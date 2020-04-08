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台版霍爾移動城堡！新竹「古堡廢墟秘境」 隱身山林間的李棟山莊

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：ren_yi_21

台灣小百岳之一的「李崠山」位於桃園復興鄉與新竹尖石鄉的交界處，海拔1914公尺高，李棟山古堡登山口處有個「李棟山莊」，也許是因為常常被搞混，「李崠山」又被稱為「李棟山」。今天ReadyGo就要帶大家來看看，隱藏在新竹尖石山林間的「台版霍爾移動城堡」，其中有著什麼樣歷史悠久的傳奇故事。

圖/IG@etingg
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這一棟看起來搖搖欲墜，以鐵皮、老窗、木條木片組合而成建築，乍看像一座廢墟城堡，充滿著時光歲月的痕跡，擁有獨特的殘缺之美，它是「李棟山莊」，人們又稱它為「台版霍爾的移動城堡」。李棟山莊的門口放著一個小木箱，一旁工整的手寫字跡大大的寫著：「每人清潔費拾元。」「有人在嗎？」應答的只有風聲，往內走才看到一個滄桑的身影，是90幾歲的莊主朱萬鶴老爺爺。

圖/IG@daisy780122
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變形的手掌，寬度是一般人兩倍大，面對遊客朱老爺爺總是精神飽滿、中氣十足，提著茶壺嘴裡總嚷嚷著：「來！喝茶、喝茶」。朱爺爺已獨自在山裡居住超過50年，也許是因為聽力不好，問起他的往事他總是侃侃而談，早期的李棟山莊是朱爺爺經營的民宿，讓登山客有休息之地，後來因年齡增長體力不堪而改成簡單的休息站，只可惜前年山莊不幸失火，部分建築物損毀，平安無事的朱爺爺已移居新竹榮譽國民之家，現在由第二任新莊主接手整建，難以想像這曾接待過無數登山客、簡陋卻應有盡有的李棟山莊，是朱爺爺一點一滴親手打造的。

圖/IG@chiupetermou
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圖/IG@huangchienting
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從李棟山莊往李棟山古堡的總路長約1.5公里、爬升400公尺，導覽圖上的紅線為平緩較遠的新路線，藍線則是陡峭的捷徑舊路線，登山口位於李棟山莊的後方，新舊兩條路線總共有7個交叉點，可以視情況切換，大約40分鐘至1小時即可到達李棟山古堡。

圖/IG@wowthomas
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圖/IG@ren_yi_21
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「TAPUNG古堡」是泰雅族語的李棟山古堡，日治時期日本人為防禦泰雅族人襲擊而興建的，一座具有指揮所和砲台雙重功能的堡壘，四方型的古堡由紅磚與水泥所建造而成，可惜原建築已不復在，只剩下佈滿著藤蔓的大門、四壁和射口，堅固的城牆上有著鎗眼，斑駁中帶著獨特的風貌，可以說是北台灣海拔最高的歷史古蹟。

圖/IG@ren_yi_21
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李棟山古堡的大門採巴洛克式的建築，雖然是軍事用地，但對美學還是有點講究的，即使留下的只有斷垣殘壁訴說著歷史的痕跡，但古堡內的一等三角點、頭前溪水源保護區界柱及登山口的李棟山莊，如今已成為登山客至此必會拍照留念的景點，留下到此一遊的足跡。

地址｜新竹縣尖石鄉八鄰29號

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