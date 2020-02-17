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真實版魔戒精靈屋！苗栗「哈比丘」超夯童話打卡亮點 還能盪"山谷鞦韆"賞美景

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@openqueen601、@littlemolly00授權
圖／IG@openqueen601、@littlemolly00授權

魔戒迷快來報到！想看哈比村不用特別飛到紐西蘭，在台灣苗栗銅鑼即可達成！去年暑假才剛開幕的「哈比丘莊園」受到不少旅客愛戴，迷你的精靈屋讓人仿若置身魔戒電影場景，絕對適合大拍特拍。

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哈比丘有許多各具特色的哈比小屋，每戶都是小小的圓門，讓人忍不住想要敲門，看看是否能見到擁有魔法的哈比人！由於位於山區，環境非常清新，房子前的步道和微型花園也經過整理及設計，還有另一間被草皮包圍的精靈小屋，也是許多人的必拍之處。

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近期觀景台上還新增了山谷鞦韆，讓旅客可以挑戰在山邊盪鞦韆、欣賞無敵山景，喜歡的人可以體驗一階的刺激感練膽啦！

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圖／IG@littlemolly00授權

入園票為新台幣100元，可低消餐廳50元花費。但提醒有興趣的旅客，抵達園區前會有道狹小髮夾彎，街上也有可能出現自由的雞鴨，所以開車上山記得注意安全，小心為上才能順利進入奇幻的哈比世界喲！

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圖／IG@littlemolly00授權

哈比丘

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆村盛隆15鄰160號

（導航設定「台灣油礦陳列館」，持續往下開；經緯座標: 24.4357870,120.8401260）

時間：09:00-18:00（週二休園）

門票：100元（可抵餐廳消費50元）

電話：03-797 1397

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