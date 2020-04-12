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免裝備露營這麼好玩！苗栗柚香露露玩法X景點推薦 讓你聞著柚香入夢

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-露營區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-露營區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

想到鄉野間沐浴於陽光下，還是想呼吸新鮮空氣遠離城市的鳴笛聲？小編推薦苗栗柚香露露免裝備露營區，給想要享受自然森活的你。心動了嗎？一起來看看苗栗柚香露露免裝備露營區及其周邊有什麼好玩的吧！

苗栗柚香露露免裝備露營區-介紹＃1

營區介紹

你有體驗過免裝備露營嗎？無須攜帶帳篷、炊具等露營裝備，更有專人替你收搭帳。免裝備露營是一個讓露營新手免煩惱，讓露營老鳥也愛上的新時尚旅行風格。此外苗栗柚香露露免裝備露營區，坐落在大眾運輸方便的苗栗市，沒有車的小資族們也能夠輕鬆玩，好好享受離市區最近的百萬夜景。想知道更多露營區的設備、交通方式、露營景點嗎？跟著小編出發囉~

苗栗柚香露露免裝備露營區-介紹＃2

帳篷介紹

▲苗栗柚香露露免裝備露營區-神殿帳。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-神殿帳。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

新手露營最困擾的想必就是沒有裝備，以及在搭收帳時遇到困難。柚香露露免裝備露營幫你把帳棚都搭好，讓你無痛享受露營樂趣。除了適合2~4人的基礎春帳，還提供舒適的6人神殿帳，讓你和親友有屬於自己的假日幸福小空間。

帳篷除了好拍又華麗之外，在品牌上春帳選用 Springbar、神殿帳選用Canvascamp／Neutral Outdoor等知名的戶外用品，更嚴選科技棉材質讓帳篷內春暖夏涼超舒適。

營區內亦提供地毯、地墊、充氣床、羽絨被、羽絨枕、露營燈、休閒椅、天幕或遮棚、戶外餐桌、110V電源插座及延長線，你的免裝備露營假期免煩惱，到苗栗柚香露露免裝備露營區提供你"熊速西"的享受。

苗栗柚香露露免裝備露營區-介紹＃3

餐食炊具介紹

▲苗栗柚香露露免裝備露營區-野炊烹煮器具。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-野炊烹煮器具。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

想到露營食物你會想到什麼？泡麵、麵包還是罐頭食品。其實露營不必吃得苦哈哈，食材準備好再搭配營區的烹飪設備，一樣能吃的舒適又美味。大至鍋碗瓢盆，小至餐盤杯碗都能在苗栗柚香露露免裝備露營區借到。

▲苗栗柚香露露免裝備露營區-炊具租借項目。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-炊具租借項目。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

和三五好友露營，最開心的莫過於一起煮飯，喝啤酒看星空了。營區提供卡式瓦斯爐、不鏽鋼笛音壼、取水壼、平底煎鍋、鍋鏟、湯鍋、湯杓、杯碗盤、刀具、砧板等基礎烹飪設備，僅須購買食材帶上自己的環保餐具，就可以開火秀出你的廚藝好絕活囉！

苗栗柚香露露免裝備露營區-介紹＃4

舒適乾淨的衛浴設備

▲苗栗柚香露露免裝備露營區-衛浴妝髮間。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-衛浴妝髮間。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

露營往往沒有舒服的空間可以洗個美人浴、打理好自己，柚香露露提供附設珍珠光梳化燈的整裝空間，衛浴空間更是提供知名洗浴品牌菲蘇德美的洗髮精、沐浴乳，讓你露營不必自備太多給西！園區內提供溫控水龍頭、飛利浦負離子吹風機，讓露營也能光鮮亮麗，成為各位水水們的時尚新選擇。

苗栗柚香露露免裝備露營區-介紹＃5

交通介紹

▲苗栗柚香露露免裝備露營區-絕美夜景。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-絕美夜景。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

想在自然間馳放自己的壓力，又苦於沒車、沒駕照，其實這點你到可不必擔心。從苗栗火車站包計程車到柚香露露車程僅15分鐘左右，約200元就能搞定，離市區超近的露營區能除了能看到絕美的夜景外，還能聽到蟲鳴鳥叫真是舒適愜意。

苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊＃1

苗栗泰安打比厝溪溯溪

▲苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊景點打比厝溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊景點打比厝溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

泰安打比厝溪為苗栗汶水溪的支流，是適合溯溪新手的好選擇。在這裡還可以體驗滑瀑以及跳水等刺激新玩法，除了溯溪泰安抑是台灣知名的溫泉鄉，上岸後還可以泡湯桑一下~回到苗栗市區採買食材後再上山準備野炊時間非常充裕，讓你的假期輕鬆好森活。

距離營地車程：45分鐘

苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊＃2

苗栗烏嘎彥竹林

▲苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊景點烏嘎彥竹林。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊景點烏嘎彥竹林。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

不想人擠人的朋友小編推薦你來烏嘎彥竹林秘境，這個地方即是國片《賽德克巴萊》的神仙谷，環境清優美好。結束後可驅車前往車程約15分鐘的清安豆腐街吃美食，或著去山野間賞油桐花喔！(花季：4~5月)在到營區前不妨先安排一些好玩的景點，玩累了晚上再在高級的帳篷裡好好休息。

距離營地車程：40分鐘

苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊＃3

卓也小屋-客家藍染體驗

華麗櫥窗的背後，每一件衣服在被加工上色的過程要用超過數千種的化學物質，這些華服汙染了很多水資源，也讓貧窮和童工的問題層出不窮。也許我們的一己之力無法改變現況，但我們能做更愛地球的選擇。「藍染」透過最天然的天然植物色素替布料上色，降低對地球的負擔。而這個友善土地、循環耕種的概念，早已被我們的祖先使用在染布上，到了苗栗這個客家重鎮不妨來體驗一下客家藍染，感謝土地賦予我們的所有。

建議交通：自駕/搭乘火車至三義火車站後轉搭計程車，僅需十分鐘車程即可抵達。

距離營地車程：28分鐘

苗栗柚香露露免裝備露營區-周邊＃4

加碼推薦－黃金梯田親子露營區

▲加碼推薦－黃金梯田親子露營區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲加碼推薦－黃金梯田親子露營區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

在進到苗栗柚香露露免裝備露營區前可到銅鑼茶廠參觀，除了定時的導覽解說也可體驗製茶(預約制)的過程。從採菁、揉捻到包裝一步步認識我們平常喝的茶葉是怎麼來的，非常具有育教娛樂的性質，很適合爸爸媽媽帶著小朋友來親子同遊喔~

如果想到銅鑼茶廠參觀外，還想在銅鑼溜搭溜搭的朋友，小編加碼推薦位在銅鑼的黃金梯田親子露營區，讓你在銅鑼可以慢慢玩。該露營區內附有兒童遊憩區，帶小孩的爸媽也不用怕孩子們無聊喔~

距離營地車程：15分鐘

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露營 溯溪 客家

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