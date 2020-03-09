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新竹人氣最夯的大象！被脫13層皮才恢復藍綠色原貌　市立動物園重新回歸

聯合新聞網 / 行遍天下
恢復成好看的藍綠色，讓兩尊大象成為來動物園必拍打卡點。
恢復成好看的藍綠色，讓兩尊大象成為來動物園必拍打卡點。

【圖．文：行遍天下】

現在新竹最人氣的大象，應該就是新竹動物園2號門門口顏色獨特的那兩尊了吧！重新整修後的市立動物園，把過往的油漆一層層退去，終於讓近百年的古蹟顏色重現，藍綠色的大象原貌終於重見天日，堪稱台灣最美大象雕塑顏色。大象門當時是由日本設計師模仿德國Tierpark Hagenbeck動物園而設計，修復時脫了13層漆才恢復成原本藍綠色的優雅樣貌。

經過兩年半的休整，新竹市動物園重新回歸開放，用綠意與最原始的樹林、建築來當成這次改造的主軸，也因此可以看見伊蘭羚羊與歐洲小鹿、鴕鳥共同生活在一起，景觀台突出深入在園區內，恰巧讓共同生活的動物有了彼此群聚與棲息感。

遊客是高站在深入性的站台向下看，以最不打擾動物的方式設計。
遊客是高站在深入性的站台向下看，以最不打擾動物的方式設計。

鴕鳥、羚羊、小鹿等動物共處，模擬了共生的生態感。
鴕鳥、羚羊、小鹿等動物共處，模擬了共生的生態感。

動物園人氣擔當「河馬樂樂」，改造後有了超過兩倍大的新家，讓樂樂不時在水池裡與陸地上嶄露招牌微笑，遊客的視角也更能無遮掩地望向動物的生活。

最人氣的動物明星就是河馬樂樂，剛好遇到他上岸時，微笑著的表情超可愛。
最人氣的動物明星就是河馬樂樂，剛好遇到他上岸時，微笑著的表情超可愛。

兩隻雙胞胎孟加拉虎來福與六福，還能在玻璃窗前靠近欣賞，連小嬰兒都嘖嘖稱奇。
兩隻雙胞胎孟加拉虎來福與六福，還能在玻璃窗前靠近欣賞，連小嬰兒都嘖嘖稱奇。

更有過去是大象綾子的家，現在改造成了故事屋，播放著新竹動物園的故事。漫步在綠意如蔭的樹林下，感受與動物一起生活著的優閒感，聆聽對動物妥善安置、不再購買動物的種種舉動，與自然的距離又更近了一些。

踏入原本是大象綾子的家，才能體會在這麼小空間卻 要龐大大象生活的辛苦感。
踏入原本是大象綾子的家，才能體會在這麼小空間卻 要龐大大象生活的辛苦感。

伴手禮品區，一幅幅可愛的圖畫讓許多小朋友著迷，還可拿起大牙刷幫樂樂刷牙。
伴手禮品區，一幅幅可愛的圖畫讓許多小朋友著迷，還可拿起大牙刷幫樂樂刷牙。

　

景點介紹

新竹市立動物園

地址：新竹市東區食品路66號

電話：(03)522-2194

網址：zoo-info.hccg.gov.tw

開放時間；9:00∼17:00 (週一及除夕休)

票價：全票50元

備註：動物園禁止攜帶寵物入園

　

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動物園 歐洲 德國

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