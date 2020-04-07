苗栗新地景「粉系漸層竹籤海」美翻！油桐花季登場，4月夢幻雪景必衝
台灣客家文化館致力於發展客家相關的產業、文化與觀光交流，今年為了迎接四月春桐花季的到來，特地邀請以自然素材創造出無數個空間裝置、環境藝術與地景藝術的知名藝術家游文富，在館外戶外階梯佈置「桐花落地」主題的新地景藝術：漸層竹籤海，放眼望去，儼然成為夢幻白雪，成為了「夏雪」油桐花新景點。
位在苗栗銅鑼鄉的台灣客家文化館，因應象徵安穩與自由花語的油桐花季，特地與藝術家游文富合作，採用漸層從粉到白被渲染的竹土大自然元素，再利用階梯的高低差，完美詮釋桐花落地般的宏觀雪地景觀，藉此傳達台灣客家人對土地與生命力奮鬥的精神。即日起至5月24日，有計劃賞油桐花的民眾，可前往台灣客家文花館，親臨「白雪」之美。
值得注意的是，台灣客家文化館日前因應疫情變化於臉書公告：「即日起進入臺灣客家文化館，請務必配戴口罩。無配戴口罩或發燒超過37.5度者，禁止入館。」提醒要前往觀賞油桐花的民眾，務必配合相關措施，不可輕忽疫情的可怕，保護自己也為他人的生命盡一點社會責任。
台灣客家文化館 夏雪
展期：即日起 至 5月24日
展示地點：苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號
臉書：https://www.facebook.com/hakkapark/
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