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超狂芋頭千層！ 中壢高CP值IG人氣甜點店 飽滿千層蛋糕直逼10cm厚

2019-10-17 16:05聯合新聞網 文／遊妤思

想吃好吃的千層蛋糕，絕不可錯過這一家！ 座落於中原夜市附近的「MOFA魔法氛子」，曾受到食尚玩家節目推薦而瞬間爆紅，其中最受到歡迎的是一系列的千層蛋糕，尤其以超厚實的「芋頭千層」最為吸睛，蛋糕紮實、選擇眾多，是間高CP值好評的人氣蛋糕甜點店，假日尖峰時段可是要作好候位才能吃得到的心理準備呦！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權 (以下同)
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圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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許多人慕名而來必點千層系列，除了芋頭、抹茶，還有好幾款幕思蛋糕，網友謝蘿莉特別說：這裡低消為一份甜點or飲料，蛋糕和飲品選擇眾多，最便宜一杯也只要60元，是高CP值平價甜點店！特別為大家推薦幾款來此必點的熱門蛋糕選項～

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芋頭千層

遠遠就能瞧見那兩大層厚厚的芋泥，厚厚夾心光看就超級過癮，外表走比較樸實的路線，但真材實料、紮實又超厚給料，真的非常大器

，吃完真的超有飽足感而且完全不甜膩，芋頭十分綿密、芋頭塊在味蕾咀嚼上增添另一股口感。碩大又厚實的千層蛋糕，最好再找個朋友一起分享比較容易消滅它！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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夢想

充滿了五顏六色的新鮮感，被賦予「夢想」充滿意境的這兩個字，七色彩紅漸層顏色真的很美，粉粉嫩嫩的外表，讓人頓時充滿少女心，吃來除了帶了甜味，還多了股清新的酸味，本來以為是乳酪，但其實我覺得用優格來形容會更貼切呦！質地稠厚、甜度不會太高，也不容易覺得膩口，令人喜歡！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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芋火焚身

這款「芋火焚身」上下兩層是戚風蛋糕，口感濕潤綿密，內餡千層吃起來非常滑順又不膩口，更邪惡的還有表層淋上的那層蜂蜜起司醬，滋味鹹鹹甜甜，更充滿了香濃氣味。是除了芋頭千層之外，他們家經典又熱賣的蛋糕款！以前都是整條賣，甚至還要預定太多顧客反應很喜歡這個，才開始推出片狀單賣，所以可以吃到真的是讓人覺得超幸福的。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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除了好吃的千層吸引人，這裡更不限時間、提供WIFI，還不另外收取服務費，真的是非常佛心的甜點店，以及距離中原夜市也不遠，吃個甜點下午茶、晚上還可以就近繞到夜市逛一逛。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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MOFA魔法氛子

電話：03-4370010

店址：桃園市中壢區力行北街33號

營業時間：平日 14：00~20：00、假日 14：00~18：00


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