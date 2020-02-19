被滿開的櫻花包圍！桃園「恩愛農場」富士櫻整片炸裂 仿佛置身國外賞櫻快搶拍
正值櫻花季，全台各處櫻花持續繽紛綻放，而桃園就有一處著名景點，每年花期都滿開的櫻花吸引大批旅客前去朝聖，這季富士櫻有了陽光的加持更是開好開滿，成為追櫻必訪。
桃園「拉拉山 恩愛農場」位於高山上，面積達4公頃，居高臨下的視野為景色更為加分。園內花況極為燦爛，目前處於全盛時期，加上山區環境更為清新，讓許多人能夠更加悠閒地欣賞一棵棵粉嫩的櫻花樹。
除了富士櫻，園區內的日本千島櫻也已花開3成，預計2/22開始盛開，勢必又有新一波的美照可拍。
農場免費開放散客入園賞花，還貼心準備了椅子讓旅客能離櫻花更近，用不同角度拍攝與花朵的夢幻合照。不過由於目前是賞櫻最佳時期，有網友表示若想不塞車，建議清晨5、6點就出門，才能避開排隊的車潮。想要追櫻的旅客們記得卡好時間點，千萬不要錯過這陣子的限定美景囉！
拉拉山恩愛農場
地址：桃園市復興區華陵里上巴陵中心路143號
時間：每日08:00-20:00
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