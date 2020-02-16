期間限定的魯冰花季開跑了！今天一次為大家介紹兩大絕美秘境，搭配近期正值盛開的花況，只要把握這段期間必能看見「閃閃的金光魯冰花」！

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桃園龍潭

桃園龍潭作為全台最早種植魯冰花的地區，早已成了花控們每年2月時的熱門打卡景點。「2020戀戀魯冰花季」2/15華麗開跑，只要到龍潭大北坑社區或三和里，就會有15公頃超壯觀的金黃色花海，隨風搖曳地迎接你！

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花期預計到3/8為止，目前園內有滿開的魯冰花，也有持續綻放中的花朵，喜歡的朋友千萬要把握巔峰時機，找個好天氣和親朋好友一起漫步魯冰花的故鄉！

苗栗八甲區的魯冰花景點也超好拍。圖／IG@betty83262006授權

苗栗八甲

除了桃園，其實苗栗八甲茶區也有廣達9公頃的三色魯冰花海！這個賞花景點近年漸漸躍升為當地人旅遊秘境，最近也成了攝影愛好者的必拍之處，尤其俯視整片花田，仿佛沒有盡頭的視覺效果超級療癒！

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魯冰花在苗栗被喻為「客家母親花」，而這個新的打卡美景位於苗栗聯合大學附近的茶園。為了推廣茶文化的觀光，官方今年也特別在2/22-2/23舉辦了主題活動，透過苗栗八甲茶區魯冰花季，邀請民眾到苗栗市茶文化園區賞花、品茶，有興趣的朋友別錯過這個好機會啦！

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兩大無敵的賞花美景開放民眾免費參觀，但也溫馨提醒大家，記得一起珍惜並維護環境，來年才能有美麗的花田可以繼續欣賞哦！

大北坑是許多花控的必去之處。圖／IG@vivian06041授權

桃園2020戀戀魯冰花

活動時間：2/15-3/8；09:00-17:00

大北坑休閒農業區（三水水土保持戶外教室）

地址：桃園市龍潭區三水里大北坑街1998巷8號

和窯文創園區

地址：桃園市龍潭區三和里龍新路三和段1060巷

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苗栗八甲茶區打卡秘境

地址：苗栗縣苗栗市聯大路2號（靠近苗栗聯合大學）

苗栗八甲茶區魯冰花季活動

活動時間：2/22-2/23

地址：苗栗縣頭屋鄉象山村8鄰象山路188號

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