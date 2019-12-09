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從民宿出發！ 感受大溪慢城的恬靜氛圍、閒逸步調

2019-12-09 10:03Taipei Walker

大溪中山路又名「新南老街」，日治時代屬高級住宅區，房子造得特別講究。坐落其間的「新南12文創實驗商行」也有同樣背景，如今被賦予新妝，活化成為文創平台，並新增客房服務，供旅客體驗大溪美好，入住這裡還能到周邊漫遊。

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★新南12文創實驗商行

民宿主人鍾佩林有建築專才，多年前因從事文化資產保存，如老屋立面整修、街屋後段修繕等工作來到大溪，期間發現當地擁有宜居條件，不僅生活步調緩慢悠閒，居民待人也和善親切，於是有了落腳此處的打算。之後機緣買下古厝，便發揮長才加以整理，一度頹圮的老宅因此重生。

老屋立面華麗不俗，氣韻細膩典雅，它的前身是傅祖鑑醫師居所，傅醫師曾名列大溪3位資深西醫之一，因後代遷居外地，老屋幾經轉手，「整修時我們盡量保留原件，不堪使用的木料建材，也想辦法改製成桌子、架子等。」深長的古厝採三進式格局，每進後面都帶著一方天井，使得屋子採光明亮、通風順暢。

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【店家資訊】

地址：桃園市大溪區中山路12號

電話：（03）388-4466

CHECK IN 16：00／CHECK OUT 11：00


★丑咖啡 BU-SU café

大溪老街附近一幢低調卻又引人好奇的老屋，悄悄的佇立在民宅邊。這裡的大門在後方，從後門而進，斑駁水泥地搭上復古的旋轉木馬及候車椅，瞬間將時光拉回童年記憶中；而門外看版上的「領養，不棄養」、「減塑、惜食」等文 字，也能一眼看出店家的態度。入座後點上一杯招牌飲品，搭配手作蛋糕，與心愛的家人、友人、毛小孩，度上一段難忘時光。

棉花糖吐司80元（前）／療癒時光必點。抹茶磚鮮奶140元（後）／人氣招牌首選。
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巧達起士薯條160元／邪惡的組合一上桌，瞬間忘記想要減肥的念頭。
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【店家資訊】

地址：桃園市大溪區中山路53號（入口位於普濟路）

電話：（03）388-8887


★富田香草休閒農場

擁有浪漫歐風氛圍的富田香草 休閒農場，曾因《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇於此拍攝而聲名大噪。近年來則因依時序而呈現出彩虹色調的繽紛花田、夢幻感十足的水晶教堂、令人瞬間融化的超萌羊駝，在社群上引發一波 打卡熱潮。除了多種樣貌的迷人景致，還備有DIY教室、特色風味餐、花草下午茶及婚宴場地，滿足旅人的各式需求。

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【景點資訊】

地址：桃園市大溪鎮福安里頭寮一路29巷59號

電話：（03）387-2540


★黃色小屋 咖啡莊園

沿著桃60鄉道前進，一旁綻放的花田，總能吸引旅人停下腳步與車速，將眼前景致盡收眼底。而花田中一幢顯目的黃色小屋，優雅的以木質外觀於畫面中勾勒出歐式氛圍。依循不同月份，由萬壽菊、天使花、韮莱花等花田輪番盛開， 無論白晝或傍晚，都能捕捉到不同風貌之美。而屋內也提供精緻餐點與咖啡，讓心靈平靜之餘，也要讓味蕾感到滿足。

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【景點資訊】

地址：桃園市大溪區大鶯路449巷17號

電話：0932-148-548


落羽松大道

時序進入秋冬，自然景致紛紛換上冬裝，而大溪區落羽松路成排的落羽松，也在此時由綠轉紅，華麗變身為限定秘境。近年因為此地儼然已成打卡熱門景點，大溪區公所也特別將路名改為「落羽松路」，僅7、800公尺的落羽松大 道，一到11月松葉便開始掉落形成「落羽」之景，預計在12月中下旬待冷空氣來襲，松葉即催紅成另一番美景。

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【景點資訊】

地址：桃園市大溪區落羽松路


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落羽松老屋咖啡

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Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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