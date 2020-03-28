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火炎山地景溜滑梯太吸睛！夢幻繽紛「獅山親子公園」苗栗最新親子景點

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@antingchen
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獅山運動公園以「山林綠遊•昆蟲森林樂園」為主題，設有火炎山山丘地景溜滑梯、瓢蟲滑梯、沙桌、戲水池、蘑菇造型廁所、鳥巢鞦韆、共融蹺蹺板、旋轉飛輪、攀爬牆、山丘水管隧道等數十多種設施，簡直是小孩子的天堂！

▲圖片來源：IG@happy54321012345
▲圖片來源：IG@happy54321012345

家長常常因為工作忙碌，和孩子相處時間並不多，為了讓親子關係更融洽，苗栗縣政府耗資3160萬的經費打造獅山運動公園，望透過新的遊樂場域，能讓大家慢下腳步，來場美好的親子時光，這裡光占地就有0.75公頃！讓你花一整個下午都玩不完。

▲圖片來源：苗栗縣政府
▲圖片來源：苗栗縣政府

主要設施之一的火炎山地景溜滑梯，外型如惡地奇景火炎山造景般，設有七條不同顏色且玩法不同的溜滑梯，吸晴程度不止小孩看到會興奮，連大人也想體驗玩！特別是溜滑梯除了可透過樓梯爬上去以外，還可以藉由抓取繩索、踏著木頭往上的攀登方式抵達最上方再順勢乘著溜滑梯溜下來。

▲圖片來源：IG@motives_jamie
▲圖片來源：IG@motives_jamie

火炎山溜滑梯的後面還有蜘蛛網可以攀爬，人工草皮質地軟也不怕摔到。

▲圖片來源：苗栗縣政府
▲圖片來源：苗栗縣政府

想玩沙更不用再特別跑海邊！公園裡諾大的沙坑絕對是小孩子的最愛，來這記得要帶堆沙堡的工具，才能玩得更盡興呢。

▲圖片來源：苗栗縣政府，最近很夯的共融盪鞦韆，大人小孩都可以一起坐著盪，一同享受童年的趣味。 
▲圖片來源：苗栗縣政府，最近很夯的共融盪鞦韆，大人小孩都可以一起坐著盪，一同享受童年的趣味。 

▲圖片來源：IG@happy54321012345，可愛又好拍的水管通道，是蜘蛛網和溜滑梯的秘密捷徑！
▲圖片來源：IG@happy54321012345，可愛又好拍的水管通道，是蜘蛛網和溜滑梯的秘密捷徑！

▲圖片來源：IG@happy54321012345
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蘑菇造型廁所圓圓胖胖的超可愛，排排站在一起很像巨大的蘑菇從地上長出來。

還老是宅在家追劇滑手機嗎？別把和孩子的相處時間都給滑掉了！別再被3C產品給綁架，趁著休假帶著家裡的小公主或小王子來場戶外體驗吧，另外也提醒想前來獅山運動公園踏青走走的朋友，可以利用平日時段或者假日提早抵達，不然每樣遊樂設施可能都需要排隊喔。

▲圖片來源：IG@happy54321012345
▲圖片來源：IG@happy54321012345

獅山多功能運動公園

地址：苗栗縣竹南鎮真如路39-45號

開放時間：24小時

停車資訊：公園內停車場


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公園 戲水

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