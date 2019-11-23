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苗栗一日遊吃什麼？ 特色甜點＆咖啡廳大公開 這裡還有超可愛法鬥！

2019-11-23 10:57ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：ssuling_59440

一日遊除了景點之外，不可少的當然是下午茶甜點，在走了一整天得行程後，給自己一點時間喘一口氣，享受浪漫的下午茶時間。ReadyGo精選裡幾家苗栗近期熱門的甜點咖啡廳，享受美食之餘，還可以拍照打卡，看你喜歡可愛動物系、夢幻網美系，還是療癒植栽系都任君挑選喔！

漫時光咖啡

一間位在苗栗三義鄉的白色歐風咖啡廳，坐落在山城裡，被大片綠蔭和樹木環繞，好像童話故事裡才會出現的小木屋，很適合少女來打卡拍照，家裡有小孩的也可以在庭園裡放風。走進咖啡廳，會發現室內的設計與外面的自然風格截然不同，繽紛又明亮的舒適空間裡擺放了老闆的手工作品，相較起外面的自然恬靜風有種驚喜的反差萌。

圖/IG@liliantsaily
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圖/IG@s9632611
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▏景點地址：苗栗市苗栗縣三義鄉龍騰村9之5號

▏連絡電話：03 787 8600

▏營業時間：一＆二＆五 13：30–17：00、六＆日 11：30–17：30

DOO COFFEE 景觀咖啡廳

去年（2018）初才開始營業的Doo Coffee 是一間工業風寵物友善咖啡廳，店內養了三隻超～級～可～愛的又親人小法鬥，只要一蹲下來，他們就會湊上前，喜歡法的鬥人可以來充當一日奴才陪三位小主子玩耍，還可以點法鬥套餐，咖啡上頭是立體的法鬥棉花糖，放在咖啡裡喝可口指數百分百喔～

圖/IG@xie_sunny_
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圖/IG@molymoly_ig
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重成商號

隱身在老舊的柑仔店後的甜點咖啡店—重成商號，過去只是一間平凡的柑仔店，在今年（2019）由年輕一代的子孫回鄉開店，一開幕就吸引了各路的網美、甜點愛好者來打卡。店內有阿嬤家才看得到的花磚、富有年代感得斑駁牆面，還有插座、WIFI，且不限時，大家可以盡情的在這裡享受愜意的下午茶時光，以及每日手作甜點。

圖/IG@viiiiiiiiiiix
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圖/IG@annlopo
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▏景點地址：苗栗縣後龍鎮5鄰56-1號

▏連絡電話：03 743 2189

▏營業時間：13：00–19：00（週三休息）

初口甜點

初口甜點號稱「苗栗LADY M」也是今年（2019）才新開的網美系甜點店，以大理石和木質為主調，再配上打卡必備的盪鞦韆、綠色盆栽、粉紅霓虹燈管等元素，空間清新且夢幻。既然是苗栗LADY M，就不得不提到他們家的 25 層手工千層蛋糕，每天推出的口味不一，有抹茶、芝麻、乳酪香緹、伯爵太妃等幾種口味，全部都是限量供應喔！另外，他們家的檸檬塔也是必吃的甜點之一，口感濃郁，不會太酸，也不會死甜，絕對是檸檬控不會想錯過的好味道！

圖/IG@vivi_8989
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圖/IG@wei.1223
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圖/IG@ul6wu6
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▏景點地址：苗栗縣苗栗市玉清路142-1號

▏連絡電話：03 735 0681

▏營業時間：11：00–18：00（週一＆週四休息）

植感咖啡

從店面外觀就可以看到，這是一間綠意自然又帶點鄉村風的下午茶咖啡廳，裡裡外外都點綴了各式綠色植物，乍看之下還以為是植栽專賣店。這幾年療瘉植栽風潮盛行，園藝不再只存在在鄉間，也不再是長者的專利，而是能夠融入都市生活，創造另一種有質感的美學，讓人們可以在放下步調欣賞綠意盎然的植物的同時，品嘗美味的甜點，若是在假日來訪，還可以吃得到假日限定得彩虹水果千層蛋糕呢！

圖/IG@ssuling_59440
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▏景點地址：苗栗市英才路55號

▏連絡電話：03 735 8177

▏營業時間：11：00–19：00

延伸閱讀>>【苗栗一日遊】好想當公主！苗栗 8 大童話故事風 IG 打卡景點

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咖啡甜點下午茶

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