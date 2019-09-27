親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

專題／19年「恰恰」好 是時候說再見

踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅

假日玩樂新選擇！ 「苗栗X舊山線」鐵道自行車 飽覽山川景致

2019-09-27 10:00Taipei Walker

從平原、丘陵到山脈，苗栗擁有多元的山川景致，並有許多隱藏其間的自然美貌，周末走一趟苗栗，感受最新的舊山線鐵道自行車、品嚐在地小吃，在田野之間尋得一份休日的平靜感。

分享

★舊山線鐵道自行車

由苗栗縣打造舊山線鐵道自行車Rail Bike，自2018／7開始營運，舊山線Railbike 全線透過腳力與自行車動力，能在悠閒的時 光中，飽覽周邊難以探訪的獨家美景，偶爾 放慢速度回頭觀賞，於百年鐵道中另有一番 韻味。原本騎乘起點只有由「台灣鐵路最高 點」勝興車站出發，如今一分為二，多增設 一站龍騰站，分為A與C班次，時間同樣90分 鐘，但2班次行經路線已經不同，因此要走哪 條路線，在上網預訂購票前可得想清楚。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興89 號

電話：（037）878-599


★老吳鐵馬臭豆腐

假日來到勝興車站周邊，看到遊客手 上幾乎每人1杯小吃，循著香味來到老吳 鐵馬臭豆腐，這是在地多年的平價小吃， 不僅當地居民喜歡，連旅人們只要吃上一 回，就會愛上這般獨特風味。不同於一般 臭豆腐加鴨血，這裡的臭豆腐由許多珍貴 食材熬製的湯底，再加入腸子、貢丸、米 血或豆皮，辣中帶勁、能品嚐多層次風 味，造就一股獨家味蕾。

分享

分享

【店家資訊】

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興65-1號

電話：無


★有隻喵

勝興車站旁的景觀咖啡廳，循階梯而 上，超過20年歷史的小木屋中，散發濃郁 日式氛圍，這是店長為了讓中南部愛貓人， 不用再大老遠跑到猴硐朝聖，特別為家中5 隻貓主子所打造的貓奴聖地！宛如日本動畫 中的謎樣空間中，點上店內招牌喵喵冰，就 算貓主子不在身邊，冰品上也有貓掌和你打 招呼！有別周邊招牌客家料理，以輕食、午 茶，在百年鐵道旁闖出新生力。

分享

分享

【店家資訊】

地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰勝興36-9號

電話：0975-332-338


★金良興觀光磚廠

位於苑裡鎮山腳里的金良興觀光磚廠， 創立於1973年，是苗栗縣境內最早的隧道窯 廠，從社區營造結合觀光，將磚窯變成了教 室，還有專業人員在一旁講解製造流程。在 這裡你可以親眼見證一磚一瓦成形過程，再 往裡頭走，廢棄的員工宿舍改建成工作室， 提供素人藝術家一個完整的創作空間，也 讓參訪的民眾能體驗創意磚雕DIY。透過探 訪，在生活裡創造新經驗，體驗磚雕之美。

