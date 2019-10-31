隱身於山林裡的「森林系餐廳」藤蔓建築＋大片草池湖畔美景超好拍！

苗栗三義：綠葉方舟

「綠葉方舟」是放在口袋裡很久的單名，最近終於有機會來朝聖，結果發現整個環境根本超棒，餐點的表現也還不錯，大推！最近還滿常到三義旅遊的，因為距離台中只要半個多小時的車程馬上投入森林的懷抱，「綠葉方舟」也是我近期很愛的地方…

分享 facebook

「綠葉方舟」位於從三義木雕街往勝興火車站的路上，看到指標之後右轉一路進來就可以抵達，而且還有碩大的停車場可以停…

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

一進門就看到右手邊的歐式城堡，不確定這棟建築是什麼作用？猜想是不是民宿？(猜錯不負責任！)

分享 facebook

我以為「綠葉方舟」不大，沒想到走進來之後還要經過一段路才會抵達餐廳入口，不過整個腹地規劃的很好，一種很接近大自然的感覺…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

走過一小段路之後映入眼簾的就是兩棟被籐蔓包覆的建築，當下驚呼：天啊！也太美！左手邊這間像是歐式城堡，右手邊這棟像是神隱少女中的客棧，太有fu了…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

這整片被藤蔓圍繞的建築就是網美最愛的打卡牆，也是「綠葉方舟」的地標了…

分享 facebook

我在拍照的時候凱文帶著小櫻桃四處走走晃晃，沒多久之後小櫻桃很開心的跑過來告訴我，那個餐廳樓上有船耶！我這才知道原來頂樓的平台上真的有一艘小方舟，難怪建築物前方設計了一個船錨…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

中庭就是一個水池，整個環境完全是世外桃源的感覺啊！

分享 facebook

分享 facebook

等待的時間我們上二樓走走，「綠葉方舟」總共分成兩棟用餐區，兩棟的氛圍不太一樣，不過都是落地窗設計，真的很悠閒又很美！如果不怕熱的話，還有室外的用餐區，我覺得秋天的季節座在室外用餐會很浪漫哦！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

雖然需要等待，不過我們也不覺得不耐煩，因為園區裡面的腹地很大，環境也很棒，比想像中的還好拍好逛…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

媽媽只要看到小孩子臉上的笑容就會覺得很滿足了，假日帶著小孩外出走走真的很不錯，雖然有時候要忍受塞車之苦，不過都是小孩成長過程的難忘回憶啊！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

雖然假日用餐客人比較多，不過可能因為翻桌率還滿快的，我們只等了20分鐘左右就有位子了…

分享 facebook

濃湯 - 這天的是玉米濃湯，還滿濃郁的，小櫻桃一個人喝光光…

分享 facebook

麵包 - 使用的是蒜香吐司，我一個不是很愛蒜味，不過這個口感還不錯…

分享 facebook

以上是+100元升級套餐的附餐，因為怕吃不完，所以我們只升級一份套餐，然後share著吃…

我拿起麵包問了聲凱文：「你要吃麵包嗎？」

凱文說：「好啊！」

我把麵包撕了一半之後遞給他，結果小櫻桃看到之後馬上說：「我也要吃麵包！」(啊不是在喝濃湯嗎？)

凱文隨手把手上的麵包給了小櫻桃…

小櫻桃說：「爸拔不是說要吃麵包嗎？」

凱文說：「對啊！但是你不是想吃嗎？」

小櫻桃說：「那你吃啊！我吃馬麻的就好了！！」

我聽了差點沒哭出來，妳的眼裡只有爸爸嗎？

蜜汁春雞 - $450元，我覺得味道還不錯，以景觀餐廳來說算是好吃的，而且價格也不會特別貴…

分享 facebook

分享 facebook

豬腳應該是那種滷過再烤的，外皮很酥脆，肉也有入味…

分享 facebook

分享 facebook

鳳梨鮮果茶 - $100元，不錯喝…

分享 facebook

冰淇淋 - 凱文帶小櫻桃去買的，我也不知道一個是多少，而且只買兩個他們兩個一人一個，眼裡完全沒有我！

分享 facebook

吃完之後可以到外面走走，有一大片廣場，很多小朋友在這裡玩球吹泡泡…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

再往上走有一個美麗的湖，剛好有新人在這裡拍婚紗照，整個很美很夢幻…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

我們在「綠葉方舟」待了一整個下午，除了餐廳用餐座位的設計比較普通一點之外，其他的部份都覺得很喜歡，餐點還不錯，環境非常棒，而且服務也很好…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

沒想到「綠葉方舟」這麼美，也難怪已經營業了這麼多年頭還是屹立不搖，離台中只要半個小時的距離就可以投入山林的懷抱，體驗一下大自然，真的有遠離塵囂的感覺…

最近真的很愛三義，一進去了很多景觀餐廳都覺得很有特色，業者很用心在經營，相對可以增進地方觀光真的很值得推薦啊！

分享 facebook

綠葉方舟

粉絲頁：https://www.facebook.com/greenarksun/

地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰綠舟路1號

電話：(03)787-5868

營業時間：10:00~20:00

文章來源：飛天璇的口袋 FB：飛天璇

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」