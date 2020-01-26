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不輸國外的絕美好風光！4大峨眉必玩必拍「神仙系」景點

2020-01-26 09:02DailyView 網路溫度計

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 image source：臉書／峨眉湖遊艇碼頭

文／凱倫

你還以為新竹市美食沙漠嗎？新竹除了是全台的科技中心重鎮之一，其客家文化與歷史不只造就了觀光美景，還有各式各樣的美食，每到假日總是人潮滿滿！

除了文青復古的竹北、歷史風情的湖口外，你拜訪過唯美秘境的峨眉了嗎？峨眉鄉號稱是新竹最美的湖光山色，走在峨眉湖環湖步道上欣賞整片布袋蓮，季節對了還可以欣賞桐花與螢火蟲，還有大埔水庫與3D彩繪溪流等，令人流連忘返。

 image source：臉書／峨眉湖遊艇碼頭

 image source：臉書／峨眉湖遊艇碼頭

而除了自然美景外，峨眉還有這4處必訪的地方，喜歡體驗道地風情的你一定不能錯過。

＃松芸軒咖啡莊

從外觀看起來，被樹林環繞的松芸軒咖啡莊就像神秘的一戶人家，不僅花草繽紛，磚瓦堆砌的外觀與木製牌坊都增添了復古感，是在戶外親近完大自然後，填肚子、喝茶聊天的好地方。

image source：travel.hsinchu

松芸軒咖啡莊除了下午茶之外，餐點選項也十分多樣化，從中式到西式、甜點到鹹食通通都有，不管你想吃火鍋、鐵板燒還是鬆餅都可以滿足你的胃口——當然囉，這裡的咖啡與茶飲也別忘記嚐嚐。

特別的是，松芸軒雖然名為「咖啡莊」，但其招牌料理竟是臭豆腐！利用12種中藥材製作而成的臭豆腐，不管是酥炸還是紅燒，齒頰留香外還能嚐到淡淡的中藥清甜，是許多老饕的口袋名單。

 image source：travel.hsinchu

image source：ems.org

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮12鄰1-2號

電話：03－7603317 

營業時間：週一至週日，10：00～17：00


＃峨眉野山田工坊

外觀看似是一般的天主教堂，內部其實是飄著麵粉香的柴燒窯烤麵包坊！峨眉野山田工坊原本是座廢棄的天主堂，經過在地人的巧手與規劃後，這裡成了附近居民的交流中心，名聲也越來越響亮。

image source：臉書／峨眉野山田工坊

來到峨眉野山田工坊除了必買窯烤麵包外，這裡也是小朋友的天堂，除了傳統的磨石子溜滑梯、樹屋外，還有材燒窯手工麵包DIY的課程，不管是大朋友小朋友都能在這裡玩得很開心——假日時人潮較多，建議先致電預約才不會撲空喔！

除了遊客喜歡來這裡嚐鮮外，工坊內也保留了教堂內原有的設計，不管是精緻的聖體櫃還是不規則的馬賽克拼貼畫，陽光灑進教堂內的美麗光影也成了許多攝影愛好者的拍照地點。

image source：臉書／峨眉野山田工坊

image source：臉書／峨眉野山田工坊

▲教堂附近的草地也常舉辦藝文活動，相當熱鬧。

image source：臉書／峨眉野山田工坊

地址：新竹縣峨眉鄉峨眉村2鄰1－2號

電話： 03－5809115

營業時間：週一至週日，08：00～17：00


＃富興茶葉文化園區

成立於1927年的富興老茶廠至已經有超過90年的歷史，是當地富興庄第一家導入機械製茶技術的茶廠，這裡不只販售茶葉，還能看到傳統的傑克遜揉捻機、望月式柔捻機等具歷史意義的製茶器具，讓你這一趟不只是聞香之旅，更像是走入了歷史隧道，看見百年製茶的工藝。

image source：臉書／富興茶葉文化區

image source：臉書／富興茶葉文化區

除了茶葉是園區內不可錯過的主打特色外，整個園區都保留了古色古香的外觀，不管是紅磚、矮牆還是三合院，充滿歷史的文化氣息成了大小朋友陶冶性情的好地方，除了品茶之外，也可以預約團體導覽、增廣見聞。

順帶一提，當初茶裏王的「白毫烏龍茶」廣告便是在這裡取景——喜歡茗茶，喜歡探訪茶的故鄉嗎？富興茶葉文化園區絕對值得你來走一趟。

 

地址：新竹縣峨眉鄉富興村大同街7鄰8號

電話：03－5806580

營業時間：09：00～17：00（星期一公休）

＃二泉湖畔咖啡館

想要找個地方休憩，又想欣賞到峨眉湖的自然美景嗎？那麼「二泉湖畔咖啡館」一定在你的口袋名單內。二泉湖畔咖啡館除了提供簡餐外，最著名的就是其美景，它就座落在峨眉湖畔旁，美麗景色盡收眼底。

image source：臉書／二泉湖畔咖啡

image source：臉書／二泉湖畔咖啡

二泉湖畔咖啡館的建築外觀並沒有上油漆，以水泥牆的原始面貌呈現，但這樣樸素不經修飾的外觀反而能跟大自然相應和，自然美景配上藝術風格建築，也成了打卡拍照的夯點。

除了能在二泉湖畔咖啡館吃下午茶外，餐廳也有提供住宿，從白天到日落都能依山傍水看著不同的自然風光，相當愜意。

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村13鄰12寮21－6號

電話：03－7603158

營業時間：
週三至週五 11：00～17：00
週六 11：00～18：00
週日 10：00～17：00

（週一、週二公休）

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