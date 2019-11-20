說走就走小旅行！ 新竹2天1夜簡單必備行程 一窺台灣第三大神木群原始風貌

Alice@ReadyGo、Shelly@ReadyGo

首圖：_aijung_

想去旅行卻又找不到時間嗎？不需要排特休，不用下班回家做功課查行程，簡單的新竹兩天一夜之旅ReadyGo都幫你安排好了！只要一個週末假日，就可以帶你走訪森林系美景以及全台海拔最高的上帝部落，一窺台灣第三大神木群的原始風貌，不要猶豫了，行李收一收，跟著路線走就對了！

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#第一天

第一站：東安古橋 (停留時間約1小時)

還記得電影「我的少女時代」中歐陽跟琳真心在橋下吐露實情的那幕嗎？電影中懷舊又典雅的古橋場景便是新竹的東安古橋。東安古橋又稱作「彩鳳橋」，建於日治時代昭和二年(西元1927年)，建材皆取自當地著名的方解石，因此每一塊都有相異的色澤紋理，是關西地區最具有歷史文化與典雅外觀的罕見五拱橋。古色古香的河畔步道搭上典雅的日式拱橋，愜意浪漫的氛圍讓這裡成為IG熱門打卡景點之一。

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│地址：新竹縣關西鎮中山東路

第二站：馬武督探索森林 (停留時間約2小時)

說到馬武督探索森林大家或許還有些陌生，不過其實這裡就是偶像劇「綠光森林」取景之處，這座充滿靈氣的森林園區也因此聲名大噪，園區內高聳入天的大片林木與劇中出現的木造綠光小學都人深深著迷的原因，放假期間避開市區人潮來到森林裡散步，絕對能讓你好好舒緩身心、解放壓力。

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│地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號

第三站：內灣老街 (停留時間約1.5小時)

內灣戲院是來到內灣一定要去的景點之一，這間老戲院是當年為了伐木和採礦工人所建的，是他們的娛樂場所，如今將保存完整的戲院改建成餐廳，讓大家體驗當年的懷舊滋味。在內灣老街吃飽喝足後，也可以到內灣國小及內灣吊橋走走散步，而內灣國小就位於老街上，穿越人行地下道意外地看到一片藍色操場，在這邊上課的感覺真特別！

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│地址：新竹縣橫山鄉光復路

第四站：合興火車站 (停留時間約1小時)

合興車站又被稱為愛情車站，起初台鐵本來打算廢站，後來一對夫妻出面認養舊車站，兩人的愛情故事也因此名聲大噪，愛情火車站的浪漫別名也由此而生。車站保留了日式風格的木造建築、售票窗、軌道遺跡等，採用兩處「分離」月台的設計，是台灣少見的「折返式的車站」，園區內有許多裝置藝術、造景等都和愛情有關，復古又可愛，在愛情的候車室等待著愛情，同時也尋找著愛情。

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│地址：新竹縣橫山鄉中山街一段17號

第五站：鳳崎落日步道 (停留時間約半小時)

逛完內灣老街、合興車站，回市區之前可以到鳳崎落日步道看夕陽，不一定要走步道，旁邊的天德堂停車場就有一個平台可以賞日落，而步道裡面的日落美景又會是另一幅風景畫。眺望著出海口，橘黃色的光芒將天空染上漸層的顏色，看著太陽漸漸隱沒在台灣海峽，優美的景色十分撫慰人心。

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│地址：新竹縣新豐鄉德昌街236號

#第二天

司馬庫斯

「司馬庫斯」曾被稱為黑色部落，是全台海拔最高的原住民部落，位於深山處交通不便，早期長期沒有電力供應，因此有這個名稱。海拔1500公尺高的司馬庫斯以神木群聞名，孕育著台灣第三大神木，全程約5.2公里，步行來回約4-5小時，雖然如此仍然吸引不少人前來一窺原始部落及神木的風貌，從此開啟了觀光發展，轉變成「上帝的部落」。

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然而，司馬庫斯的美當然不是只有神木群，清新的芬多精、周圍的風景、部落的特色文化、親切又有禮的族人們，這些都是讓人捨不得離開司馬庫斯的理由，其中像是通往神秘谷的步道、獵人步道，都是他們自己開拓的，更在獵人步道中設計了獵人打獵用的陷阱，彷彿身歷其境。自從開啟了觀光業後，部落內所有的公共建設也都是由當地原住名親手打造，他們拒絕了商業誘惑，為的就是保留並延續這純樸美好的部落文化。

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│地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

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