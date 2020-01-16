一月真是花控的打卡天堂！今年各種花種提前綻放，當然少不了早已炸開的苗栗銅鑼的炮仗花。春季限定的炮仗花，一串串如鞭炮般盛開、垂墜在墻面，自動成為拍照時最鮮艷的背景。作為喜氣的花種，滿開的花況就像在提醒大家春節快到囉！

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欣賞炮仗花最熱門的景點，就位於苗栗銅鑼工業區的環保公園。上千株炮仗花編織出超過百公尺的步道，搭配雙層的炮仗花牆，顯得更為壯觀。遠看像傾瀉而下的花瀑布，近看就像怒放的火焰，各個角度都好拍！天氣好時，在陽光加持下，炮仗花也能出現金黃色光芒，像極了黃金瀑布。

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往年要1月底才盛開，現在數以千計的花苞已經瘋狂盛開，形成延綿的橘色花海。而除了超夯的炮仗花步道，想避開人潮其實也可以到台中新社，雖然規模相對來說較小，但隱藏版的炮仗花海也超級好拍！

台中新社也有盛開的炮仗花。圖／IG@molly888666授權 分享 facebook

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炮仗花花期預計一個多月，但近期花況已經滿開，大家千萬不要錯過橘色花海最美時期啦！

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銅鑼炮仗花步道

地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道（導航：銅鑼環保公園）

台中新社

地址：台中市新社區協中街287號（導航：新社菇神停車場）

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