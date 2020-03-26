新竹最新「16個景點」通通免門票！懸空彩虹棧道、台版迪士尼、水簾瀑布快搶拍

不要再說新竹無聊了喔！人家新竹超好玩的好不好～有許多相當好拍的景點在這裡，不管好玩、好拍、室內、室外、浪漫、清新的各種都有，KEKE今天要推薦的是「免門票景點」，帶你玩爆新竹不花錢！這個週末就來去新竹吧～GO！

水資源公園

水資源公園是水資源處理廠興建時，一併建設要開放給附近民眾平時遊憩休閒的公園～2018年是兒童遊藝節的主辦場所，活動過後保留了許多特色的景觀設施在此處，拍起來充滿童趣又繽紛的造景，近期也越來越多可愛的網友們進駐打卡啦！

▲Instagram授權：emilycute7bear

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【水資源公園】

地址：新竹市香山區彩虹路99號

仨宅吐司

彩色吐司麵包牆超吸睛！這是位於新竹新豐的新早午餐咖啡店，這李以自製的手工吐司為最大賣點，不過可都不敵這面超可愛牆壁的迷人度～這面來到此處必拍的彩虹牆，是將吐司烤乾之後再上色、貼在牆上所排列出來的，所以是真的土司！是不是超美美噠～下次來新竹一定要到這裡走一趟！

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▲Instagram授權：angela_love0808

【仨宅吐司】

地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段350號

走跳盒子

走跳盒子的前身是新竹A5文化創意園區，現在煥然一新，新的面貌走跳盒子貨櫃市集，充滿著美式放鬆CHILL感～美食、美景、美照一把抓，玩上整天不是問題！

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▲Instagram授權：mie__1220

【走跳盒子】

地址：新竹市公道五路三段1號

飛行樹屋咖啡

飛行樹屋咖啡是一間蓋在老樹上的小木屋，很像看外國電影裡，爸媽常常在樹上為孩子蓋的那種樹屋，小時候看了都好羨慕、很想要那種秘密基地呀！位於新竹的飛行樹屋剛好可以一圓這個童年的夢～如果你也曾幻想擁有這樣的一個小天地，那就來這邊走走吧！

▲Instagram授權：ninihu0718

▲Instagram授權：joanna9381

【飛行樹屋咖啡】

地址：新竹市東區光復路二段18巷17號

頭前溪豆腐岩

位於新竹竹北的頭前溪豆腐岩～從去年開始就是IG上超火熱的打卡熱點之一！這一塊塊方形的豆腐岩，其實是人工消波塊，因為拍起來特別可愛而引發一股瘋拍潮～拍的樣式還超級多樣化的，每種都好看！

▲Instagram授權：bryan123528

▲Instagram授權：___yu.ul

【頭前溪豆腐岩】

地址：新竹縣竹北市頭前溪

香山沙丘

你是風兒～我是沙～～新竹有名的香山溼地，有著類似沙漠的沙丘地形，一直都是超熱門景點～近期發現在附近的樹琴橋下有個小公園，竟然隱藏著如神話般的巨鳥鞦韆，被大鳥兒保護著的感覺好夢幻呀～

▲Instagram授權：fly_travel1011

【香山沙丘】

地址：新竹市香山區300號

新瓦屋客家文化保存區

有在看綜藝玩很大的朋友應該對新瓦屋客家文化保存區不陌生XD 這裡因為園區大、又具有特殊文化傳承的意義，是綜藝節目時常選擇取景的地點，不但入園免門票，裡面的百年土角厝還會結合現代藝術風格，完整呈現新舊融合的私房景點！

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【新瓦屋客家文化保存區】

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

佛陀世界

這個被封為「台版迪士尼城堡」的夢幻景點，是位於新竹關西的「佛陀世界」！前身是亞洲樂園，後來倒閉而變成自然禪修閉關園區，雖然是個佛門淨地，但園區內的卡通人物雕像、城堡等被保存了下來，因此成為超熱門的打卡景點～

▲Instagram授權：_teresa.6_

【佛陀世界】

地址：新竹縣關西鎮大竹坑23號

紅毛港遊憩區

位在紅毛溪出海口的紅毛港遊憩區，園區佔地相當廣闊，這裡拍起來超美的景就是一條深入紅樹林的木棧道與觀景亭，還有拍起來很像宮崎駿動畫中的龍貓隧道，只能說兩個警都超值得擁有，在同個地點可以一次GET真是超棒～

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▲Instagram授權：yuga1211

【紅毛港遊憩區】

地址：新竹縣新豐鄉紅毛河出海口附近

味衛佳柿餅觀光農場

每年九月到十二月，是台灣柿餅產收的季節～位於新竹縣新埔鄉的「衛味佳柿餅觀光農場」就會在這個季節成為相當熱門的景點啦！整個觀光果園有一座後山，約有三公頃ˇ大的果園，裡面有兩百多棵柿樹，成片的曬柿美景搭配上眷村味的宅院與花色布料，彷彿來到早期的台灣一般，古早味與人情味兼具！

▲Instagram授權：yichenli1204

▲Instagram授權：yichenli1204

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【味衛佳柿餅觀光農場】

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

電話：03 589 2352

陽光國小

這兩層樓高度、七條並排滑道的超大溜滑梯，不僅好玩也很好拍！暖色漸層實在是太可愛～這個國小真的可以玩很久，除了溜滑梯還有隧道和超多攀爬網，跟可愛的樹屋～可以爬樹上去，超級可愛的啦！

▲Instagram授權：lydia31122

【陽光國小】

地址：新竹市東區明湖路200號

彩虹橋

在新竹有段長達17公里的自行車道，臨海騎車還可以邊欣賞紅樹林景觀，重點是～沿途還有四座超級可愛的繽紛彩虹橋！喜歡彩虹熱門打卡景點的你一定要來這裡！

▲Instagram授權：chenyiting616

【新竹彩虹橋】

彩虹一橋、彩虹二橋、彩虹大橋、彩虹小橋分別坐落於新竹濱海的17公里自行車道沿途，只要在google map上直接搜尋名稱就可以找到喔~

文章來源：KeKe帶我去旅行 FB：KeKe帶我去旅行

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