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未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51聯合新聞網 文／遊妤思

桃園出現一道絕美透明步道！玻璃棧道宛如走在海上，藍白色系橋身襯托大自然之美，空拍照更是仙氣十足，還未正式開放已引來不少網友朝聖。

圖／網友as2524164授權
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位於石門水庫下游的「中庄調整池」是台灣首座備用水庫，在工程結束後，陸續開發著周邊的40公頃草坪、球類運動空間，以及自行車道及人行散步道等設施，也因周邊廣闊的田園美景，逐漸成為民眾週末休閒得好去處。

而其中的「人行及自行車專用景觀橋」還未開放就先爆紅，以藍白色欄杆支架打造出透視感的玻璃棧道，搭配腳下的深藍色湖景，宛如「走在海上」的刺激感，若站至其中還能捕捉到被海藍色包圍的仙氣美照。

圖／網友as2524164授權
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圖／擷取自經濟部水利署
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中庄調整池的環湖步道，走一圈約3.6公里左右，沿途路面平緩，景色優美，十分適合假日來此優閒散步，周邊還有自行車專用道，也可以騎著單車探訪附近的鶯歌老街。據網友分享，後續也會再修整車道，可銜接龍潭、大溪、鶯歌至八里，成為全台最長的自行車道。

圖／擷取自經濟部粉絲團
圖／擷取自經濟部粉絲團
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需要提醒的是，景觀橋目前尚未正式開放，來步道賞景的同時，也請需特別注意勿干擾工程，且注意自身安全。除此之外，中庄調整池周邊還有「九月雪」花景，若有興趣的朋友可以一起收錄，來場白雪皚皚的大溪一日遊

圖／網友ya_ya_0102授權
圖／網友ya_ya_0102授權
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中庄調整池

地址：桃園市大溪區22之9號

大溪韭菜花田

地址：桃園市大溪區大鶯路1320巷


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