宮崎駿系美景！ 新竹秘境「粉紅櫻花村」美翻　登高還能賞日出＋雲海

早春已至，盎然的氣息不顧疫情影響悄悄捎來！位於新竹新竹尖石五峰鄉的山上人家森林農場，是近年北部除了陽明山以外另一處人氣賞櫻的好去處。位在高聳海拔1200公尺的深山中，總面積高達五公頃，民眾可以浸淫於櫻花林外還能賞析壯闊朦朧的雲海，讓你邊走邊逛邊拍也拍不完！

IG網友xiang_317授權" title="暖陽灑下與櫻花雲海交織出絕美的風景。 圖／IG網友xiang_317授權"> 暖陽灑下與櫻花雲海交織出絕美的風景。 圖／IG網友xiang_317授權

從新竹市區開車約一小時車程的「山上人家森林農場」，是不少網友推薦的賞櫻秘境之一，從櫻花園區往下俯視，層巒聳翠下堆疊的巨大雲海，令人心曠神怡，天氣晴朗時，暖陽微微灑下，彷彿置身在佈滿仙氣的宮崎駿系秘境。

IG網友xiang_317授權" title="在園區步道賞櫻，你絕對會愛上這裡。 圖／IG網友xiang_317授權"> 在園區步道賞櫻，你絕對會愛上這裡。 圖／IG網友xiang_317授權

日前園區也於粉專宣布櫻花季開跑，提醒假日人潮眾多，請民眾於開放時間九點前儘早前往卡位，門票每人200元，可抵園區內的消費（包含住宿、餐飲與森林咖啡館），讓民眾可在雲海與櫻花林氛圍中啜飲一杯濃醇的熱咖啡，別有一番風味。不過近日好天氣要碰碰運氣了，若想把握美景，可提前於出發前致電詢問喔！

IG網友伊伊授權圖／IG網友易萱授權" title="近年成為美照必拍的秘境景點。 圖／IG網友伊伊授權圖／IG網友易萱授權"> 近年成為美照必拍的秘境景點。 圖／IG網友伊伊授權圖／IG網友易萱授權

值得注意的是，「山上人家森林農場」因應攝影人需求，若有攝影興趣的民眾想提早入園拍攝日出雲海，至3月底止開放平日一到五的早上5:00入園拍攝，攝影人快快衝一波囉～

山上人家森林農場

地址：311新竹縣五峰鄉大隘村23鄰468之5號

營業時間：上午9：00 至 下午5：00

森林咖啡館：上午9：00 至 下午4：00 （假日及暑期營業；雨天、平日不營業）

門票：每人200元，可抵園區內的消費（住宿、餐飲、森林咖啡館）

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