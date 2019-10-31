隱身於山林裡的「森林系餐廳」藤蔓建築＋大片草池湖畔美景超好拍！
文、圖／飛天璇
苗栗三義：綠葉方舟
「綠葉方舟」是放在口袋裡很久的單名，最近終於有機會來朝聖，結果發現整個環境根本超棒，餐點的表現也還不錯，大推！最近還滿常到三義旅遊的，因為距離台中只要半個多小時的車程馬上投入森林的懷抱，「綠葉方舟」也是我近期很愛的地方…
「綠葉方舟」位於從三義木雕街往勝興火車站的路上，看到指標之後右轉一路進來就可以抵達，而且還有碩大的停車場可以停…
一進門就看到右手邊的歐式城堡，不確定這棟建築是什麼作用？猜想是不是民宿？(猜錯不負責任！)
我以為「綠葉方舟」不大，沒想到走進來之後還要經過一段路才會抵達餐廳入口，不過整個腹地規劃的很好，一種很接近大自然的感覺…
走過一小段路之後映入眼簾的就是兩棟被籐蔓包覆的建築，當下驚呼：天啊！也太美！左手邊這間像是歐式城堡，右手邊這棟像是神隱少女中的客棧，太有fu了…
這整片被藤蔓圍繞的建築就是網美最愛的打卡牆，也是「綠葉方舟」的地標了…
我在拍照的時候凱文帶著小櫻桃四處走走晃晃，沒多久之後小櫻桃很開心的跑過來告訴我，那個餐廳樓上有船耶！我這才知道原來頂樓的平台上真的有一艘小方舟，難怪建築物前方設計了一個船錨…
中庭就是一個水池，整個環境完全是世外桃源的感覺啊！
等待的時間我們上二樓走走，「綠葉方舟」總共分成兩棟用餐區，兩棟的氛圍不太一樣，不過都是落地窗設計，真的很悠閒又很美！如果不怕熱的話，還有室外的用餐區，我覺得秋天的季節座在室外用餐會很浪漫哦！
雖然需要等待，不過我們也不覺得不耐煩，因為園區裡面的腹地很大，環境也很棒，比想像中的還好拍好逛…
媽媽只要看到小孩子臉上的笑容就會覺得很滿足了，假日帶著小孩外出走走真的很不錯，雖然有時候要忍受塞車之苦，不過都是小孩成長過程的難忘回憶啊！
雖然假日用餐客人比較多，不過可能因為翻桌率還滿快的，我們只等了20分鐘左右就有位子了…
濃湯 - 這天的是玉米濃湯，還滿濃郁的，小櫻桃一個人喝光光…
麵包 - 使用的是蒜香吐司，我一個不是很愛蒜味，不過這個口感還不錯…
以上是+100元升級套餐的附餐，因為怕吃不完，所以我們只升級一份套餐，然後share著吃…
我拿起麵包問了聲凱文：「你要吃麵包嗎？」
凱文說：「好啊！」
我把麵包撕了一半之後遞給他，結果小櫻桃看到之後馬上說：「我也要吃麵包！」(啊不是在喝濃湯嗎？)
凱文隨手把手上的麵包給了小櫻桃…
小櫻桃說：「爸拔不是說要吃麵包嗎？」
凱文說：「對啊！但是你不是想吃嗎？」
小櫻桃說：「那你吃啊！我吃馬麻的就好了！！」
我聽了差點沒哭出來，妳的眼裡只有爸爸嗎？
蜜汁春雞 - $450元，我覺得味道還不錯，以景觀餐廳來說算是好吃的，而且價格也不會特別貴…
豬腳應該是那種滷過再烤的，外皮很酥脆，肉也有入味…
鳳梨鮮果茶 - $100元，不錯喝…
冰淇淋 - 凱文帶小櫻桃去買的，我也不知道一個是多少，而且只買兩個他們兩個一人一個，眼裡完全沒有我！
吃完之後可以到外面走走，有一大片廣場，很多小朋友在這裡玩球吹泡泡…
再往上走有一個美麗的湖，剛好有新人在這裡拍婚紗照，整個很美很夢幻…
我們在「綠葉方舟」待了一整個下午，除了餐廳用餐座位的設計比較普通一點之外，其他的部份都覺得很喜歡，餐點還不錯，環境非常棒，而且服務也很好…
沒想到「綠葉方舟」這麼美，也難怪已經營業了這麼多年頭還是屹立不搖，離台中只要半個小時的距離就可以投入山林的懷抱，體驗一下大自然，真的有遠離塵囂的感覺…
最近真的很愛三義，一進去了很多景觀餐廳都覺得很有特色，業者很用心在經營，相對可以增進地方觀光真的很值得推薦啊！
綠葉方舟
粉絲頁：https://www.facebook.com/greenarksun/
地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰綠舟路1號
電話：(03)787-5868
營業時間：10:00~20:00
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