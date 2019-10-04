摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

Shin@ReadyGo

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近期GoShare共享服務在桃園正式上路，車友們想好帶著大小老婆去哪裡玩了沒呀？ReadyGo準備了12個IG打卡系＆自然風景系的桃園旅遊景點，有的是熱門的打卡景點，有的則是當地人才知道的私房秘境，看完文章就不用擔心只有兩輪機車沒有景點，更不用擔心約會沒有地方去了，還可以推薦給身邊的車友們，好康道相報！

＃IG打卡系

GOGOBOX餐車誌IN樂灣基地

一台由退役消防車改造的美式快餐車.，一塊小小的綠色基地，呈現出美式的鄉村風格.，這是桃園大溪北橫公路旁自行車、重機車友的秘密基地.，每到假日便會有許多車友來到樂灣基地車聚。寬闊的園區有些許室內座，主要還是以戶外座位區為主，展現道地的鄉村休閒風味。基地乘載了老闆的夢想，從餐車的裝潢到餐點的搭配都經過老闆的精心設計，希望來到GOGOBOX用餐的每個人都能吃到健康、新鮮的美食，也能帶著滿意的照片滿載而歸。

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▏景點地址：桃園市大溪區復興路二段138號

▏聯絡電話：03 380 1426

▏營業時間：平日10:00-17:00、假日09:30-17:00

桃園擱淺船

2018年一艘宏都拉斯籍的船隻預計前往南韓，卻在途中意外的擱淺，停留在桃園大溪附近的海域，陰錯陽差成了熱門的IG打卡景點。其實這就如同兩個人相遇到相愛，本該是位於平行線兩端的人因為一些小插曲、小意外，心悄悄地擱淺，兩個人也就成為了一對愛侶。

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▏景點地址：桃園市大園區後厝港

大溪老茶廠

茶，是台灣早期繁榮的象徵，在外銷歐美達到巔峰的年代茶業甚至被奉為「黑金」，可說是價值連城。隨著時代的改變，茶廠的重要性逐漸下降，促使茶廠轉變型態，把歷史的痕跡與觀光結合，透過建築的無聲氣息與光影，將老宅的溫度傳遞給到訪的旅人，也讓世世代代的人們能夠與土地緊密的連結。走在老舊的茶廠內能夠了解茶廠風光的過去，感受時間流逝的滄桑，歲月縱然無情，但卻也能留給人無限的回憶。

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▏景點地址：桃園市大溪區新峰里1鄰復興路二段732巷80號

▏連絡電話：03 382 5089

▏營業時間：平日10：00–17：00、假日10：00–17：30

總督府古道（舊百吉隧道）

從GOGOBOX餐車誌in樂灣基地往前走不出五分鐘就會看見一個具有神祕空靈感的隧道，那便是「舊百吉隧道」，它曾是日治時期防空、疏散空、疏散的專用隧道，民國56年被修建成北段橫貫台七線公路要道，後又因不符公路需求而功成身退，經過再度重新修整後開放遊客前來觀光。載浮載沉了半個世紀的舊百吉隧道因為近年IG打卡熱潮興起而重回人們的視野，下次來桃園打卡一定要來這個還沒被太多人發現的秘境！

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▏景點地址：桃園市大溪區北橫公路，過慈湖，約台七線5公里處

大溪天主教方濟會聖堂

有別於一般教堂的外觀，桃園大溪的天主教方濟會聖堂是一棟具有現代感的教堂，特別使用了綠建築環保設計，大量採進自然光源，教堂四周，包含屋頂都能感受到陽光的撒落，雖然沒有設置冷氣，卻也不會讓人有悶熱、煩躁之感，反而還能感受到一絲絲的從容、純淨，不自覺的想放慢步調。位在桃園大溪鬧區的方濟會聖堂乍看之下像極了美術館，亮麗的外型也掀起了IG的打卡熱潮，若是騎車經過，不妨停下腳步近來走一遭。

