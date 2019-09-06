新竹也有貨櫃市集了！50種美食吃爽爽 還有海盜船、旋轉木馬根本小樂園
新竹也有貨櫃市集了！匯集近50種美食進駐的「走跳盒子貨櫃市集」8月起展開試營運，一間間以貨櫃屋方式呈現的美食攤販造型繽紛充滿朝氣，好拍又好玩，搭配市集內的裝置藝術與草坪造景設計，宛如置身在一座小型的美式樂園，多樣化的打卡場景超適合情侶、親子、閨蜜一同出遊！
新竹「走跳盒子貨櫃市集」位於公道五路台肥大樓旁，集結多樣化在地美食以貨櫃型態營運，8月起開始試營運就吸引不少網友朝聖，繽紛又極具獨特主題性的貨櫃屋好玩又好拍；夜晚時，燈光的點綴下更加浪漫，搭配大片草坪造景與市集內的大型裝置藝術品，讓遊客在市集內閒晃拍照吃美食時，都有在國外樂園的氛圍。
貨櫃市集目前有近50左右的在地美食進駐，凡舉烤物、炸物、飯食、麵食、台灣小吃、異國美食、湯品到飲品，應有盡有！周邊還有增設適合小孩玩樂的遊戲設施，如小火車、海盜船以及旋轉木馬等，非常適合親子踩點。
由於市集內遮蔽物較少，不少網友建議接近傍晚時刻來最舒服涼爽；另外市集晚上不定時會有駐唱歌手表演，快趁試營運時間約伴來走跳一下，一起來新竹風城吹吹夏夜晚風、大啖美食，順便感受一下貨櫃市集的獨特魅力。
走跳盒子貨櫃市集
地址：新竹市東區公道五路三段8號
營業時間：平日17:00－00:00、假日14:00－00:00（週一公休）
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