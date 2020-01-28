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露營也能泡湯！苗栗集合戶外體驗的溫泉之旅正夯

2020-01-28 11:04Taipei Walker

露營有許多形式，結合食農教育，可以自己摘友善耕種的蔬菜，加上貨櫃酒吧、手作活動等，青春洋溢野奢露營地，用圈圈把年輕人串聯起來。也有提供再草地射箭遊戲玩耍、竹林秘徑露天湯、獨棟溫泉樓加碼，享受更升級！

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★LOFI LAND自然圈農場

有別於傳統露營場地，位於苗栗壢西坪的自然圈農場，利用土地既有的溫泉資源，依照3至6帳區的包廂概念，用植物造景把營地規劃為大小圈圈，每圈皆有溫泉湯池、獨立衛浴、美式烤爐等，各自屬性的同溫層可不受打擾，盡興在草地上翻滾玩樂！在農場中央的黑色貨櫃屋，還供應台虎精釀的清爽啤酒，不同時節推出的手作體驗活動，有泡菜、果飲、花藝等，而必定會有的農事體驗活動，從田間導覽到下田採摘，現摘現嚐第一手美味。露營結合食農教育，是這裡的最大特色。

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【景點資訊】

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號

電話：0928-691-919


★翩翩泰安GLAMPING

翩翩泰安緊鄰汶水溪畔，第一期開發的2公頃半園區，在大片綠草地分區規劃有不同帳篷住宿，唯美純白色的旅行帳與屋式帳，每帳都配備了冷暖氣空調，而內部或就近有衛浴設備與設施完善的湯泉樓，大大降低露營不便的感受，讓人可以全心在大自然裡玩樂。而在與眾不同的帳篷湯屋裡，32平方米的空間面積包含獨立溫泉湯池，更是野奢露營的極致享受。大草原上，搶眼的W造型建築1樓為咖啡館，供應融合泰雅族與客家風味的特色料理，而頂樓的頂級 W 套房，則結合開闊視野與戶外湯屋的雙重享受，可把身心完全舒放在自然風光中。

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【景點資訊】

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號

電話：037-941-099


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露營溫泉酒吧

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Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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