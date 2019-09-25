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秋冬旅遊補助怎麼玩？ 出發「湖口老街」探索迷人懷舊風情

2019-09-25 08:00

現代人的生活繁忙，讓人很少有長時間可以出去旅行，也因此一日輕旅行就越來越盛行，許多人喜歡離開讓人煩雜的城市，走入具有濃厚風情的老街，體會歷史、感受人文，讓自己沈浸在文藝的氛圍裡頭。「湖口老街」或許是一個會讓你感到意外的地方，這裡不但能放鬆心靈，更能滿足口腹之慾，除了老街的懷舊風情，這裡還有5個你意想不到的秘密場所呢！

一不小心就當上網美－老湖口天主堂

老街中有一處莊嚴而神聖地方，隨時都好像有一道光就灑在屋簷上，靜靜地矗立在老街裡頭，這裡原本是舊車站，後來才改建成為教堂，教堂在隨著時間而荒廢一陣子之後，獲得文建會補助的地方團體，才將這個地方賦予了新的意義。

天主堂後來成了文物館，展示著各式各樣的天主教文物，這裡並沒有太誇張的陳設，洗石子牆與彩色拼貼玻璃和十字架成為整個建築體的重要元素，台灣建築少見的雙斜面屋頂，讓內部空間更顯莊嚴，展示物甚至融入了不少客家風情，而廣場與大門口也帶著舊時驛站的意象，是一處融合了文化與歷史的特色景點，也是一處怎麼拍怎麼美的所在。

地址：新竹縣湖口鄉湖口老街108號

電話：03-569-5963

營業時間：10：00～17：00（每週二公休）

隱藏在神聖之下的文青所在－小窩口柴燒Pizza

在看過天主堂之後，你會發現傳來陣陣香氣，在神聖的教堂之下，有一個小餐廳，販賣著窯烤Pizza，店裡的座位甚至就是原先天主堂附設幼兒園與神父辦公室的所在，烘烤Pizza的地方是一座別具風味的小木屋，來到這就好像突然來到了某個偶像劇場景一樣，所有的擺設、配置都在上演一齣浪漫劇一樣。

圖／擷取自Facebook：小窩口柴燒Pizza
圖／擷取自Facebook：小窩口柴燒Pizza
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Image Source：Facebook／小窩口柴燒Pizza

如果你追求一處文青感十足又能滿足味蕾的地方，這裡絕對是你的首選，因為除了滿滿別具特色的擺設之外，這裡的Pizza讓來品嚐過的網友們都紛紛表示「實在是太好吃了絕對要再二訪」，傳統的薄片Pizza配上各種新鮮配料，甚至揉和一點客家元素，是你不能錯過的好去處。

Image Source：Facebook／小窩口柴燒Pizza
Image Source：Facebook／小窩口柴燒Pizza
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地址：新竹縣湖口鄉湖口老街108號

電話：0906-907-762

營業時間：11：00～18：00（每週一、二公休）

極致工藝的展現－國揚琉璃藝術坊

新竹得天獨厚的天然資源「矽砂和天然氣」，讓玻璃工藝一直都是新竹獨具特色的發展產業，60多歲的琉璃藝術創作家李國揚，就在1100多度的高溫中，燒出名揚國際的琉璃工藝，而在老街裡頭，或許你也能見證偉大藝術的產生。

圖／擷取自Facebook：國揚琉璃藝術坊
圖／擷取自Facebook：國揚琉璃藝術坊
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位在老街的藝術坊，整合了創作空間與藝術展出，作品的細膩與活靈活現，讓人除了驚嘆還是驚嘆，無論你想找可愛親民的小商品，或者是收藏家所追求的藝術創作，這裡都能看見，在這裡看著琉璃作品和老街景致，也能讓人得到心靈的滿足。

圖／擷取自Facebook：國揚琉璃藝術坊
圖／擷取自Facebook：國揚琉璃藝術坊
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地址：新竹縣湖口鄉湖口老街190號

電話：03-569-6325

營業時間：09：00～20：00（每週一公休）

轉眼間就到了歐洲－香草花園

在老街走著走著，好像突然到了另外一個時空一樣，像愛麗絲跌入她的夢遊仙境裡，這裡就有一種歐洲小花園的感覺，你可能也會好奇這是不是哪個偶像劇的場景，這裡還真的就是幾部偶像劇的取景地，店內愜意的氛圍，再配上咖啡與點心，讓身心靈都得到了滿足。

圖／擷取自Facebook：湖口老街 香草花園
圖／擷取自Facebook：湖口老街 香草花園
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除了咖啡和點心，咖啡館也提供餐點，在白色的木屋裡頭用餐，實在是再浪漫不過的事了，看著人來人往的老街，充滿嬉戲笑聲的綠色草地，啜飲著一杯咖啡，若想享受人生的美好，就到這裡走走吧！

圖／擷取自Facebook：湖口老街 香草花園
圖／擷取自Facebook：湖口老街 香草花園
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地址：新竹縣湖口鄉湖口老街193號

電話：03-569-2635

營業時間：10：30～20：00（每週一、四為10：00～19：30）

老屋內有新靈魂的創意餐坊－百年歲月

走進「百年歲月」裡，就像是走入了時光隧道，陳舊的農器與擺設好像都會發光似的，客家味十足的空間裡，瀰漫著讓人垂涎的香氣，讓人想要好好坐下大啖美食，在別具特色的擺設裡，吃著客家風情別有一番風味，這些家具、農器、八卦床都來自老闆的收藏，讓店裡的每一隅都有種神秘的氛圍，這也讓文建會把這家店選為老街的示範屋。

在這裡，可別只是走走看看，記得嚐嚐店裡的特色料理，天然食材佐以客家風味，運用現代人少油低鹽的健康料理方式，為發展已久的客家菜系注入新靈魂，那是一種讓人難以忘懷的滋味呢！

地址：新竹縣湖口鄉湖口老街163號

電話：03–569-3177

營業時間：10：00～19：00（每週二晚餐時間公休）


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想知道完整文章請點→【網路溫度計】秋冬旅遊補助怎麼玩？ 出發「湖口老街」探索迷人懷舊風情

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老街客家咖啡文青懷舊
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