每個角落都能看美景！就在「火炎山下泡溫泉」 苗栗最高級的渡假酒店
【圖／文：行遍天下】
座落火炎山山腳的享沐時光莊園是苗栗海線最高級的溫泉渡假酒店，2019年底試營運，裝潢以原木色系與建材營造低調雅致氛圍，處處聞得到檜木香。
這裡的溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，全館共有90間客房、9種房型，每間皆寬敞舒適，且擁有獨立溫泉湯池，讓旅人在房內就能享受泡湯樂趣。另有10間湯屋、裸湯風呂，以及佔地700坪的露天風呂和戶外泳池，旅人隨心選擇想要的泡湯方式，並有美食餐廳滿足味蕾，讓人進到酒店就舒服得不想出門。
景點介紹
享沐時光莊園渡假酒店
地址：苗栗縣苑裡鎮錦山8鄰8-1號
電話：037-742-878
價位：露天風呂/裸湯風呂每人600元，湯屋2小時2,400元起，雙人房5,400元起
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