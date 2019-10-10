假期怎麼玩！桃園７大打卡秘境景點陪你好玩、好拍過假期

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中庄調整池

近來在IG爆紅的桃園中庄調整池，位於石門水庫下游，為全台第一座備用水庫，其中位於水池進水口有一座白色的透明棧道，那就是為大家津津樂道的「人行及自行車專用的景觀橋」。

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以和背景相近的藍色欄杆支架打造出透視感的玻璃步道，搭配腳下就能看見的湛藍湖景，讓你體驗宛如「走在海上」的臨場刺激感，更棒的是搭配透明的玻璃平台，遠方的巍然山景、眼前的碧藍水色，只要拿起相機，這些絕美的湖光山色你也能輕鬆捕捉。

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台灣美景太多，許多海天一線，甚至絕美的水天倒映，中庄調整池或許不是最美的，但透明玻璃的觀景步道看出去那絕美的湖光美景，絕對是忘憂放鬆的絕佳場景。

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康莊蓮園

正式邁入第21年的「桃園蓮花季」，每年總湧入大批觀光人潮，也是桃園人每年必賞的熱門打卡景點，其中觀音區不僅打造全台最大面積的蓮花花海，其中康莊蓮園中的大王蓮田更是讓許多遊客驚艷不已的必去景點之一。

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不須門票，乘坐大王蓮一次只用50元就能拍出一系列非凡美照，乘坐前會有工作人員提供壓克力板當作坐墊，之後就能在上面做出各種千奇百怪的姿勢，且大王蓮平均可以受力100~120公斤，讓你不管躺著拍、坐著拍、站著拍都好拍。

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若已錯過今年夏天的桃園蓮花季，明年好好把握機會，來一睹大王蓮綠油油的神奇風采吧。

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三民蝙蝠洞

曾經因遊客沒有公德心隨意亂丟垃圾、烤肉等破獲環境的行為而暫時封閉的秘境蝙蝠洞終於在今年2月底再度開放了！

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位於桃園三民村北部的一座溪谷內，是一個天然形成的巨大岩洞，由於洞口上方有兩股清泉傾瀉而下，故又有「台灣水濂洞」之稱。而由於在為處溪谷旁邊加上地形粗曠不羈因此早期吸引了大量的蝙蝠聚集，因此又被稱作「蝙蝠洞」，但後來被人們發現後，人潮的湧入導致蝙蝠相繼遷移別處，因此現在蝙蝠洞內的蝙蝠幾乎絕跡了。

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現在的蝙蝠洞增設了蝙蝠洞步道，只用步行約20分就可到蝙蝠洞內欣賞到天然的彎月洞穴、如銀的飛瀑與清澈見底的溪流，是個非常值得探訪親身經歷的一處秘境喔。

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草漯沙丘

同樣位於觀音區的草漯沙丘便立刻呈現了同個地區的多樣地形，由於東北季風與南風吹至陸地的漂沙堆積，草漯沙丘擁有綿延8.1公里的沿海特殊地景，號稱是全台灣最大的沙丘景觀。

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當夕陽西下時，映在綿延沙紋上的腳印搭上起伏的沙丘總帶著一股靜謐空優的景致，這時眺望與海連成一線的沙岸，靜靜地體會台灣少見的沙丘帶來的另類魔力。

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有台版撒哈拉沙漠的草漯沙丘被桃園市政府規劃為地質公園保護，在欣賞這片獨特、帶有另類風味的沙丘美景時，也別忘了防曬並隨手將自身垃圾帶走，留給下一個探訪的遊客一個乾淨的環境。

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太平紅橋

位於桃園龍潭內的太平紅橋不僅是現在的IG熱門的打卡聖地，更是曾被票選為台灣歷史建築百景中的第65名，由於建造時是用紅磚推砌而成，因此有「紅橋」之稱

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太平紅橋的位置較為隱密，跟著石門草莓園旁的指標走過不久就能看見了若是且巧草莓季來訪時還能拍完美照順道採到草莓，可謂一十二鳥的行程。

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太平紅橋就坐落在一處潺潺的小溪上，斑駁古老的紅磚彷若述說著他歷經滄桑的故事，靜靜地坐在橋上望著清幽的風景搭上規律的水流聲，彷彿平時的煩雜憂愁也跟著一起被沖盡了。

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桃園愛心辦稅園遊會

桃園市政府地方稅務局將於星期六10月19日下午2時至5時在中壢區興仁親子公園舉辦熱鬧且好玩的租稅宣導園遊會~

現場將會有許多精彩表演等著你來觀賞參與，更推出發票兌換超豐富獎項的好康活動，分為雲端與紙本兩類活動，只要把握好機會，免費又實用的贈品你通通可以抱回家！

若是當天剛好有空，不妨去現場捐捐愛心、換換禮物，過個開心又充實的週末吧！

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桃園農業博覽會

桃園農業博覽會展期從10月5日開始至10月27日結束，5大主題、16個展館、500場主題活動，不僅好逛、好看、又好玩！

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5大展區場館各有特色，其中農村生活專區介紹有關外籍勞工以及台灣獨特的農業文化，其中客家茶苑今年以別具韻味的客家夥房造型隆重登場。已結合茶花元素打造推廣客家飲茶文化的休憩空間，並以客家斗笠為意象，設置了互動DIY專區。

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另外環境永續中心的「碳索生活」更是極富教育意義性，展館本身便是使用可回收循環的原料作為建材，透過館內展示亮點，引導民眾反思，進而從生活中落實減碳、減塑及海洋保育等行動，落實全民一起珍惜環境中可貴的資源。

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若暫時不想去名勝風景區，桃園農業博覽會會是你一個不錯的好選擇，豐富多元的展覽加上好拍的戶外美景，快趁著展覽期間好好來體驗一下吧。

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