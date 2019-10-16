2019小鎮漫遊年！苗栗小鎮輕旅行之公館好好玩

2019-10-16 21:00 健行筆記 健行筆記阿珠珠



交通部觀光局將2019訂為小鎮漫遊年，網路票選出30個精典觀光小鎮，苗栗縣公館鄉高票入選成為深度旅遊的熱門景點，為配合交通部觀光局鎖定國家年度主題計畫，公館鄉將在11/2(六)舉辨『2019小鎮漫遊年-經典漫遊公館小鎮』的活動以漫遊的方式來體驗在地文化，並體驗在地最平實的在地生活與文化，來認識這個純樸又深具特色的公館小鎮。透過這個一日遊的活動來認識公館鄉， 讓你一邊吃一邊玩還能一邊學習，大家一起擠福菜和下田拔芋頭的體驗超有趣!還有客家風味美食可享用讓你不自覺的就愛上公館鄉。

活動報名從9/20~10/25截止，參加者可以獲得紀念品清涼袖套一份，只有160個民額報名要快唷!CP值爆表的行程體驗!報名費用：399元(含報名費、旅平險、餐費、車資、導覽費、體驗費用等)真的只要399元喔!CP值爆表的行程體驗! 吃喝玩樂一應具全，千載難逢的機會唷!

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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活動日期及時間:

108/11/2(六) 9:00-16:30

活動流程分為A、B兩條路線

A路線苗栗特色館集合出發 → 台灣油礦陳列館/出礦坑生活文化館 →黃金小鎮-百年穿 龍圳參觀 → 享用午餐 → 阿煥伯擠福菜體驗 →芋頭採收體驗 → 公館鄉農會 → 陶瓷博物館 → 快樂賦歸。

B路線苗栗特色館集合出發 → 阿煥伯擠福菜體驗 → 芋頭採收體驗 →公館鄉農會 →享 用午餐 → 台灣油礦陳列館/出礦坑生活文化館 →黃金小鎮-百年穿龍圳參觀 →陶 瓷博物館 → 快樂賦歸

報名網址:https://forms.gle/iuTwAMHxUCmnJWuv9想了解更多活動資訊 可洽詢037-469619、E-mail(lc42561165@gmail.com)周一至周五9:00-17:00將有專人為您服務

這次很開心受邀來體驗公館小鎮的漫遊活動，一早我們先在苗栗特色館集合，特色館這裡有免費又寬敞的停車場，陶瓷博物館也在這裡唷! 台灣油礦陳列館

台灣油礦陳列館今年六月才正式開幕的展覽館，陳列館隸屬於台灣中油探採事業部，這裡也是台灣最早發現石油的地點，也是亞州第一口，全世界第二口油井，更是世界上仍在生產的古老油田之一，館中有探勘鑽井生產和油氣處理與海域探勘等主題的展覽室，還有結合VR虛擬實境的互動遊戲讓遊客體驗，藉以寓教於樂的精神讓遊客認識更多關於石油開採的種種知識。館外的那條超長的地軌也是拍照打卡的重要景點，還有一間中油福利社，有超好吃的冰棒也不要錯過喔!

陳列館周一休館開放時間為9:~16:00需要導覽的朋友或團體請事先預約，館內不能進食和攜帶飲料，服務台有水杯飲料放置區，待參觀完出場再取回。

時光地軌纜車VR實境體驗

現場也多項VR實境時光地軌纜車和深海淺艇等設施提供民眾體驗，但請注意開放體驗只有兩個時段!

09:30-10:30；13:30-14:30

12歲以下的幼童孕婦和身體不適者請勿嘗試!

深海淺艇VR實境體驗 鑽探王爭霸戰

這項雙打的互動式遊戲也是遊客的最愛!

採礦背景大頭貼，拍照玩掃描QR code就可以囉!

這櫃子裡一瓶瓶看似酒瓶裡裝的可不是酒喔!的都是原油的樣本!各種顏色的原油要怎麼分辨學問可大呢!

