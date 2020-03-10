苗栗百年好滋味！超Q「肚仔餅」越吃越涮嘴 傳承四代的伴手禮餅行

「福堂餅行」源自於「廣福香餅行」，創立於西元1899年，沿襲客家傳統「福菜」製作方式，研發出第一塊肉餅，後來順應時代需求，經第三代傳人融合西式糕點技術的基礎，在苗栗通霄開設了「福堂餅行」。除了專門為結婚喜餅製作糕餅，福堂餅行也是現在苗栗最夯的伴手禮店。

▲一進到店裡，就能看到各種古色古香的家具以及多款糕餅口味。

古早肉餅

▲使用精選黑豬肉、冬瓜、芝麻、麥芽糖、麵粉為食材，以傳統客家福菜製作方式，獨家比例調料製餡，遵循古法手作而成，有原味與加了蒜頭的凍蒜味可以選。

表面烤得金黃酥脆的古早肉餅，口感紮實濃郁、鹹甜適中，細細品嘗，甜甜的麵香融合著豬肉、冬瓜、芝麻與麥芽糖的迷人香氣，讓人越吃越上癮。

肚仔餅

在苗栗糖廠工作，來自日本的師傅因為思念家鄉和菓子的味道，因而製作了肚仔餅，這個肚仔餅是使用台灣在地的新鮮綠豆手工製作而成內餡，咬下一口，鬆脆的餅皮帶出了濃濃奶香，輕咬一口那綠豆內餡的香氣擴散在嘴裡，口感酥脆香口、齒頰留香，不管大小朋友都會喜歡上的幸福滋味。

鳳梨椰果

令人食指大動的鳳梨椰果餅，選用苗栗在地的新鮮鳳梨製作內餡，再加入椰果，吃起來Ｑ彈順口、香甜軟糯，除了能吃到果粒，口中飄散出鳳梨與椰果的香氣實在是太誘人，酸甜可口的美味值得你一嚐。

芝麻蛋黃

▲精選上等蛋黃、花生粉、葡萄乾製作而成，是福堂第二代創新口味。

灑滿白色芝麻的芝麻蛋黃餅，一拿起來濃厚的芝麻香與蛋黃香便撲鼻而來，瀰漫了整個房間，淺咬一口，香、酥、爽脆，油而不膩的厚實口感，喜歡鹹甜滋味的朋友千萬不要錯過啦。

綜合禮盒

▲綜合禮盒裡內含芝麻蛋黃(小)與古早肉餅(小)，另外還有黃金酥餅。

福堂餅行的黃金酥餅吃起來頗有奶油酥餅的韻味，採用純天然的奶油與麥芽下去製作的，聞起來有濃郁的奶油香氣，而且奶油、麥芽與餅皮獨特、細膩的口感交融在一起，有如浪般襲來的香甜，甜食控一定超愛！

能夠經營百年的店家可不是路上隨便找都有，必定是經歷了許多考驗，才能有今天這般不平凡的成就，如此難得的好店，下次有機會前往苗栗旅遊時，不妨帶一盒「福堂餅行」給親朋好友當伴手禮吧，若是迫不及待想一嚐福堂餅行百年老店的美味，也能透過網路商店下單購買商品唷。

福堂餅行

店家地址：苗栗縣通霄鎮信義路151號

連絡電話：037-752266

營業時間：周一到周日 08:00–20:00

均消價位：＄200

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/38RMvuu

網路商店：http://bit.ly/2Tj3n7W





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