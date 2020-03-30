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遠得要命的部落？靜下來30秒， 聽「司馬庫斯森林」的聲音

聯合新聞網 / 行遍天下
走進遠得要命部落，聽聽森林的聲音
走進遠得要命部落，聽聽森林的聲音

【影片／文：行遍天下】

從台北出發，得花4-5小時才能到達，堪稱「遠得要命」的部落。

充滿神秘色彩的「司馬庫斯」靠近山、靠近森林。除了來這裡住一晚感受雲海壯觀、星空燦爛外，最人氣的森林步道是可以走去看2500歲神木媽媽的「巨木步道」。

走在林間，空無一人的清幽小徑，讓自己的心靜下來，然後，大自然的聲音就這樣的漫漫、慢慢傳入耳朵裡了。

　

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