出礦坑的在地風情，出礦坑老油人的聲音及生活影像讓遊客細細品味出礦坑百年發展的味道，並以互動投影介紹苗栗地區各大觀光文化景點以推苗栗的觀光發展。

館內探勘鑽井生產和油氣處理與海域探勘等主題的展覽室，在導覽小姐專業的介紹之下讓阿珠珠長了不少的知識。

出礦坑附近還有不少的景點可以走跳，附近的出礦坑城隍廟是居民的信仰中心，還有法雲寺及旁邊的古道是一條景色優美的步道很值得去探訪喔!另外陳列館旁的宿舍群也是不錯的拍照景點喔!

地軌式纜車道

已經走入歷史的地軌式纜車，順著山坡而建全長550公尺，海拔385公尺，是以前居民和員工的主要交通工具，我覺得這超酷的是很棒的歷史建築，也是超好拍照的點呢!

順著油井步道可以走到油井紀念公園。

每一棟老建築在藍天下都好美好有味道!

福利社是早期的員工休息中心，裡面有賣咖啡、飲料和農特產品，不過有一個一定不要錯過的就是中油冰棒!口味很多1/枝20元，真的還不錯吃呢!

這裡的環境清幽，很多老建築都整修得很不錯!愛拍照的我們還蠻推薦來這走走拍拍的!

鑽油井平台因為時間的關係沒有再往上走，鑽油井平台，塔好高好特別!這個也算是一個很特別的歷史建物! 以上是台灣油礦陳列館的介紹及平面圖可以參考!這次還有很點沒走到，下回有機會一定會再來!新的景點好吃好玩好拍又能長知識的景點!

百年穿龍圳第二個點是百年穿龍圳穿龍圳是清道光年間時所開鑿，水源由福基村接引後龍溪的溪水來灌溉農田，是公館鄉的生命之河，在水質甘甜的穿龍圳灌溉下的芋頭、紅棗、水稻品質賣相佳，人說飲水要思源，讓我們一起來探訪及認識這個黃金小鎮的生命之河。

公館鄉農會

第三站來到公館鄉農會，公館鄉農會是我逛過最具特色的農會，農會裡琳瑯滿目的商品讓人目不暇給，裡面陳列的多半都是公館鄉內的農產品，近年來公館鄉農會積極推展農業和休閒結合，並提升農產品的附加價值企圖打造客家農業文化樂園，塑造生活、生產與生態的休閒農業空間來展現地方特色。

公館鄉是傳說中的黃金小鎮，後龍溪帶來的大量沖積土質肥沃適合豐富的農作生長，除了有稻米、榨菜、柑橘、蠶絲、紫蘇等各式農特產品，每年三、四月的桑椹，七、八月的紅棗，十月的芋頭和柿子十二月的福菜，一年四季皆有富地方特色的農作物用接續生產。

公館是全台唯一的紅棗生產地，在公館農會裡紅棗的相關製品也特別多，好多你想不到的紅棗相關食品都兼具特色與美味喔!

阿珠珠要大推這個紅棗巧克力，正面是看似一般的巧克力但翻到背面就有半顆去核的紅棗乾鑲在巧克力表層，農會嚴選的紅棗乾搭配黑巧克力一點都不違和口感不甜不膩口是我喜歡的味道，阿珠珠那天帶回家這盒巧克力了才吃了一口就愛上她了，趕快拿起手機來補拍一下它的模樣!真的不錯吃!是我下次去還想再買的商品喔!

紅棗杏仁餅也不錯吃看起以為是糕類其是它是餅乾，是帶一點奶香杏仁和紅棗香氣的餅乾很和我的口味!

還有紅棗口味的啤酒。

哇!連乖乖也有紅棗口味的!真是太酷了!

