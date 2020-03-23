「三代豆腐老店」創意出發！打造文青風甜點專賣店 細品手工豆製品
【圖／文：行遍天下】
這間文青豆花店是苑裡勝利豆腐老店的第三代，想讓豆製產品能觸及更多年輕群眾，於是返鄉創業開設，原本只是勝利豆腐的店中店「好豆子豆坊」，後來由有想法的年輕一輩著手打造全新的甜點專賣店，簡約清新的小店洋溢文青生活感。
這裡供應的豆花、豆奶等製品採用加拿大非基因食品級黃豆，並以豆漿取代糖水，強調低糖、無防腐劑、無色素、無香料，招牌甜品黑糖豆奶雪泥豆花，細心挑選食材：雪蓮、手工粉圓、綜合圓、紅豆、白木耳等，自行熬煮，還有自製鹹食：麻辣香豆腐、五香滷干丁等，樣樣美味！
景點介紹
原豆粹食
地址：苗栗縣苑裡鎮苑南里新興路86-1號
電話：037-868-637
網址：www.facebook.com/goodsoyfoods
時間：週二至五12:00∼19:30，週六日11:00∼20:00(週一公休)
價位：黑糖豆奶雪泥豆花50元、麻辣香豆腐60元
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