露營地，讓人能無憂無慮地與大自然共處。
藏在山林裡的奢華露營地，讓人能無憂無慮地與大自然共處。

　

大啖A5 和牛美饌，星光電影院烤棉花糖

豪華的一泊四食饗宴在3點由下午茶打頭陣，餐食由一支專業廚師團隊精心準備，水果沾熱巧克力加上宜蘭蔥油餅，這套下午茶有甜有鹹，擺盤不輸五星級飯店。

開始野餐的第一波，就從快樂下午茶開始！
開始野餐的第一波，就從快樂下午茶開始！

半自助式晚餐更是頂級，主餐是日本A5和牛燒烤搭配焗海鮮與九孔鮑，採冷藏手切處理的和牛，肉質軟嫩鮮甜！餐檯上還有東西式料理任君選擇，貼心主廚還準備入口即化的台灣味爌肉迎合長輩胃口。

日本A5和牛燒烤是夜晚的重頭戲！讓整個露營享受極了。(未成年請勿飲酒)
日本A5和牛燒烤是夜晚的重頭戲！讓整個露營享受極了。(未成年請勿飲酒)

晚餐過後，草地上升起營火，山谷春夜微寒，正好湊近烤火取暖。月光星空下的露天影院，是美好的觀影體驗，不僅提供鹹甜爆米花，還能一邊烤棉花糖，暖在手更甜在心。

藉由露營接近大自然，把心打開、讓自己慢下來，正是野營的魅力所在，有什麼比躺在帳篷內的舒適床墊上、伴隨蟲嘶鳥啼立體聲入眠還更奢華的呢？

也可來到營地餐廳，點上點點繁星就像星星降落了！
也可來到營地餐廳，點上點點繁星就像星星降落了！

跳脫平常的煩惱，到這裡一起斑比跳一跳！
跳脫平常的煩惱，到這裡一起斑比跳一跳！

圖文提供：EAN部落閣& 同步刊登於 行遍天下4月號雜誌

　

景點介紹

斑比跳跳

地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福89號

電話：0930-816-898

網址：m.icamping.app/store/glamping900

營業時間：僅開放每周五、六、日住宿，採預約制(平日僅接受團體包場)

費用：豪華帳一泊三食費用：週五入住：2人9,800元，加1人加2,580元(12歲以下1,980元)週六、日入住：2人10,800元，加1人加3,580元(12歲以下2,380元)

備註：需自備浴巾與防蚊液

　

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露營 和牛 下午茶

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