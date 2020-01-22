春節去哪玩？ 21個桃竹苗走春打卡好去處推薦

Shin@ReadyGo

首圖：beesayhihi、shirley.lin.1293、stanly0523、angela_love0808

分享 facebook

2020迎新春，想好今年要帶家人去哪走春了嗎？桃竹苗有哪些春節適合旅遊的景點勒～ReadyGo一次為你搜羅桃竹苗IG必打卡走春行程，過年就是要好好放個假，不要再為找景點煩惱啦，看完這篇就夠囉！家人是喜歡自然景致多一點，還是網美打卡風多一點呢，快點往下滑看看哪些景點是今年新年的最佳選擇吧！

桃園走春景點

三坑自然生態公園

緊鄰著石門水庫物和大漢溪畔，三坑自然生態公園在建造時就採用了自然工法，以保留原始生態為主要概念，減少人為破壞，大量種植當地圓睜花草樹種，也另外規劃了休憩公園、涼亭、木拱橋、戲水渠道等設施。在這座優美的生態公園裡可以可以享受最天然的景緻，近距離欣賞湖光山色、觀察鳥類生態，也可以在草地上野餐，一旁還有淺淺的小溪流可以戲水，過年帶著一家老小來這裡踏春再適合不過了。

圖/IG@stanly0523 分享 facebook

圖/IG@yi_jing617 分享 facebook

▏景點地址：桃園市龍潭區三坑村

小烏來天空步道

來到小烏來風景區絕對不能錯過的兩個景點就是透明玻璃的「小烏來天空步道」和號稱全台最長的「天空繩橋」，小烏來天空步道騰空在潺潺溪水上方，由上往下看能夠看見清澈的溪水沖刷大小石子的景象，彷彿漫步在雲端。這秀麗的溪谷、磅礡的瀑布不過玻璃步道曾因風災而沉寂一時，在政府努力整修之後才得以再次開放參觀，此外，玻璃步道是有限重的，每次僅開放25人上橋，為避免排隊人潮，可於入園2～30日前至網路預約。

圖/IG@zhi.xuan03 分享 facebook

圖/IG@pm11.19 分享 facebook

｜景點地址：桃園市復興區義盛里42號

中庄調整池

近期大漢溪左岸自行車道通車，串連了石門水庫、大溪老街、鶯歌老街、三鶯藝術村和八里渡船頭等知名觀光景點，其中今年超夯的中庄調整池也是沿線景點之一。「中庄調整池」是台灣首座以協助穩定供水的人工湖，景色迷人，群山環繞，站在透明的觀海平台就可以拍出河川綿延、遠山闊落的像是動畫電影般的場景，也讓他一躍成為ＩＧ打卡的新寵兒。

圖/IG@ygt1016 分享 facebook

｜景點地址：桃園市大溪區22之9號

豆麥埤塘

在有著「千塘之鄉」美名的桃園裡居然還有這樣的私房景點！位在前往大溪老茶廠的必經之路上的豆麥埤塘，過去曾是養殖漁業的埤塘，因為需要多繞一個彎才能進來，所以還是個鮮為人知的秘境，保有原始的大自然風貌，山水壯闊的美景倒映在清澈的綠色池塘裡顯得特別地富有詩意。

圖/IG@warm_155 分享 facebook

圖/IG@mikuhsu0417 分享 facebook

｜景點地址：桃園市大溪區復興路二段

龍潭大池

既是踏春行程，不免也要來到宮廟走走，祈求整年闔家平安，事事順心。龍潭湖又名龍潭觀光大池，是桃園龍潭最著名的地標，原本為灌溉功能的池塘，因在湖中小島興建了氣宇非凡的「南天宮」，讓整體景觀變得十分優雅，加上龍潭觀光吊橋的襯托，成為吸引遊客的重要遊憩區。

圖/IG@angela_love0808 分享 facebook

圖/IG@angela_love0808 分享 facebook

｜景點地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號

新溪口吊橋

新溪口吊橋全長303公尺、寬1.2公尺，比屏東山川琉璃吊橋262公尺還長，是目前全台最長的吊床式吊橋，站在吊橋上可以360度欣賞山谷風光，感受山水圍繞的風情。連結角板山與溪口台地，跨越大漢溪，且可遠眺石門水庫，去年（2018）正式開幕便吸引大批人潮。不過吊橋同行人數有限，每日開放2800人次，採線上預約、現場取票的方式，訂好票後需預約梯次半小時前抵達角板山公園售票亭購票才能進入。

圖/IG@motobike_danny 分享 facebook

｜景點地址：桃園市復興區中山路8號

玫瑰山谷

有沒有人每次回家過年都被親戚長輩問了一大堆奇奇怪怪的問題，問到很厭世啊？這時候就很需要夢幻的景點來療癒自己的身心，最好玫瑰山谷這樣彷彿走入歐洲童話世界的地點。玫瑰山谷雖然佔地不廣，但外觀像座城堡，園內種植了滿園的玫瑰，花園側邊的歐風小木屋，也是很吸睛的建築，超適合拍照打卡，就算心情再憂鬱，看到美美的照片就又能活過來了。

