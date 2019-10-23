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桃園「萬聖南瓜城」週末登場！鬼屋＋萬聖趴踢，還有南瓜隧道應景又好拍！

2019-10-23 19:21聯合新聞網 文／遊妤思

不給糖就搗蛋！熱烈好評的「桃園觀音萬聖南瓜節」今年再度回歸，這次將於10/19到11/03至蓮花園休間農業區登場！多種活動主題｢萬聖變裝趴競賽｣、｢萬聖趴踢｣、｢鬼屋探險｣以外，還有一道超可愛的南瓜隧道，期間限定的狂歡周末就來這裡玩！

圖／網友ygt1016授權
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十月底就是萬聖節了，想好要怎麼慶祝一番嗎？觀音不僅蓮花季好玩好拍，現在更應景推出萬聖趴活動，結合各６家休閒農場、蓮園餐廳，以萬聖節為主軸特色，舉辦一連串的活動，不僅有｢萬聖趴踢｣、｢鬼屋探險｣，｢南瓜雕刻DIY｣、｢千人焢窯｣、「集章任務」等各種趣味競賽，吸引不少親子遊客參加。

圖／截取自桃園觀光導覽網
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圖／截取自桃園觀光導覽網
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圖／截取自觀音區蓮花園休閒農業區-108年觀音萬聖南瓜節
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而其中最令人吸睛的，非「南瓜隧道」莫屬了！棚架上結實纍纍的瓜類佈滿隧道，橘黃南瓜色彩鮮豔又飽滿，畫面古錐到不行。雖然植藤上的南瓜不是真的南瓜，但依舊仍吸引許民眾來打卡，拍照起來十分吸引人。另一區的草地上還有顆巨型充氣南瓜以及各種南瓜造型的裝置，超適合溜小孩！

圖／網友vivian06041授權
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圖／網友ygt1016授權
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活動期間至指定農場蓋專屬戳章，可獲得免費紀念品，集滿六個戳章，還能2選1「萬聖南瓜燈籠材料包」乙份或「鬼屋體驗券」乙張。快來感受萬聖節節日氣氛，搭著鬼屋跟各式活動，好拍指數爆表，趕快揪親朋好友一起來！

圖／截取自觀音區蓮花園休閒農業區-108年觀音萬聖南瓜節
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圖／截取自桃園觀光導覽網
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觀音萬聖南瓜節

地址：桃園市觀音區蓮花園休閒農業區

日期：2019/10/19至11/03

地點：觀音區蓮花園休閒農業區、青林農場、金湖岸楊梅大王、林家古厝、向陽農場、蓮荷園休閒農場、蓮花故事館

活動資訊

圖／截取自桃園觀光導覽網
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圖／截取自桃園觀光導覽網
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萬聖節DIY
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