夢幻繡球花綻放！苗栗「五彩繡球花」提早登場，搭配花城堡宛如仙境

喜歡繡球花的民眾不用等到夏天了！隨著天氣漸暖漸熱，苗栗花霧農場已經可以看到滿滿的繡球花了。精心佈置可愛的園區，配上滿佈大朵豪放的多彩繡球花，如同置身於夢幻的迷人仙境，被滿滿花團簇擁。日前園方已在臉書公告花季將於4月2日開跑，想要沈浸花仙境的民眾們，千萬別錯過！

繡球花滿佈，宛如花城堡仙境。 圖／花露農場提供

位於苗栗縣卓蘭鎮的花露農場，主打多元花卉為名，每季甚至每個月都有不同的花種盛開，近日主打不同顏彩的繡球花，從暈染的粉紅、天空白、水藍與豔麗紫等在園區裡遍地盛開，又因為園方的細緻規劃，儼然成為花城堡，非常浪漫！

一年四季各種花卉綻放美翻了。 圖／花露農場提供

繡球花又可稱為八仙花或是紫陽花，很特別的是會因為周遭環境的酸鹼度改變花的顏色，像是較酸性的土壤壞變成青色，中性或鹼性的土壤則容易偏向豔麗的桃紅色。也因如此，園方特此規劃了多彩花牆與植物花窗，更動用了專業的造景設計，日前已吸引不少民眾前往拍照打卡。

花露林園農場招牌。 圖／花露農場提供

花園農場除了週三公休外，其餘時間皆有開放入園參觀，門票每人200元，可折抵消費100元。除了美麗的花仙境外，精油博物館、渡假或寵物友善等多項設施服務供民眾選擇，提醒平日營業至下午五點，假日到下午五點半喔，詳情可上官網查閱。

農場內還有各式設施供休憩賞花。 圖／花露農場提供

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

時間：平日：09:00 - 17:00；假日：08:30 - 17:30（星期三公休）

門票：200元可抵消費100元(一張抵一份消費)

官網：http://flowerhometw.com/

桃紅色的繡球花，增添青春活力。 圖／花露農場提供

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