圖/IG@beesayhihi 分享 facebook

｜景點地址：桃園市中壢區環中東路685巷55弄71號

｜聯絡電話：0935 512 711

｜營業時間：周二～周五 10：30-18：00、周六＆周日 10：30－19：00（周一公休)

桃園新屋氣象站

聽名字好像很無聊，但其實裡面擁有隱藏版的必拍景點！如果去過新加坡，一定知道新加坡著名的天空樹，這裡雖然沒有參天的天空樹，卻有特有的太陽能生命樹！怎麼拍都美的生命樹可是這裡的隱藏版必拍景點，如果還沒收藏在相機裡就太low啦～

圖/IG@_lin0000 分享 facebook

｜景點地址：桃園市新屋區東興路二段946號

｜聯絡電話：03-4862858

新竹走春景點

頭份後花園

頭份後花園裡藏著一座神秘隧道，那就是位在頭份後花園坪頂南側的「楓香林」，兩側壯麗楓樹枝幹彼此交錯也被稱作「楓林隧道」，讓人有種置身宮崎駿卡通的「龍貓森林」錯覺，是熱門的婚紗拍攝景點。

圖/IG@w__8.11 分享 facebook

｜景點地址：苗栗縣頭份鎮花園東路75號

細茅埔吊橋

曾經的5座吊橋如今僅剩峨眉細茅埔吊橋供人行走，長約100公尺的細茅埔吊橋可謂是治癒系打卡橋。怎麼說呢？在橋上除了可一覽峨眉湖的粼粼波光，還能遠眺獅頭山、五指山、鵝公髻山，極佳的風景可說是治癒人心。先不說吊橋上拍照多好看，偷偷告訴你，現在世界第一高的彌勒大佛也在細茅埔上喔~

圖/IG@sirius_chao 分享 facebook

｜景點地址：新竹縣峨眉鄉竹43鄉道

新豐紅樹林生態保護區

綠葉如茵、樹海壯觀是新豐紅樹林生態保護區最好的形容詞。漫步在木棧步道上，座擁於水筆仔之間，除能近距離探索大自然的奧秘，更能觀賞美麗的風景。放眼望去一整片的紅樹林生態正是驗證了「數大便是美」的真諦~

圖/IG@sky_kuei 分享 facebook

圖/IＧ@timespaceenergy 分享 facebook

｜景點地址：新竹縣新豐鄉池府路156號

馬武督探索森林

說到馬武督探索森林大家或許還有些陌生，不過其實這裡就是偶像劇「綠光森林」取景之處，這座充滿靈氣的森林園區也因此聲名大噪，園區內高聳入天的大片林木與劇中出現的木造綠光小學都人深深著迷的原因，放假期間避開市區人潮來到森林裡散步，絕對能讓你好好舒緩身心、解放壓力。

圖/Shelly@ReadyGo 分享 facebook

圖/Alice@ReadyGo 分享 facebook

圖/Alice@ReadyGo 分享 facebook

│景點地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號

香山濕地

若要說北台灣最珍貴地生態保育地，非香山濕地莫屬，雖多樣性不高，數量卻十分龐大，孕育了魚、蝦、蟹、螺、貝等與多毛類底棲生物，是一座國家級地重要濕地。大量的底棲生物也提供了每年南來北往的候鳥不虞匱乏的食物，根據新竹市野鳥學會多年來的調查，已紀錄的鳥種更超過320種。濕地內還有個絕美的香山沙丘，由於是濱海保護區，需要經過特別申請才能進入，蔓荊、馬鞍藤、濱刺麥等植物點綴了沙丘上的綠意，絕對值得一訪，畢竟台灣不是能輕易看見小沙漠的地方呀！

圖/IG@katemowmow 分享 facebook

圖/IG@shih.shin 分享 facebook

｜景點地址：新竹市光復路二段 246 號 4 樓之 1

｜連絡電話：03 572 8675

LUAU ・ PIZZA 柴寮披薩

有點古早味～又帶點原住民風格，乍看之下還像霍爾的移動城堡，這樣聽起來跳tone，卻絲毫無違和感的景點，就是位在新竹香山的柴寮披薩。距離賞蟹步道、青青草原都非常近，拍完照小坐一下之後可以繼續到附近走走，享受新年假期的悠閒時光。