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▏景點地址：桃園縣大溪鎮康莊路305號

▏連絡電話：03 388 296

▏營業時間：08：00–17：30

福倉建設機構

不得不說現代的建設公司真的越來越有創意，將超級繽紛夢幻的粉紅色貨櫃屋搬進接待會館，邊賣房子邊吸引觀光人潮，成功地造成了話題性。福倉建設機構的貨櫃屋不只有裝置藝術，還有天使翅膀造型的彩繪牆可以拍照打卡，噴發了無數的少女心。一旁也有盪鞦韆、溜滑梯等設施可以玩樂，吸引年輕家庭買氣的同時也讓無數少女欲罷不能，如果你是粉紅控，福倉建設機構絕對是你不能錯過的桃園景點！

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▏景點地址：桃園市蘆竹區南山路一段97號

＃自然風景系

大平紅橋

位在桃園龍潭三坑村，全橋以紅磚構造的太平紅橋走過了百年歷史.，早期是大平村村民對外的主要交通連絡道，曾經在全國歷史百大建築的投票中名列第65名.，也是許多內行人推薦的婚紗拍攝景點。放假如果想要到人煙稀少的地方走走.，大平紅橋會是一個很好的景點選擇，它地處稍微偏僻，是當地人才知道的世外桃源，適合想要沉浸在兩人世界的情侶們前往。

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▏景點地址：桃園市龍潭區石門路55巷內（龍潭鄉大坪里與三坑里交界處）

小烏來天空步道

來到小烏來風景區絕對不能錯過的兩個景點就是透明玻璃的「小烏來天空步道」和號稱全台最長的「天空繩橋」，小烏來天空步道騰空在潺潺溪水上方，由上往下看能夠看見清澈的溪水沖刷大小石子的景象，彷彿漫步在雲端。這秀麗的溪谷、磅礡的瀑布不過玻璃步道曾因風災而沉寂一時，在政府努力整修之後才得以再次開放參觀，此外，玻璃步道是有限重的，每次僅開放25人上橋，為避免排隊人潮，可於入園2～30日前至網路預約。

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▏景點地址：桃園市復興區義盛里42號

新屋百年石滬群

想看石滬只知道澎湖的雙心石滬嗎？來桃園新屋區的北海岸也能看到壯觀的石滬群，它擁有超過三百年的歷史，是全台最大的石滬群。新屋百年石滬群最早可以追溯到雍正時期，平埔族先民來台開墾，將海岸就地取材的鵝卵石徒手堆砌出綿延上千尺的高堤，成為一座「海上長城」。一般想到這樣天水一線的海景會直覺聯想台中的高美濕地，住在桃園附近、路過桃園的人們下次就別跑那麼遠了，來桃園就能看到囉，先收藏景點一波！

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▏景點地址：桃園市新屋區觀海路一段

阿姆坪碼頭

說阿姆坪碼頭可能沒多少人有印象，但提到偶像劇「命中註定我愛你」的薑母島大家可能就會有感覺了，薑母島的本名叫「枕頭山」，而阿姆坪碼頭則是搭船通往枕頭山的渡口，也是石門水庫最壯闊的海域。若是想要到拍攝景點一探究竟，一旁也有豪華遊艇提供遊湖的服務，沿途會經過草原、吊橋、湖畔咖啡廳等景點，全程耗時約2小時。

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▏景點地址：桃園市大溪區懷德路

▏連絡電話： 03 388 6486

豆麥埤塘

在有著「千塘之鄉」美名的桃園裡居然還有這樣的私房景點！位在前往大溪老茶廠的必經之路上的豆麥埤塘，過去曾是養殖漁業的埤塘，因為需要多繞一個彎才能進來，所以還是個鮮為人知的秘境，保有原始的大自然風貌，山水壯闊的美景倒映在清澈的綠色池塘裡顯得特別地富有詩意。

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▏景點地址：桃園市大溪區復興路二段

大溪韭菜花田

桃園大溪是全台唯一設有專業區域的韭菜專業區的景點，種植面積大約100公頃，到了每年九月韭菜花盛開的季節，一朵朵綻放的純白色花朵隨風搖曳，就好像一片片雪花飄散在空中，非常地夢幻，也非常地壯觀，因此吸引了一年比一年多的人潮爭相來打卡.。而韭菜花田有一個特別浪漫的稱號—「九月雪」，為甚麼叫九月雪呢.？那是因為韭菜花的花季只有一個月，在九月底、十月初就會慢慢的凋謝，一年只盛開這一回，真心推薦給所有的車友們.。

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▏景點地址：桃園市大溪區大鶯路407號～1320巷之間

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