冰淇淋也有紅棗口味的，這天我們吃了桑椹和紅棗口味的冰淇淋，紫色的是桑椹口味酸甜酸甜的口感，黃色的是紅棗口味的喔!?哈!是不是以為紅棗應該是紅色的那你就錯了!紅棗的皮是紅色的，但果肉可是黃色的唷!但桑椹和紅棗口味MIX在一起還挺對味的!

除了吃的還有文創商品可以選購唷!

成功外銷的獻穀米也是送禮自用的兩相宜的超棒選擇。

教你認識福菜和梅乾菜，苗栗縣是台灣最大的福菜產地，其中公館鄉的產量就占了大半，也是全台灣最重要的芥菜加工產地 ，福菜和梅乾菜的材料都是芥菜，把芥菜醃製3、4週就會變成酸菜，再把酸菜經過5天日曬，晚上收起來收進甕裡倒置半年就變成福菜，再把葉子部分曬乾就變成梅乾菜，福菜自古以來就是客家料理的代表食材，象徵福氣滿滿，好運連連!

農會裡販賣的酒也是上選，舉凡紅棗、梅酒、桑椹、紫蘇還有芋頭都可以釀成酒，還可以品試喝!但請記得開車不喝酒，喝酒不開車喔!

油甘這個水果我是第一次聽過，原來是阿嬤年代的水果，比梅子還生津止渴，果肉酸澀入口咀嚼後會回甘，在台灣消失了幾十年是一種抗氧化的水果，含豐富的礦物質，胺基酸和丹寧營養成分極高，有著綜合濃縮保健丸的美稱。

新鮮油甘果除了當水果也可以入菜煮酸辣湯、油甘雞湯或排骨湯...也可以榨果汁、泡茶或醃成蜜餞...營養價值超高的，想嘗試的朋友真的可以買回家嚐嚐看唷!

阿煥伯(美之味農產企業社)接著來到我最期待的阿煥伯(美之味農產企業社)來體驗擠福菜和拔芋頭~每次出遊阿珠珠總是像小孩子一樣最期待有diy的體驗行程，這次來到阿煥伯還一次挑戰兩個活動體驗，阿珠珠好開心啊!

苗栗公館的湛新煥老先生生前大家都稱他阿煥伯，從民國四十幾年就投入福菜的製作，也是最早將福菜加工企業化的農民，還外銷香港和東南亞地區並兩度當選模範農民、專業農民等獎項!目前的經營者為阿煥伯的兒子湛炎慶成立美之味企業社，傳承了阿煥伯的技術製作出以天然發酵超漬然的醃漬品，及風味獨到的客家伴手禮!如客家福菜、客家金桔醬、紫蘇梅、梅乾菜...還研發出福菜丸、梅干扣肉等冷凍食品，都是送禮自用兩相宜的最佳伴手禮唷!

今天來阿煥伯這裡第一個體驗就是要來擠福菜!在擠福菜之前就要先來認識福菜的製作過程，看看上圖有詳細的介紹!阿珠珠就不在贅述囉!

當天由阿煥伯的兒子和媳婦來做導覽和示範，在夫妻倆親切又專業的示範之下大家開心的擠福菜，果然有和樂融融，福氣滿滿的最佳意象~\

把已經先曝曬好的福菜擠入玻璃瓶內，要慢慢的擠千萬不能用搓的，這樣容易把福菜擠爛就不好了，把福菜擠好擠滿再蓋上好看的客家花布真是完美，看到自己的成品完成!還挺好看的!我會捨不得吃啦!

擠完福菜還要去拔芋頭，公館鄉的芋頭產量居全台之冠喔! 我想大家應該都和阿珠珠一樣吃過芋頭但沒拔過芋頭!經過老闆娘的講解之後開始尋找大顆一點的芋頭用力地把它拔起來，還好芋頭並不會太難拔，看阿珠珠還拔的笑嘻嘻的就知道啦!

