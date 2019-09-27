假日玩樂新選擇！ 「苗栗X舊山線」鐵道自行車 飽覽山川景致

從平原、丘陵到山脈，苗栗擁有多元的山川景致，並有許多隱藏其間的自然美貌，周末走一趟苗栗，感受最新的舊山線鐵道自行車、品嚐在地小吃，在田野之間尋得一份休日的平靜感。

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★舊山線鐵道自行車

由苗栗縣打造舊山線鐵道自行車Rail Bike，自2018／7開始營運，舊山線Railbike 全線透過腳力與自行車動力，能在悠閒的時 光中，飽覽周邊難以探訪的獨家美景，偶爾 放慢速度回頭觀賞，於百年鐵道中另有一番 韻味。原本騎乘起點只有由「台灣鐵路最高 點」勝興車站出發，如今一分為二，多增設 一站龍騰站，分為A與C班次，時間同樣90分 鐘，但2班次行經路線已經不同，因此要走哪 條路線，在上網預訂購票前可得想清楚。

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【景點資訊】

地址：苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興89 號

電話：（037）878-599





★老吳鐵馬臭豆腐

假日來到勝興車站周邊，看到遊客手 上幾乎每人1杯小吃，循著香味來到老吳 鐵馬臭豆腐，這是在地多年的平價小吃， 不僅當地居民喜歡，連旅人們只要吃上一 回，就會愛上這般獨特風味。不同於一般 臭豆腐加鴨血，這裡的臭豆腐由許多珍貴 食材熬製的湯底，再加入腸子、貢丸、米 血或豆皮，辣中帶勁、能品嚐多層次風 味，造就一股獨家味蕾。

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【店家資訊】

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興65-1號

電話：無





★有隻喵

勝興車站旁的景觀咖啡廳，循階梯而 上，超過20年歷史的小木屋中，散發濃郁 日式氛圍，這是店長為了讓中南部愛貓人， 不用再大老遠跑到猴硐朝聖，特別為家中5 隻貓主子所打造的貓奴聖地！宛如日本動畫 中的謎樣空間中，點上店內招牌喵喵冰，就 算貓主子不在身邊，冰品上也有貓掌和你打 招呼！有別周邊招牌客家料理，以輕食、午 茶，在百年鐵道旁闖出新生力。

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【店家資訊】

地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰勝興36-9號

電話：0975-332-338





★金良興觀光磚廠

位於苑裡鎮山腳里的金良興觀光磚廠， 創立於1973年，是苗栗縣境內最早的隧道窯 廠，從社區營造結合觀光，將磚窯變成了教 室，還有專業人員在一旁講解製造流程。在 這裡你可以親眼見證一磚一瓦成形過程，再 往裡頭走，廢棄的員工宿舍改建成工作室， 提供素人藝術家一個完整的創作空間，也 讓參訪的民眾能體驗創意磚雕DIY。透過探 訪，在生活裡創造新經驗，體驗磚雕之美。

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【店家資訊】

地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里20鄰錦山71-17號

電話：（037）746-368





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