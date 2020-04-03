薰衣草花海免費逛！全台最大「葛瑞絲香草田」滿開 紫色系美照快搶拍

新一波花季又來襲！全台最大的薰衣草花海「葛瑞絲香草田」，目前已浪漫滿開，花期預計到5月，花控們可以衝一波啦！

圖／IG@3more_hi4授權

「葛瑞絲香草田」位於苗栗明德水庫附近，佔地達7千坪、全區種滿約2萬株的薰衣草，今年範圍似乎比以為升級，每個地方都整齊種滿薰衣草！感人的是，園主大方開放參觀賞花，讓大家免門票，也可沉浸於迷人的紫色花海。

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和海芋不同，現場並無販售薰衣草花枝，提醒大家，勿動手採摘農民們精心培植的心血。若也想拿著薰衣草花束打卡，可向小舖櫃台短暫借來拍照留念，再完美歸還。

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「葛瑞絲香草田」路邊可免費停車，沿路有不少攤位，園區內還有日系風格的葛瑞絲小舖，販售多款從田裡新鮮提煉的薰衣草相關產品，讓大家可以用另一種形式，將現場聞到的薰衣草花香帶回家。

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薰衣草賞花期長達兩個月，大家5月為止都可以出發賞花，但別忘了一起做個有素質的旅客，賞美景之餘也要好好維護花田環境喔！

葛瑞絲香草田

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號

時間：每日09:30-17:30

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