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每個人都開心的拿著戰利品開回來展現!比比看誰的比較大顆! 漢江樓宴會館 當日中餐在漢江樓用餐，漢江樓早期專營遊覽車的休息站，第二代接手之後轉型為婚宴會館，除了團體預約婚宴包場之外，也接受一般遊客前來用餐喔! 當日的桌菜八菜一湯還有一個甜點這樣的菜色只要2000元真的超便宜的!餐廳的菜色比較偏向客家風味餐!阿珠珠也是客家人所以特愛這種家鄉味! 紅燒豆腐煲最下飯大人小孩都愛吃。 三層的扣肉搭配公館的梅干菜做成好吃的梅干扣肉可以搭配著掛包來吃更對味! 招牌蜜汁雞腿 客家苦瓜封這道菜挺特別的，苦瓜封裏頭竟然藏著的是排骨喔!苦瓜甘甜不帶苦味我超愛。 ㄓㄜ 我最愛這道芋頭鴨湯了，公館的芋頭燉鴨湯，鴨肉燉到軟硬適中好入口，芋頭綿密香氣濃郁，阿珠珠大推這道湯品! 清蒸鮮魚 醋香味很夠勁薑絲大腸也不錯吃! 鹹香的客家小炒最下飯了! 還有自製的甜點涼糕! 這樣滿滿一桌菜只要2000元，真實便宜又大碗物超所值! 最後我們又回到早上集合的那個苗栗特色館，苗栗特色館目前有一些展館暫停營業，不過苗栗的陶瓷博物館也在這裡，還有我們的車也停在這裡，所以最後一個壓軸景點也很精采喔! 苗栗陶瓷博物館苗栗陶瓷博物館裡集結了上千件富含文化與歷史和生活特色的陶瓷文物及作品。一二樓皆有展示區。 經導覽專業的講解讓我們認識了苗栗的陶業文化與發展，苗栗擁有產量豐富且品質良好的土質，生產出的陶藝品也具有特色!在苗栗的十八個鄉鎮市中只有兩個鄉鎮沒有柴燒窯，苗栗可說是柴燒窯業的大縣市。 很多獨一無二的陶藝作品。 各代的紅磚頭外觀看來確實都不太一樣呢!，目前已經停產了 窯窯相望區窯的種類眾多有四方窯、蛇窯、登瀛、八卦窯等大部分以窯的形體來命名，每個窯都有不同的功能與特殊之處，用比例縮小的模型來展示呈現各種窯的樣貌。 公賣局裡裝酒的陶甕十之八九都出自苗栗。 除了館內的珍藏作品展覽之外，館外也還有一些窯可以參觀! 這個苗栗窯不只是展示的窯，是目前還有在作業的窯喔! 這個看起來像是農村的穀倉的窯，就只是供民眾拍照展示的造景。 側門口的這個窯造型還挺特別的， 這樣的公館一日遊你喜歡嗎?吃喝玩樂寓教於樂的行程體驗真的很精彩!有興趣的人請快來報名!費用只需399唷! 報名網址:https://form用只需399!s.gle/iuTwAMHxUCmnJWuv9想了解更多活動資訊 可洽詢037-469619、E-mail(lc42561165@gmail.com)周一至周五9:00-17:00將有專人為您服務 旅遊拍照日期2019/10/06 苗栗陶瓷博物館地址:苗栗縣公館鄉14鄰館南352號電話: 03 723 3121 台灣油礦陳列館地址:苗栗縣公館鄉開礦村36號電話: 03 722 1300 美之味農產企業社(阿煥伯)地址:苗栗縣公館鄉中義村16號電話: 03 722 5291 漢中樓宴會館地址:苗栗縣公館玉谷村122之1號電話: 03 722 1192 公館鄉農會地址:苗栗縣公館大同路266號電話: 03 722 5211 苗栗旅遊推薦苗栗。深山裡的哈比丘超夢幻迷你童話小屋泰安原鄉一日輕旅行。水雲吊橋步道健行│瑪懷舒溫泉餐館│泰雅原住民文化產業園區│部落文化射箭體驗活動│清安豆腐街浪漫台三線。漫步獅潭新店老街動漫彩繪神秘小徑。

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