分享

分享

【店家資訊】

地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里20鄰錦山71-17號

電話：（037）746-368


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光小吃勝興車站

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

秋冬旅遊補助怎麼玩？ 出發「湖口老街」探索迷人懷舊風情

2019-09-25 08:00

桃園超美花海！讓人心醉的５個花海秘境

2019-09-11 10:50

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

新竹也有貨櫃市集了！50種美食吃爽爽　還有海盜船、旋轉木馬根本小樂園

2019-09-06 16:00

桃園秘境沙灘「豬鼻子消波塊」萌萌噠！夏天還有超美火燒雲

2019-09-05 18:27

因麻雀禁曬的新竹米粉！稱道的「古早味」可能是浪漫的誤會

2019-08-30 09:00

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

一秒闖進沙漠區！桃園「台版撒哈拉」2樓高沙丘，可以看夕陽拍照超美　

2019-08-26 19:54

闖進花海的船隻！苗栗「後埔漁港」天人菊遍地綻放超浪漫

2019-08-24 15:20

全台「最美圖書館」在桃園！機場等級的圖書館，還有星空電影院超期待

2019-08-20 16:52

新竹關西根本小歐洲！必去「4大異國風景點」迪士尼古城、愛心池塘美翻

2019-08-14 17:03

大山就在腳下！新竹「宮崎駿系」秘境咖啡館，享受森林包圍還能賞雲海

2019-08-12 23:08

新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

2019-07-28 11:16

香噴噴的菜飯香氣 酥香不肥好滋味 新竹菜園上海餐廳

2018-09-10 11:03

桃園老店食記：飄香Garlic大蒜麵包 、消暑小夜城冰果城

2018-09-06 11:00

「全台最美圖書館」在桃園？！東京奧運場館團隊操刀打造

2019-08-24 09:00

等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36

蛤蜊擠爆蓋好蓋滿看不到麵！「好滋味麵館」中壢口袋愛店

2019-05-08 17:05

新竹休日散策！６處巷弄美食，隨性轉彎就有驚喜發現

2019-05-06 09:00

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-30 09:30

咖啡、甜點樣樣美味！桃園寵物友善餐廳正夯

2019-04-14 10:00

爆漿珍珠、巧克力不受控湧出來！玩新竹買伴手禮好療癒

2019-04-04 14:47

浮誇蛤蠣麵只要99元！ 桃園「一村蘭麵」手工蘭麵嚼勁十足

2019-03-29 11:44

新竹慢旅「江山藝改所」 帶你窩進書本與咖啡香的小世界！

2019-03-27 10:03

邊啃雞腿會邊滴汁！ 中壢爆紅美食 還沒打烊就全部賣光光的炸雞店，還賣滷肉飯！

2019-03-18 22:01

桃園銅板美食「傅伯伯脆皮芋頭酥」爆漿牽絲如瀑布般內餡

2019-01-16 15:54

新竹宵夜美食！不輸韓國瑜滷肉飯「翁記滷肉飯」超銷魂

2019-01-13 13:10

冬季限定報到！滿滿火鍋料、每人平均不到三百元 竹南無名隱藏版火鍋店

2019-01-04 12:06

桃園私房早午餐推薦！精心手作美食「PRIMO SOLE 陽果」西餐廳

2019-01-03 08:00

食步台灣之異域之味　中壢：龍岡忠貞市場

2018-12-27 10:04

新竹美食／工業風餐酒館「XOXO創意餐酒館」無國界創意料理

2018-12-25 22:00

新竹城隍廟必吃美食　許二姊 鴨肉許「炒鴨血、鴨肉飯」必點

2018-12-22 09:59

不是美食沙漠！桃園也有超人氣打卡美食

2018-12-06 12:24

以詩籤佐茶！新竹特色台灣茶飲 到語菓來喝杯茶、抽支籤

2018-11-10 10:02

攤車胡椒蝦蛻變一品活蝦 進軍桃園藝文特區美食戰區

2018-11-03 22:30

漂浮雨傘、7間打卡美食！桃園首見全新貨櫃市集超好拍

2018-11-02 12:08

桃園霸王豬腳 膠質滿滿黏嘴軟Q 一日千份狂銷！

2018-10-01 09:00

交大全新美感餐廳開幕 翻轉用餐環境新體驗

2018-09-22 20:29
看更多

熱門文章

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-23 10:22

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53

精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

2019-09-23 15:32

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

2019-09-20 12:00

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

楓茶記插旗台中！超犯規的30cm牽絲菠蘿油、港式絲襪奶茶　免機票吃茶餐廳的正宗美味

2019-09-26 13:52

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

宜蘭「純淨龜山島」401高地攻頂完勝

2019-09-23 09:00

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:57

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

秋冬旅遊補助怎麼玩？ 出發「湖口老街」探索迷人懷舊風情

2019-09-25 08:00

食慾之秋從「早」滿足！IG推北捷周邊3家碳烤吐司排隊店

2019-09-23 16:14

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

私房景點／龍潭湖漫步 宛如水上漂

2019-09-21 06:29

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

信兵衛手作丼飯壽司，爆量超載巨無霸丼飯，視覺味覺雙享受！

2019-09-26 21:00

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

超酷！軍用吉普車開進審計新村 吃冰還可以上車體驗太好拍

2019-09-20 15:09

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top