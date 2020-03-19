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每個角落都能看美景！就在「火炎山下泡溫泉」 苗栗最高級的渡假酒店

聯合新聞網 / 行遍天下
享沐時光莊園渡假酒店視野極佳。
享沐時光莊園渡假酒店視野極佳。

【圖／文：行遍天下】

座落火炎山山腳的享沐時光莊園是苗栗海線最高級的溫泉渡假酒店，2019年底試營運，裝潢以原木色系與建材營造低調雅致氛圍，處處聞得到檜木香。

從酒店的任一角落都能將周邊平原的開闊景致盡收眼底。
從酒店的任一角落都能將周邊平原的開闊景致盡收眼底。

酒店內有咖啡館、美食餐廳等，滿足饕客味蕾。
酒店內有咖啡館、美食餐廳等，滿足饕客味蕾。

這裡的溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，全館共有90間客房、9種房型，每間皆寬敞舒適，且擁有獨立溫泉湯池，讓旅人在房內就能享受泡湯樂趣。另有10間湯屋、裸湯風呂，以及佔地700坪的露天風呂和戶外泳池，旅人隨心選擇想要的泡湯方式，並有美食餐廳滿足味蕾，讓人進到酒店就舒服得不想出門。

每間房都十分寬敞，還有獨立湯池，讓人在房內就能暢快泡湯。
每間房都十分寬敞，還有獨立湯池，讓人在房內就能暢快泡湯。

湯屋採光優美，採用有機備品，空間也是十分大器。
湯屋採光優美，採用有機備品，空間也是十分大器。

700坪的露天風呂開放式空間中不同的設施滿足旅人放鬆需求。
700坪的露天風呂開放式空間中不同的設施滿足旅人放鬆需求。

　

景點介紹

享沐時光莊園渡假酒店

地址：苗栗縣苑裡鎮錦山8鄰8-1號

電話：037-742-878

網址：www.shinemoodresort.com.tw

價位：露天風呂/裸湯風呂每人600元，湯屋2小時2,400元起，雙人房5,400元起

　

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酒店 溫泉 泡湯

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