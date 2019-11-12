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雪霸觀霧遊憩區×野馬瞰山步道　新竹飄渺美景看山看雲海！

2019-11-12 11:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

新竹景點：看山看雲海！

▲新竹景點-觀霧遊憩區雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲新竹景點-觀霧遊憩區雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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雪霸國家公園占地遼闊，其中包含了武陵遊憩區、雪見遊憩區、觀霧遊憩區三大區，這次我們就以位於新竹和苗栗交界的觀霧休憩區為主來介紹，帶大家一次盡覽雪霸八景：迷霧、雲海、晚霞、日出、森林、巨木、星空、聖稜線！

新竹景點－觀霧遊憩區

▲新竹景點-觀霧休憩區步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲新竹景點-觀霧休憩區步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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觀霧遊憩區是大霸尖山的登山入口，海拔約2000-2500公尺，有著豐富的森林資源，因此過去在日據時代曾是重要的伐木場。在雪霸國家公園成立後，為了維護山林的珍貴資源，如紅檜、台灣扁柏等，便將其納入資源保育與觀光計畫當中，並設有多條森林步道，其中以榛山森林浴步道最受歡迎。

在觀霧遊憩區中，除了聳立的林木群、雲海之外，還有1996年初次在觀霧遊憩區中發現的的觀霧山椒魚，為了保育這樣珍貴的生態物種，雪霸國家公園進行了棲息地調查與保護，也設立了生態教育館來介紹關於山椒魚的知識，希望讓每個來到觀霧的旅人，除了美景之外，也能更了解觀霧的生態。

新竹景點－野馬瞰山步道

▲新竹景點-野馬瞰山步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲新竹景點-野馬瞰山步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲新竹景點-野馬瞰山步道雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲新竹景點-野馬瞰山步道雲海。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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當然，說到新竹景點中的雲海最佳觀賞地，絕非野馬瞰山步道莫屬啦！野馬瞰山中的「野馬」來自於日文的山(YAMA)，因此野馬瞰山指的就是與山對望，沿著平緩的步道向上走，沿途都是高大參天的林木群，抵達山頂後更能看見整座雪霸農場和五指山、鵝公髻山和樂山雷達站，盡賞日出、飄渺雲霧的美景。

新竹景點－大鹿林道

大鹿林道過去主要用於運輸木柴，在終止伐木事業後封閉多年，終於重新開放。大鹿林道又分為主、東、西三線，主線可供車子通行，在終點28公里觀霧山莊處分為東線及西線。

大鹿林道東線則是通往大霸尖山登山步道的入口路線之一，全程約35公里，入山前需要事先申請入山證；西線全長6.8公里，相對之下平易近人許多，可通往賞鳥步道入口、榛山步道登山口、親子植樹園等景點，非常適合秋日健行。

新竹景點－八仙瀑布

▲新竹景點-八仙瀑布。（圖／jordan_luchu 授權提供, Instagr...
▲新竹景點-八仙瀑布。（圖／jordan_luchu 授權提供, Instagram）
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而在大鹿林道主線8.5公里處，還有一處秋冬枯水期才可見的的秘境瀑布，站在公路旁向下遠眺即可看見瀑布，因水量較少時，瀑布形狀似「八」字，所以被取名為八仙瀑布，聲勢浩大而壯觀的景象，讓人在遠處即可感受到八仙瀑布的震撼！

▲新竹景點-野馬瞰山步道楓葉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲新竹景點-野馬瞰山步道楓葉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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看完了以上這幾個新竹景點的介紹，你還能做在電腦前不動嗎？而且今年的秋天秋意特別濃，正是適合健行賞楓的時候，趁著天氣微涼，與三五好友或家人相約，出門散散步吧！

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雪霸國家公園步道瀑布

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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