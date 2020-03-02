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戶外泡湯、賞夜景！苗栗「享沐時光莊園渡假酒店」超愜意 溫泉住宿第一推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

圖/享沐時光莊園渡假酒店

要來苗栗旅遊的你想好飯店要住哪了嗎？ReadyGo主編為你精選超優質的苗栗苑裡溫泉泡湯住宿推薦—享沐時光莊園渡假酒店，每間房型無論大小都有溫泉池可以泡湯，喜歡享受戶外悠閒生活地也有戶外池可選擇，不只泡湯，更可以游泳，還有KTV、電動麻將桌、兒童遊戲區等多種設施供旅人盡情玩耍，超級適合情侶、夫妻、親子出遊，以及親朋好友旅行喔！

一腳踏入享沐時光，寬敞的大廳，沈著的色調，帶給人一種放鬆愜意的氛圍。飯店內所有的木材都是精挑細選的實心木材，清新的檜木香撲鼻而來，檜木香可以鎮定自律神經、安定心情，適合想要放慢步調享受生活的旅人。這讓我不禁聯想到出自蘇軾《前赤壁賦》的「飄飄乎如遺世獨立，羽化而登仙」，好像來到享沐就能夠遠離塵囂，忘記一切煩惱。

享沐一共有八種房型，每一間都配有寬敞的空間、乾濕分離的溫泉池、淋浴空間及廁所，讓每個人都可以舒適的優閒時光。我個人覺得享沐的有兩大亮點，第一個就是每間房型無論大小，溫泉池都有透明的對外窗，空氣對流之餘還能欣賞窗外造景；另一個則是他們家所有的盥洗用品都是使用知名品牌–歐萊德，不只為旅客省去自備用品的麻煩，更希望能帶給旅客最高級的享受。

泡湯房型最大的隱憂就是水濺到地上容易滑到，特別是家裡有小小孩的都知道，還不足以分辨危險性的孩子們，到了可以玩水的地方總會興奮得跑跑跳跳，一個不注意就有可能踩到水滑倒受傷，令父母又氣又心疼。享沐在當初設計時就考量到這一點，因此這裡每一間泡湯間的地板都有特別採用防滑材質，為的就是盡可能地保障旅客來消費的安全。

既然來渡假，就不能只待在房間裡，也要出去走走，享受一下其他的設備，夏天怕曬的話可以在室內的大眾池泡湯，一旁都有淋浴設備，還有懶人椅，泡湯泡累了就可以上岸稍作休息，口渴了也有飲水機可以補充水分。戶外露天溫泉及游泳池，足夠消耗孩子們的體力，若是來洽公的商務客，也可以泡個湯、游個泳放鬆一下緊繃的神經，非常紓壓喔！

酒店的二樓有一座戶外庭園，午後或傍晚可以來吹著徐徐和風，聆聽蟲鳴鳥叫，享受大自然的禮讚。習慣了都市的喧鬧與紛擾，偶爾也要留給自己和身邊的人寧靜的時光，好好地感受彼此。在充滿綠意的鄉村，終於能夠放緩步調，放下手機，悠閒地和親友喝茶、聊天，分享生活中的大小事，也細細地傾聽自己內心的聲音，真愜意。

寬敞的地下一樓，除了早餐廳外，也涵了其他多功能娛樂空間。早餐區桌椅間距相當得宜，起身或移動亦不影響鄰桌用餐，設計感十足的木質桌椅映上柔和的光線，讓酒店精心料理的早餐，更令人愉悅的享用。而多功能娛樂空間規劃了兒童遊戲區域，樂高、閱覽區、懶人沙發、手足球台及氣墊球桌，爸媽可安心讓小孩放電偷閒。兩間設施完備的KTV包廂，讓家族、公司聚會能藉高歌歡唱或派對活動，讓旅程有著更盡興的回憶。

若想來體驗泡湯住宿，喜好日式風格的朋友，雅致雙床房或風華雙床房是不錯的選擇，適中的客房大小，明亮的浴廁泡湯區，和式拉門點出平靜舒適氛圍，讓住客感受精緻風雅的休憩時光，窗外的遼闊景致，讓放鬆與值得畫上等號。

▲享沐風華雙床房。

和家人、朋友出遊，希望大家可以享受到像回家一樣的體驗，不妨選擇空間大一點的行政套房或花園雙床房，行李箱全部打開也不會互相打架，不用討論要誰先打開行李箱。榻榻米覆蓋木質床板，臥榻兩兩相互依偎著，加上日式桌椅及拉門的設置烘托滿滿和風氣息。休憩於此的旅人們，洗浴溫暖身心靈的湯泉，體會彷彿置身日本的感覺。

▲▼享沐行政客房。

▲享沐花園套房。

享沐套房是享沐時光酒店最大的房型，21坪的寬敞空間，柔軟的床，佐上落地窗外的遼闊平原，是情侶、夫妻來慶祝或節日旅遊的最佳選擇，寬敞衛浴空間提供雙湯池，與親密的愛侶度過悠閒美好的享沐時光。

▲▼享沐套房。

現代人手機不離身，出外住宿最重要的就是有沒有足夠的插座，因應旅人的需求，享沐在每間套房都設置了足夠的充電插座，也增設USB充電插座，忘記帶豆腐頭出門也不用怕。另外，希望所有來享沐住宿的旅人都能體會到賓至如歸的氛圍，所有房型都備有Mini Bar、迎賓水果&點心、濾掛式咖啡與茶包，使用的床具也是來自德國的優客名床及羽絨枕被，絕對讓你舒服到捨不得回家。

｜飯店詳情：享沐時光莊園渡假酒店

｜景點地址：苗栗縣苑裡鎮石鎮里錦山八鄰8-1號

【自行開車】

▪ 國道三號下苑裡匣道往三義300公尺→121往山腳2.5公里→德行路1公里→苗43線500公尺→直行500公尺即抵達。

▪ 國道一號下三義匣道往苑裡→尖豐路3.8公里→140線道2.5公里→苗43線5.6公里→執行500公尺即抵達。

【公車】

搭乘5814或5818公車至山腳站→步行1.5公里(近20分鐘)即可抵達。

延伸閱讀>>【苗栗一日遊】好想當公主！2020苗栗童話故事風 IG 打卡景點

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