喜歡動手做的你絕不能錯過！新竹五大手作DIY名店來了

2019-12-02 10:28 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



image source:旅新竹 分享 facebook

文／勞倫溼

你也喜歡手作DIY嗎？這幾年來有越來越多店家，透過教導民眾自己動手做的方式，帶領大家一窺各行各樣的奧妙之處，同時體驗自己完成作品的樂趣，讓全台吹起一股手作風，蔚為風潮。不過說到有趣的手作DIY，往往都藏身在具有歷史的街坊中，像是新竹就有為數不少的手作DIY店家，將過往昔日傳承下來的技藝，透過手作的方式重新呈現在大家的面前。喜歡自己動手做的你，絕對不能錯過！





#峨眉野山田工坊（峨眉）

image source：臉書／峨眉野山田工坊

擁有天主教堂的外觀，內部其實是飄著麵粉香的柴燒窯烤麵包坊！峨眉野山田工坊原本是座廢棄的天主堂，經過在地人的巧手與規劃後，成為現在大家所見的面貌，如今在網路上也小有名氣。這裡除了有必買的窯烤麵包外，傳統的磨石子溜滑梯、樹屋，還有材燒窯手工麵包DIY的課程，也讓這成為小朋友的天堂，相當適合全家大小一同來走走。但如果打算假日前來，建議還是先致電預約才不會撲空。

除了遊客喜歡來這裡嚐鮮，工坊內也保留了教堂內原有的設計，不管是精緻的聖體櫃還是不規則的馬賽克拼貼畫，陽光灑進教堂內的美麗光影也成為許多攝影愛好者的拍照地點。

image source：臉書／峨眉野山田工坊

地址：新竹縣峨眉鄉峨眉村2鄰1-2號 電話： 03－5809115

營業時間：週一至週日｜08:00-17:00







#花花世界玩布工坊（竹東）

image source：Facebook／花花世界玩布工坊

說到客家花布你會想到什麼呢？一般人都會在腦海中浮現以大紅色為基底，遍布花朵的花布，不過在花花世界玩布工坊，不只販售傳統的客家花布，更結合流行元素，開發出新事物，工坊內隨處可見客家花布拼製而成的娃娃、包包等。

民眾在這邊還可以自己動手體驗，將花布拼湊成自己喜歡的樣子；觀摩各式各樣大師作品之餘，融合現代元素，以各式各樣的配件為畫布，挽起袖子準備在上面大顯身手吧！

image source：Facebook／花花世界玩布工坊

地址：新竹縣竹東鎮東寧路194巷8號 電話： 0932-303-402 營業時間：週一至週日｜10:00-20:00





#大自在工作室（關西）



image source:翻攝自FB／大自在工作室

植物染可不只藍色、咖啡色等較暗色系的色調，實際上也可以相當的五彩繽紛！位於中正路上的大自然工作室，除了傳統植物染，老闆娘也發揮巧思，利用日常生活中常見的辣椒皮、七里香、福木、小花蔓澤蘭等材料，做出各式各樣令人眼睛一亮的色彩，顛覆民眾對傳統植物染充滿暗色系色彩的印象。

另外像是許多人常常認為植物染的成品容易褪色，實際上也並非如此，老闆娘就解釋，只要清洗時不在肥皂水中浸泡過久，避免陽光日曬，收納時捲起來並且用布妥善包裹，色澤就可以永遠像剛染好的一樣鮮豔動人。

image source:翻攝自FB／大自在工作室

地址：新竹縣關西鎮中正路73號 電話：03-5378106 營業時間：週二至週日｜10:30-18:30





#李記醬園（關西）

image source:翻攝自FB／關西李記古早味黑豆蔭油

日常生活中醬油幾乎是不可或缺的調味料料，但相信大部分的人卻都不知道醬油到底該怎麼製作。來到李記醬園不僅能找到答案，更可以親手做屬於自己的醬油，並且把他帶回家！

李記醬園的店門口，有著一甕甕日曬等著發酵的醬油半成品，相當壯觀，走進店內則有一股淡淡的豆香味撲鼻而來。這裡的體驗DIY自製醬油採預約方式，一個人450元的費用中，包含釀製過程中所需要的各式材料。體驗過程從一開始的發酵黑豆準備，後續鋪上一層鹽巴並且日曬長達半年，最終得到我們日常生活中去超市就隨手可得的醬油，絕對是既有趣又新鮮的體驗活動。

image source:翻攝自FB／關西李記古早味黑豆蔭油

地址：新竹縣關西鎮東光里中豐路一段6號 電話：0913-068-666 營業時間：週一至週六｜09:30-21:00（週六營業至17:00）





#茶米二十二（北埔）

image source:FB/茶米二十二

來到北埔老街，怎能不知道這裡的擂茶創始店茶米二十二！店中的麻糬因為是用純米製作，不少網友吃過後都讚不絕口，表示與路邊攤截然不同；老闆特製的茶粉，也讓這裡的擂茶獨具風味。除了品茶享受怡然自得的午後悠閒時光，這裡也有有趣的擂茶體驗，最特別的是擂茶結束，茶米二十二還有特製的可食用的梅子口味攪拌棒，搭配起來多了酸香的層次。

來到這邊你還會發現，茶米二十二的對街另外有一家茶米二十三，實際上並非抄襲，而是兩家店有關係。茶米二十三是原店的女兒和女婿開的，由於家中有放養雞場，因此老闆用土雞和當地食材熬製出濃郁的雞湯，店內也有販售農家蛋，自產自銷，讓來到這邊品茶的遊客有更多的選擇。



image source:FB/茶米二十三

茶米二十二

地址：新竹縣北埔鄉南興街67號 電話：03-580-1409 營業時間：10:00-18:00

茶米二十三

地址：新竹縣北埔鄉北埔街30號 電話：03-580-3960 營業時間：11:00 - 17:00





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