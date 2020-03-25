桃園平鎮「夢幻櫻花林」 免門票又好拍的賞櫻秘境景點

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今日又是一個晴朗的好天氣，雖然家人都各自忙各自的事，我一個人當然也不可能會這樣宅在家!

所以唷!想到一處離我家最近的賞櫻秘境，這個秘境去年就有朋友分享沒想到離我家居然這麼近!騎車不用10分鐘啦!一整片粉粉嫩嫩的櫻花林夢幻又好拍還免門票真是不虛此行! 

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原本就很路痴的我，出門前先google了一下櫻花林的位址就匆匆地帶了手機和老公的單眼相機出門，找到了點拿出單眼相機就直接拍拍拍也沒檢視拍攝的設定，沒想到回家一看全都曝光太亮了真傻眼，

還好我當時也有用手機拍了不少，所以今天的照片全都是手機拍的唷! 

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話說這片櫻花林應該是一處私人的苗圃，就位在平鎮福龍路上7-11福龍店旁邊，去的時候也沒看到主人家，在園區入口處有一張告示寫著櫻花種類和開花時期的分類!

工商服務一下，想買櫻花苗的打照片中的那個電話詢問唷!哈哈!文章分享之後，有同學告訴我說這片櫻花園的園主居然是我們班代!會不會太巧了!那我真的要好好的謝謝我們班代囉!感恩唷!

平鎮賞櫻花1.JPG 

上午九點多就到了人還不算多，可以拿著我的自拍棒隨意拍拍!

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目前花況約開6、7成，這一周應該都還可期待!

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櫻花的種類實在太多了，實在很難搞懂，不好說，這倒底是甚麼品種呢?吉野櫻?

花型很大有白的也有粉的真漂亮! 

目前櫻花林裡開的大部分是粉粉的昭和櫻和部分的吉野櫻，這兒的吉野櫻比較少物以稀為貴所以感覺吉野櫻比較特別~

 

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最後提醒朋友這是私人土地，進入賞花請愛惜花草樹木和土地!

不大聲喧嘩，不亂丟垃圾也不要隨意亂停車以免影響當地居民唷!

 

 

平鎮賞櫻花27.JPG

旅遊拍攝日期2020/03/15

 

平鎮福龍路賞櫻秘境地點

平鎮福龍路一段560巷附近農田

 

 

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賞櫻 秘境 櫻花季

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