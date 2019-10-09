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一股暖滋味！ 中壢夜市的透天古宅 磚牆飄出法式麵包香

2019-10-09 11:01行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

▲堅持用天然健康食材烘焙的多種法式麵包，香氣濃郁。
▲堅持用天然健康食材烘焙的多種法式麵包，香氣濃郁。
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鄰近中壢夜市的M PAIN BOULANGERIE &PÂTISSERIE，紅磚牆、鐵花窗後的透天古民宅面飄出陣陣麵包香氣，挑逗起味蕾，是一股回到家裡的溫暖滋味。

▲麵包坊為40年老屋重新整修。
▲麵包坊為40年老屋重新整修。
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▲帶有台式古意和法國情調的空間營造。
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▲帶有台式古意和法國情調的空間營造。
▲帶有台式古意和法國情調的空間營造。
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以M意涵著「我們的」，PAIN為法文的麵包意，BOULANGERIE訴說著專精於烘焙且販售麵包，PÂTISSERIE代表著有製作且販售法式糕點，作為店舖命名。在推入門後隨即可感受到主人想分享給大家熱情又優雅的生活態度。1樓台式白磚民宅裡，輕鬆愜意的麵包陳列，琳瑯滿目的蛋糕櫃還有手工果醬、氣泡飲和果汁、啤酒，及進口的乳酪、起司、火腿切片等商品，是由夫妻劉俊宏、陳思樺所打造出的精美麵包舖。原為工程師的兩人，在職場任職10年後，為追求興趣，而於4年前雙雙赴日本東京的法國藍帶廚藝學院，一人學習法國傳統麵包的烘焙、一人鑽研法式糕點。

▲「大饗宴．餐」有長棍、法國艾許奶油、依思尼奶油、MPAIN手工果醬、起士和風乾...
▲「大饗宴．餐」有長棍、法國艾許奶油、依思尼奶油、MPAIN手工果醬、起士和風乾伊比利豬香腸，豐盛品嚐到法國人以麵包為主食的餐桌日常。
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最後有緣落腳在劉俊宏老家附近的屋宅，而在轉職後開張起夢想的法式麵包坊。每天發酵麵粉、使用來自法國的麵粉和奶油等食材，焙製各種法式長棍、可頌、布里歐許、費南雪、瑪德蓮、蜂蜜檸檬圓麵包等約2、30種新鮮出爐的天然風味麵包，即不定期推出的特選季節性蔬果磅蛋糕和法式甜點，每一日所提供的數量和品項皆不固定，因此每次來都可令人嚐到色香味俱美的好滋味，道地的法式麵包口感，讓不少住在台灣的法國人也前來訂購，回味想念的家鄉味。

貼心的還提供有「嗜肉、嚐果醬、大饗宴、M PAIN司康、雙人午茶、手撕純生吐司」等麵包甜點套餐，可於2樓或後院大樹下輕鬆享用，自在擁有法式閒情的餐桌美學生活。

▲用法國麵粉製成的法國傳統長棍，麵香十足、嚼勁夠味。
▲用法國麵粉製成的法國傳統長棍，麵香十足、嚼勁夠味。
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景點介紹

M PAIN Boulangerie & Pâtisserie

地址｜桃園市中壢區中央西路二段224號

電話｜03-401-5819

網址｜M PAIN Boulangerie & Pâtisserie

時間｜12:30∼18:00(週三休)

價格｜大饗宴．餐250元、法國傳統長棍110元、全麥麵包半顆150元

　

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麵包法國中壢夜市

行遍天下

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