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台版普羅旺斯！ 一片紫爆「桃園仙草花節」花海超浪漫

2019-11-21 08:33ShareLife分享生活

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「2019桃園仙草花節」將於11月23日至12月8日舉辦，以「花漾楊梅仙境遊」為主題，規劃3個特色展區、4座童趣裝置藝術，並安排音樂會、下午茶、仙草宴、攝影比賽等精彩活動，串聯富岡周邊農場及景點，希望帶給民眾豐富的花卉饗宴。

去年花彩節推出仙草花造成轟動，今年特地擴大舉辦，種植面積由1.5公頃擴大為5公頃，並規劃三大特色展區，其中「奇幻仙境區」結合4座童趣裝置藝術，包括城堡、下午茶、紅心皇后與高帽先生和蘑菇舞台；「夢幻仙境區」種植大片仙草花海，開放民眾進入拍照打卡；「花漾仙境區」種植波斯菊、百日草花與向日葵等特色花卉。此外也規劃農創市集、下午茶野餐日、千人仙草宴、DIY體驗、攝影比賽等活動，歡迎民眾前來體驗仙草花海美景。

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桃園市政府積極推廣花卉經濟，不僅有桃園花彩節，也透過「一休區一花卉」推動農業轉型，陸續推出觀音蓮花園休區的蓮花季、大園溪海休區的彩色海芋季、龍潭大北坑休區的戀戀魯冰花節等特色花卉活動。

楊梅地區近年來推廣仙草種植，經過桃園農業改良場歷時25年培育的仙草新品種「桃園2號」，香氣濃郁，還有仙草茶、仙草雞、仙草蛋捲、仙草面膜等特色產品，期許仙草這項農產品未來能夠成為楊梅的特色。

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2019桃園仙草花節活動第一周將以扮裝遊行揭開序幕，並邀請樂團進行系列表演；第二周將舉辦瘋狂下午野餐日；第三週將舉辦「千人仙草宴」，並安排老少咸宜的魔幻雜技演出，歡迎民眾踴躍參加。詳細活動資訊請至官方網站或官方粉絲團查詢。

2019桃園仙草花節

時間：11月23日～12月8日

地址：桃園市楊梅區楊湖路三段239號


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