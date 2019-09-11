桃園超美花海！讓人心醉的５個花海秘境

九月過完接著就要進入充滿涼意的秋天了！涼涼的風，牽著老伴賞個花～如果像小編這種沒伴的話，自己去也很OK～不管哪一片花海都適合來寫首詩啊，非常唯美！今天要來介紹位在桃園幾處值得造訪的賞花地點，而且每個地方花的種類不同，愛花的你們快一起來個蒐集花海之旅吧！

2019桃園地景藝術節

2019桃園地景藝術節。 圖／桃園市立美術館 分享 facebook

桃園地景藝術節從2013年開辦，到至今已經6年的時間了～每年藝術節都會擺置不同的裝置藝術，這次更是邀請了美國、德國、英國、中國、韓國、越南、台灣等多個國家的藝術家共襄盛舉。桃園地景藝術節的宗旨是希望民眾能更貼近藝術。今年桃園藝術節更是舉辦在八德大湳森林公園，大湳森林公園原為一個封閉營區，因此區內生態非常豐富，不僅擁有多種動物，如台灣藍鵲、魚鷹、眼鏡蛇等各種生物，植物也更是高達100多種樹種，這次桃園地景藝術節官方更是有意將營區生態和歷史作為主題進行創作！在主展場大湳森林公園，更是收集了來自世界各地的作品，包括了雕塑、建築、繪畫、設計和新媒體等等主題作品，真的非常適合大小朋友出遊來走走～

活動日期：2019/9/6～2019/9/22

活動地點：桃園八德大湳森林公園

活動地址：桃園市八德區重慶街36號

大湳森之光。 圖／桃園市立美術館 分享 facebook

大溪花海梵谷主題餐廳

大溪花海梵谷主題餐廳。 圖／Flickr 分享 facebook

大溪花海梵谷主題農場原名是大溪花海農場，美麗的風景吸引很多偶像劇前往拍攝。17公頃的面積，栽種了各式各樣的花卉，而園區內不僅只有五彩鮮豔的花海、還有飼養很多小動物，讓遊客可以近距離的和小動物相處。

地址：桃園縣大溪鎮福安里4鄰復興路1段1093巷27號

九月雪韭菜花海

九月雪韭菜花海。 圖／Flickr 分享 facebook

來到桃園的大溪，千萬不要再只想到豆干了，每到九月，這裡韭菜園的韭菜葉上都會長滿了白花，眼望下去一片白茫茫的好壯觀！同樣的花期只有一個月的「九月雪」，想置身白雪中的你們不要錯過了這場迷人的風景唷~

九月雪韭菜花海。 圖／熱血旅行攝影作品,Allen Lin FB 分享 facebook

桃源仙谷

桃源仙谷。 圖／Flickr 分享 facebook

桃源仙谷是復興鄉北台灣一處最大的私人花園，花園裡自然生態豐富，而且四季皆有相應的花季。桃源仙谷最出名的就是一、二月的鬱金香花海，園區裡也有栽種近年興起拍照熱潮的落羽松、也有海芋、秋天也有楓葉可以看呢！園區內除了賞花之外還有多條步道路線給大家挑戰，來這裡一日遊一定會帶著滿滿的回憶回家！

地址：桃園市復興區長興村上高遶8鄰5號之1

推薦附近住宿

桃園翰品酒店

桃園翰品酒店。 圖／agoda 分享 facebook

全台有四家分店的桃園翰品酒店，每一家都走著不一樣的路線。一踏進桃園的翰品酒店馬上能感受到細膩典雅的氛圍，大盞的水晶吊燈點綴整個大廳，氣派又婉約。房間選擇則是從7坪的單人套房到25坪的大套房都有，身為一流的商務旅店，設施和備品也齊全的令人不用擔心！

地址：桃園市桃園區民生路107號

附近景點：桃園巨蛋、可口可樂世界

訂房網評價：8.6/10(agoda)

台北諾富特桃園機場飯店

台北諾富特桃園機場飯店。 圖／agoda 分享 facebook

台北諾富特桃園機場飯店是法國國際知名品牌雅高(Accor)旗下的連鎖飯店，更是全台唯一五星級機場飯店！離桃園機場只有5分鐘的車程，不再擔心搭早班飛機，需要超早起床的睡不飽困境~也是商務人士過境住宿的貼心選擇。

地址：桃園縣大園鄉航站南路1-1號

附近景點：竹圍漁港、華泰名品城

訂房網評價：8.3/10(agoda)

角板山公園賞楓

角板山公園賞楓。 圖／IG, smile_31445 分享 facebook

同樣是在復興鄉的角板山公園，一向都是被兩位主角吸引遊客前來，當啷噹啷~就是楓葉和梅花啦！一年中除了五月到八月之外，其他的月分都是可以欣賞到花的，園區裡除了楓葉和梅花外，還有豐富的櫻花、桃花和欒樹，角板山公園真的是賞花的好選擇！

向陽農場

向陽農場。 圖／Pixabay 分享 facebook

位於觀音區的向陽農場，提供免費入園、停車的服務，農場內的一些遊樂設施才需使用付費，算是很佛心！向陽農場有整片的向日葵花海，每年五月~十月是向日葵盛開的季節，除了賞花之外，也可以現採向日葵哦！園區內有很多活動，烤肉、碰碰船、小火車，是個很適合假日全家出遊的地點！

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

推薦附近住宿

中壢古華花園飯店

中壢古華花園飯店。 圖／agoda 分享 facebook

坐落在中壢市中心，整個中壢古華花園飯店的設計兼融了中式的典雅和歐式的華麗，多項個人化的設施和服務也很貼心，不只這樣！周圍還鄰近觀光夜市，不僅在飯店內住的豪華，出了飯店也能貼近當地，是出外洽公的好選擇。

地址：桃園縣中壢市民權路398號

附近景點：中壢夜市、大江購物中心

訂房網評價：8.2/10(agoda)

桃園尊爵大飯店

桃園尊爵大飯店。 圖／agoda 分享 facebook

桃園尊爵大飯店的地點便利，離桃園市中心只有3公里，離台北市也只有30分鐘的車程，訂房網站上評分最高的部分是超周到的服務品質！入住尊爵，賓至如歸！

地址：桃園縣中壢市民權路398號

附近景點：桃園展演中心、桃園巨蛋

訂房網評價：7.7/10(agoda)

看完這些賞心悅目的花，是不是也想跟著衝一下花季呢！趕快把假日空下來，趁著天氣好的時候去桃源賞花吧，不要再只逛outlet了啦~錯過就要再等開花囉！

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