圖/IG@cst81218 分享 facebook

圖/IG@yiren511 分享 facebook

｜景點地址：新竹市香山區元培街323巷5號

｜連絡電話： 0908 502 903

｜客服時間：11：30–20：00

苗栗走春景點

魚藤坪斷橋

「龍騰斷橋」，是他另一個為人熟之的名字，他始建於日據時期，也是目前台灣僅存的幾座糯米橋之一。民國88年921地震後遭受無情摧殘，如今的龍騰斷橋只剩下斷面，成為斷橋的獨特景致。即便如此，龍騰斷橋仍具古樸之美，透過這些斷面，彷彿都能欣賞到他曾經完好的樣貌。拍完照也可以到附近的勝興車站，逛逛老街吃吃美食，體驗舊山線鐵道自行車再順路去龍騰斷橋。

圖/IG@shirley.lin.1293 分享 facebook

圖/IG@__stellachen__ 分享 facebook

｜景點地址：苗栗縣三義鄉龍騰村

哈比丘

隱藏在深山中的哈比丘以電影「魔戒」為構想藍圖，將夏爾哈比村直接從紐西蘭搬來苗栗，整片的綠色草皮和重重環繞的樹林，堪稱台灣最美精靈村。來到這裡就彷彿走進童話世界，只比人高一點點的小屋內裝潢也超級精緻可愛，若只是路過沒有要住宿的話，還可以在擁有50年歷史的老厝裡享受下午茶，浪漫指數破表！不過這裡真的蠻迂迴難行的，開車出遊記得要找技術好一點的司機，畢竟鄉間小路還是需要一點專業的。

圖/IG@jane0625.81 分享 facebook

圖/IG@chromaticcharms 分享 facebook

▏景點地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆15鄰160號

▏連絡電話： 03 797 1397

▏營業時間：9：00–18：00（週二 9：00– 18：15）

日新島水榭樓台

一個充滿魅力的神祕島，是全台唯一湖中島，島上還有一間咖啡廳。來這裡除了可以欣賞水庫美景外，還能走過吊橋來到世外桃源，享受這個充滿魅力的島嶼、欣賞湖光山色。走過吊橋便可看到島上唯一的咖啡館—水榭樓台，外牆上植物攀爬，彷彿與這片樹林共生般，低調隱密的存在，給予旅人一個寧靜的放空空間。想要安靜享受自己空間的朋友，建議可以來這裡走走喔！

圖/IG@jou7338 分享 facebook

圖/IG@_ch522 分享 facebook

▏景點地址：苗栗縣頭屋鄉明德村明德路54-6號

▏連絡電話：03 725 5789

▏營業時間：週一至週五 9：00–18：00、週六至週日 8：30–19：00

後龍 好望角

好望角有四望—望山、望海、望鐵道、望風車，是今年夏天IG熱門景點打卡之一。不喜歡被打擾的人可以選擇在平日來踏青、吹海風，假日的話人潮較多，也會有許多攤販前來擺攤，對於攜家帶眷、或是喜歡熱鬧的人來說相對符合需求。照片中的拍攝角度是好望角取景的最佳角度，從上面看下去可以看見一座座超大型的風車，運氣好的話還會有火車經過，是鐵道迷不能錯過的景點，誰說公主就不能走爬坡、看火車的行程呢？

圖/IG@acebh520 分享 facebook

▏景點地址：苗栗縣後龍鎮苗33鄉道

神仙谷

以生態工法建造的枕木碎石步道，可讓遊客安全貼近溪流賞景，一睹神仙谷美麗、神秘的丰采，而富有泰雅族風味的吊橋也已重建；優美的山谷溪流景色，隔絕了城市的盛夏燥熱，呼吸著空氣中飽滿的芬多精與濕潤水氣，聽水聲淙淙，拂山風徐徐，還有什麼比這更享受的呢！

分享 facebook

｜景點地址：苗栗縣南庄鄉東村中正路151號（參山國家風景區管理處南庄遊客中心）

雲洞山莊

雲洞山莊位於苗栗三義最高山的山頂，雲海的最佳拍攝地點在雲洞山莊後面的薑麻園遙望台，集日出、雲海、夜景三種景觀在一地，擁有360度遼闊視野，經常雲霧瀰漫，氣流帶動雲霧在山巒間翻湧著，仿佛是真的身處在雲端上，海拔不高且距離三義市區不遠，因此成了熱門的賞雲海處。

分享 facebook

分享 facebook

｜景點地址：苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下16鄰45號

｜營業時間：07：00－22：00

南窩綠丘

還記得小時候每每回老家，爺爺奶奶都會帶著我們幾個小毛頭到附近的公園玩耍，那裡也有個大草坪，除了可以野餐，還可以肆意的在草皮上滾來滾去。來到南窩綠丘，綠意盎然是我對這裡的第一印象，一望無際的草皮喚醒了我的兒時記憶，像是來到了人間仙境。悠然的午後不妨來這裡走走，一張野餐墊、一份下午茶與在乎的人，人生幸福不過如此。

分享 facebook

分享 facebook

｜景點地址：苗栗縣通霄鎮5鄰城南66-5號

延伸閱讀>>2020走春該去哪裡玩？4大血型最適合旅行地大公開

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」