森林系秘境在市區附近！桃竹「7大野餐地點」推薦，躲進大自然小天地

Shan@ReadyGo 首圖：@shi_jiey.tw @kara___614

面對假日的休息時光，你怎麼安排與規劃？是窩在床上追一部感人肺腑的連續劇，還是走進一間文青的咖啡廳看著一本喜歡的書，這樣整天待在室內是該活動活動筋骨了吧！不想爬高山登百岳沒關係，ReadyGo發現一片隱藏在森林裡的小天地，可以野餐可以享受森林浴，可以遠離繁雜的生活，然後躲進大自然的懷抱，也許生活單調也沒關係，假日給自己沾上一點可愛的色彩，整個人又煥然一新啦！

森窯 HAVE A PICNIC

這一間座落竹北的森林秘境，實際位置在新竹五指山仙洞步道的入口處，從新竹市區開車上來只要30分鐘，不用太遠就能從都市跳進大自然，絕對是家人、朋友假日野餐推薦的好地方。

圖 / IG @jiayi__221 圖 / IG @sweet_46602

去年11月才開幕，假日就吸引許多人上山取精(芬多精)，在偌大的森林中，高聳直立的樹木下，規劃一處能與大自然融為一體的餐廳，建築外觀簡潔用了可愛的字體點綴，一整面黃色的牆更增添鄉村感，店內則能看見紅磚疊起的梁柱，還有看似檜木做成的桌椅，讓這些擺設有手作的溫度又因粗糙帶點親切感，整體呈現暖色調又帶點斑駁，彷彿就是森林中的一份子。

圖 / IG @eatmoreandmoremore

窯烤披薩可是店裡的招牌，假日想吃若沒預約，很可能到現場就已經賣光光啦！除了窯烤披薩的大爐子很吸睛外，另一頭是整片的落地窗，天氣好時陽光灑落的光線，搭配木紋的地板真的就像國外鄉村中的森林小屋，打開門能想像到野生的麋鹿悄悄探頭，或是小白兔瞪著眼睛在門口看著，耳朵時不時動呀動，多麼可愛啊！

圖 / IG @nico06111215

接著來到戶外區，老闆很用心，知道大家上山是為了野餐接近大自然，因此布置了一個區域，讓大家可以盡情的在戶外享用餐點，另外還提供野餐墊，若是忘記帶的遊人也可以去向店家租借喔！畢竟都來到山上，必定是要坐在這片土地上，才有更接近自然生態的感覺啊！

圖 / IG @clover78128 圖 / IG @nico06111215

另外，在戶外空間中有一個區域，擺放著可愛的白色小帳棚以及娃娃，是貼心的老闆給大家拍照使用的喔！因此要小心使用，可別用壞啦~

圖 / IG @ting03.27 圖 / IG @shi_jiey.tw 圖 / IG @eatmoreandmoremore

▏景點地址：新竹縣北埔鄉外坪村六股8鄰 20-1 號（可以直接google店名導航）

▏營業時間：週三至週五 11:00-17:30/週六、日11:00-18:30/週一、二公休

▏官方網站：https://www.pizzahaveapicnic.com/

▏FACEBOOK：森窯 have a Picnic

另一個要介紹的野餐地點位在桃園，是桃園大溪北橫公路旁自行車、重機車友的秘密基地.，每到假日便會有許多車友來到樂灣基地車聚。

GOGOBOX餐車誌IN樂灣基地

不同於上一個沐浴在森林當中，GOGOBOX餐車誌走的是美式鄉村風，不難發現在餐車的外觀裝飾上有著美式文化的大LOGO，寬闊的園區有些許室內座，主要還是以戶外座位區為主，老闆的精心設計，希望來到GOGOBOX用餐的每個人都能吃到健康、新鮮的美食，也能帶著滿意的照片滿載而歸。

圖 / IG @kara___614 圖 / IG @maureenchang 圖 / IG @duringmyjourney

▏景點地址：桃園市大溪區復興路二段138號

▏聯絡電話：03 380 1426

▏營業時間：平日10:00-17:00、假日09:30-17:00

除了店家已經幫你打造好野餐的環境，其實桃園新竹還有許多公園非常適合野餐，遼闊的草原和清澈的湖泊，ReadyGo推薦大家幾個野餐好去處，那就繼續看下去吧！

水圳森林公園

公園位在高鐵站附近，交通便利，一進去就能看到大草皮區，非常適合假日來遛小孩、遛寵物，無論是玩球或飛盤，甚至是風箏，都有很大的空間盡情奔跑。然而，草原的前面就是一個湖，若想動一動也可以沿著環湖步道輕鬆散步，十分愜意呀！

圖 / IG @ru_k2 圖 / IG @hyu.yuu

▏景點地址：新竹縣竹北市復興二路

新竹市微笑水岸-水源草原

最近因為疫情不敢到人多的室內空間，那就來開放的戶外草原呼吸流動的新鮮空氣吧！這個位在左岸水源出入口東側的「水源草原」在2020年2月20日才正式啟用，是頭前溪沿岸最大的草原綠地，提供大家野餐、漫步、玩飛盤地點的新選擇！

圖 / 新竹市廢棄物處理科

▏景點地址：新竹市左岸水源出入口東側

青塘園生態公園

青塘園的大草地上，除了可以野餐，還可以欣賞地景藝術，佔地廣風景優美，愛拍照的人必定會在這殺不少底片，但如果你和我一樣不喜歡拍照，那就鋪塊野餐墊躺著看天空吧！這樣放空愜意的行程也很棒，樹蔭下微風徐徐，不小心就會進入夢鄉，是個放鬆的好地方！

圖 / IG @guillermo_fang

▏景點地址：桃園市中壢區文德路300號

石管局大草坪

野餐另一個必備的東西就是風箏了！無論是哪個年紀，對於風箏總是毫無抵抗力，小時候喜歡看著大人把風箏放的好高好高，長大後是自己想要努力把風箏放得又高又穩，草原的魅力從來不僅止於野餐，玩飛盤、互相追逐、發呆，哪個是你最喜歡的活動呢？

圖 / IG @rainie_hello_13

▏景點地址：桃園市龍潭區佳安村佳安路2號

三坑自然生態公園

來到這你會發現，大家都是有備而來的！每個家庭人手一塊野餐墊不打緊，更專業的會扛著摺疊野餐桌出現，甚至直接搭起帳棚，讓玩累得孩子們倒頭就睡，只能說這裡根本是野餐的天堂，環湖的草坪不僅維護得很好，佔地廣闊不會和別人爭地，選擇湖景地一排的位置鋪上野餐墊，準備放鬆度過一個愜意的午後吧！

圖 / IG @2020_mirandacher 圖 / IG @chun___1221

▏景點地址：桃園市龍潭區三坑村

延伸閱讀>>2020桃園六大「精選」桐花景點(即時花況)

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」