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新竹人氣最夯的大象！被脫13層皮才恢復藍綠色原貌 市立動物園重新回歸
【圖．文：行遍天下】
現在新竹最人氣的大象，應該就是新竹動物園2號門門口顏色獨特的那兩尊了吧！重新整修後的市立動物園，把過往的油漆一層層退去，終於讓近百年的古蹟顏色重現，藍綠色的大象原貌終於重見天日，堪稱台灣最美大象雕塑顏色。大象門當時是由日本設計師模仿德國Tierpark Hagenbeck動物園而設計，修復時脫了13層漆才恢復成原本藍綠色的優雅樣貌。
經過兩年半的休整，新竹市動物園重新回歸開放，用綠意與最原始的樹林、建築來當成這次改造的主軸，也因此可以看見伊蘭羚羊與歐洲小鹿、鴕鳥共同生活在一起，景觀台突出深入在園區內，恰巧讓共同生活的動物有了彼此群聚與棲息感。
動物園人氣擔當「河馬樂樂」，改造後有了超過兩倍大的新家，讓樂樂不時在水池裡與陸地上嶄露招牌微笑，遊客的視角也更能無遮掩地望向動物的生活。
更有過去是大象綾子的家，現在改造成了故事屋，播放著新竹動物園的故事。漫步在綠意如蔭的樹林下，感受與動物一起生活著的優閒感，聆聽對動物妥善安置、不再購買動物的種種舉動，與自然的距離又更近了一些。
景點介紹
新竹市立動物園
地址：新竹市東區食品路66號
電話：(03)522-2194
開放時間；9:00∼17:00 (週一及除夕休)
票價：全票50元
備註：動物園禁止攜帶寵物入園
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